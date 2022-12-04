الأحد, ديسمبر 4, 2022
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7 أماكن سياحية شهيرة ستختفي من الوجود (صور)

أصبح خطر الغرق يهدد بشكل أكبر مدينة البندقية في إيطاليا

كتب ايمان الباجي
أماكن سياحية شهيرة ستختفي watanserb.com
أماكن سياحية شهيرة ستختفي
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وطن– نشر موقع “financebuzz” تقريراً، استعرض من خلاله قائمةً تضمّ أماكن سياحية شهيرة ستختفي قريباً من الوجود.

الغابات المطيرة في الأمازون

تعدّ غابات الأمازون أكبر الغابات المطيرة في العالم، كما أنها موطن لبعض أكثر أنواع النباتات والحيوانات تفرداً على هذا الكوكب.

غابات الامازون

ولكن إذا واصلت الحرائق التهام مساحات واسعة من غابات الأمازون، فمن المتوقّع أن يشهد جزء كبير من المنطقة في النهاية تغييرًا دائمًا.

حدبقة إيفرغلاديس الوطنية

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منتزه إيفرغلاديس الوطنية هي حديقة وطنية تقع في الولايات المتحدة بولاية فلوريدا. وتعرف بأنها الحديقة الأكثر عرضةً لخطر الاختفاء، والسبب في ذلك انتشار النباتات والحيوانات الغازية.

حدبقة إيفرغلاديس الوطنية

الحديقة الوطنية الجليدية

بسبب تغيّر المناخ، فإن الأنهار الجليدية في الولاية الأمريكية مونتانا، سوف تختفي بمرور الوقت، مع توقع اختفاء كلي بحلول عام 2100.

الحديقة الوطنية الجليدية

مع ذوبان الجليد كان هناك أيضًا المزيد من الحرائق، التي ساهمت في المزيد من عمليات الإغلاق في السنوات الأخيرة.

سور الصين العظيم

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استغرق بناء سور الصين العظيم ما يقرب من 2000 سنة، وهو لا يزال من أهم المعالم التاريخية والأثرية في العالم.

سور الصين العظيم

وتشير التقديرات إلى أنّ نحو 30٪ من الجدار قد تآكل أو اختفى بمرور الوقت، بسبب الأحداث الطبيعية والتدخل البشري.

مدغشقر

تنتشر إزالة الغابات على نطاق واسع في جميع أنحاء مدغشقر، لأن السكان المحليين يحتاجون إلى الحطب والفحم لاحتياجاتهم اليومية. وقد ساهم ذلك في خسارة كبيرة لموائل النباتات والحياة البرية في المنطقة.

مدغشقر

كما زادت التجارة غير المشروعة في الحياة البرية أيضًا كأثر جانبي محتمل لإزالة الغابات؛ نظرًا لوجود إمكانية أكبر للوصول إلى حيوانات معينة.

مدينة البندقية

نظراً لارتفاع منسوب المياه فيها، أصبح خطر الغرق يهدّد بصفة كبيرة مدينة البندقية التاريخية في إيطاليا، المعروفة باسم “المدينة العائمة”.

مدينة البندقية

الحاجز المرجاني العظيم

يعاني الحاجز المرجاني العظيم قبالة سواحل أستراليا من تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى تدمير  وقتل العديد من الشعاب المرجانية.

الحاجز المرجاني العظيم
المصدرموقع "financebuzz، وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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