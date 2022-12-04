حديث جديد عن حجم الثروة التي تركها ياسر عرفات لابنته زهوة يثير جدلا عاصفا (رقم صادم)

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وطن- كشفت مصادر عن حجم الثروة الهائلة التي تركها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لابنته زهوة، في تغريدة أثارت جدلاً عاصفاً.

وقال حساب “شاهد على التاريخ” عبر موقع “تويتر”: “الملياردير ياسر عرفات بعد رحيلة عام ٢٠٠٤ ترك ثروة هائلة الى ابنته زهوه تقدر بأكثر من ٨ مليار دولار”.

وأضاف: “حيث كان عرفات يجول دول الخليج لطلب المساعدة لجل فلسطين تخرجت زهوه من أرقى جامعات فرنسا وفي مقابلة سابقة لها ذكرت انها سوف تكمل مشوار والدها لتحرير فلسطين”.

الملياردير ياسر عرفات بعد رحيلة عام ٢٠٠٤ ترك ثروة هائلة الى ابنته زهوه تقدر بأكثر من ٨ مليار دولار حيث كان عرفات يجول دول الخليج لطلب المساعدة لجل فلسطين تخرجت زهوه من ارقى جامعات فرنسا وفي مقابلة سابقة لها ذكرت انها سوف تكمل مشوار والدها لتحرير فلسطين pic.twitter.com/Kcc7qeglPp — شاهد على التاريخ (@shahidq8_1990) December 3, 2022

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جدل عن تغريدة ثروة ياسر عرفات

أثارت هذه التغريدة جدلاً كبيراً على موقع تويتر، وفي أعقابها تمّ تداول مقطع فيديو منسوب لابنة ياسر عرفات، تقول فيه إنها تدرس العلوم السياسية، لتدافع عن فلسطين وتُكمل مشوار والدها.

هذي بنته وتبي تكمل مشوار بابا

ملحوظة ،، إذا ما عندك تكرم والقراء نعال ربل قديم لا تكمل الفيديو للآخر لأن آخر ثانية تحتاجه علشان تهفها فيه على حلجها pic.twitter.com/bKwICvTtSl — 🇰🇼 عاصم السيد عمر (@Ja05RuTBRG5ncIx) December 3, 2022

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وقالت “نورا”: “صحيح واليوم أبناء عباس وهنيه يملكون المليارات وكله من الخليج وأكثر دولة اعطتهم السعودية”.

صحيح واليوم أبناء عباس وهنيه يملكون

المليارات وكله من الخليج وأكثر دولة اعطتهم

السعودية — نورا الزهراني 🇸🇦naz123 (@naz11335) December 3, 2022

وكتب محمود البلوشي، الذي يعرّف نفسه بأنه مهتم بالعلاقات الرقمية والاقتصاد السياسي: “لا أدافع أبدا عن زهوة عرفات،لكن كثير من المعلومات تحتاج إلى تصحيح أخوي بحكم انها كانت زميلة معايا في جامعة مالطا وليس فرنسا وتشاركنا بعض المواد في التخصص .. لا اظن انها وارثه هذا المبلغ الكبير.. حياتهم عادية مسكنهم عادي وسبق لهم ان حضروا حفل العيد الوطني الكويتي”.

لا ادافع ابدا عن زهوة عرفات،لكن كثير من المعلومات تحتاج الى تصحيح

اخوي بحكم انها كانت زميلة معاي في جامعة مالطا🇲🇹 وليس فرنسا 🇫🇷 وتشاركنا بعض المواد في التخصص.لا اظن انها وارثه هذا المبلغ الكبير

حياتهم عادية مسكنهم عادي وسبق لهم ان حضروا حفل العيد الوطني الكويتي 🇰🇼 — Mohammed_Al-₿loushi (@cryptokuwait) December 3, 2022

وغرد بن عيسى: “هو ملياردير حسنات في قبره و يجمع حسنات من الأحياء”.

هو ملياردير حسنات في قبره و يجمع حسنات من الأحياء — بن عيسى (@ayed0316) December 3, 2022

وكتب أحمد: “شلون ملياردير؟ يعني هو كان يسرق فلوس الدعم ولا شنو ؟ واذكر من شوي شفت لقاء بنته اقولك عربي ما تعرف تتكلم فيه”.

شلون ملياردير؟ يعني هو كان يسرق فلوس الدعم ولا شنو ؟ واذكر من شوي شفت لقاء بنته اقولك عربي ما تعرف تتكلم فيه —  ☭ 🇰🇼 (@ahmed965_qlw) December 3, 2022

وتفاعل محمد: “الله يرحم جدتي كل ذهبها راح تبرعات للقضية”.

ياسر عرفات كان لديه حساب بنكي واحد

وكان الكاتب الصحفي الفلسطيني عبد الله عيسى، قد كتب مقالاً في وقت سابق عن ثروة ياسر عرفات، قائلاً في معلومات وصفها بالمؤكدة، إنّ الرئيس الراحل أبو عمار، كان يمتلك حساباً بنكياً واحداً، وبعد وفاته اكتشفت السلطة الوطنية الفلسطينية، أنه يُوجد بهذا الحساب 100 ألف دولار فقط، وقامت السلطة بمصادرة هذا المبلغ.

وبعد ذلك قام الرئيس محمود عباس أبو مازن، بتخصيص راتب شهري، للسيدة سهى عرفات، وابنتها زهوة عرفات، ومنذ استشهاد الرئيس الراحل أبو عمار، وأسرته تعيش على هذا الراتب المخصص من الرئيس أبو مازن.

وبعد استشهاد أبو عمار، حصلت سهى عرفات -وفق الكاتب- على مبلغ مالي من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، كمساعدة، فقامت ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، بالاستيلاء على هذا المبلغ بطرق ملتوية واحتيالية.