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حديث جديد عن حجم الثروة التي تركها ياسر عرفات لابنته زهوة يثير جدلا عاصفا (رقم صادم)

البعض هاجم عرفات وابنته وآخرون شككوا في القيمة

كتب خالد السعدي
ثروة ياسر عرفات watanserb.com
ثروة ياسر عرفات
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وطن- كشفت مصادر عن حجم الثروة الهائلة التي تركها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لابنته زهوة، في تغريدة أثارت جدلاً عاصفاً.

وقال حساب “شاهد على التاريخ” عبر موقع “تويتر”: “الملياردير ياسر عرفات بعد رحيلة عام ٢٠٠٤ ترك ثروة هائلة الى ابنته زهوه تقدر بأكثر من ٨ مليار دولار”.

وأضاف: “حيث كان عرفات يجول دول الخليج لطلب المساعدة لجل فلسطين تخرجت زهوه من أرقى جامعات فرنسا وفي مقابلة سابقة لها ذكرت انها سوف تكمل مشوار والدها لتحرير فلسطين”.

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جدل عن تغريدة ثروة ياسر عرفات

أثارت هذه التغريدة جدلاً كبيراً على موقع تويتر، وفي أعقابها تمّ تداول مقطع فيديو منسوب لابنة ياسر عرفات، تقول فيه إنها تدرس العلوم السياسية، لتدافع عن فلسطين وتُكمل مشوار والدها.

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وقالت “نورا”: “صحيح واليوم أبناء عباس وهنيه يملكون المليارات وكله من الخليج وأكثر دولة اعطتهم السعودية”.

وكتب محمود البلوشي، الذي يعرّف نفسه بأنه مهتم بالعلاقات الرقمية والاقتصاد السياسي: “لا أدافع أبدا عن زهوة عرفات،لكن كثير من المعلومات تحتاج إلى تصحيح أخوي بحكم انها كانت زميلة معايا في جامعة مالطا وليس فرنسا وتشاركنا بعض المواد في التخصص .. لا اظن انها وارثه هذا المبلغ الكبير.. حياتهم عادية مسكنهم عادي وسبق لهم ان حضروا حفل العيد الوطني الكويتي”.

وغرد بن عيسى: “هو ملياردير حسنات في قبره و يجمع حسنات من الأحياء”.

وكتب أحمد: “شلون ملياردير؟ يعني هو كان يسرق فلوس الدعم ولا شنو ؟ واذكر من شوي شفت لقاء بنته اقولك عربي ما تعرف تتكلم فيه”.

وتفاعل محمد: “الله يرحم جدتي كل ذهبها راح تبرعات للقضية”.

ياسر عرفات كان لديه حساب بنكي واحد

وكان الكاتب الصحفي الفلسطيني عبد الله عيسى، قد كتب مقالاً في وقت سابق عن ثروة ياسر عرفات، قائلاً في معلومات وصفها بالمؤكدة، إنّ الرئيس الراحل أبو عمار، كان يمتلك حساباً بنكياً واحداً، وبعد وفاته اكتشفت السلطة الوطنية الفلسطينية، أنه يُوجد بهذا الحساب 100 ألف دولار فقط، وقامت السلطة بمصادرة هذا المبلغ.

وبعد ذلك قام الرئيس محمود عباس أبو مازن، بتخصيص راتب شهري، للسيدة سهى عرفات، وابنتها زهوة عرفات، ومنذ استشهاد الرئيس الراحل أبو عمار، وأسرته تعيش على هذا الراتب المخصص من الرئيس أبو مازن.

وبعد استشهاد أبو عمار، حصلت سهى عرفات -وفق الكاتب- على مبلغ مالي من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، كمساعدة، فقامت ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، بالاستيلاء على هذا المبلغ بطرق ملتوية واحتيالية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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