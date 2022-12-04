الأحد, ديسمبر 4, 2022
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تواضع أمير قطر في مدرجات المونديال يلفت الأنظار.. حمل الكرسي بنفسه لسبب إنساني (فيديو)

تفاعل كبير وثناء واسع على الشيخ تميم

كتب خالد السعدي
أمير قطر watanserb.com
أمير قطر
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وطن- انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه مؤثر، يُظهر تواضعا من قِبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان.

وشوهد أمير قطر في الفيديو، وهو يهم نفسه لإحضار كرسي لطفل في مدرجات إحدى مباريات كأس العالم.

تفاعل واسع

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الواقعة التي أظهرت تواضعا من أمير دولة قطر، جذبت الأنظار في مدرجات مونديال قطر، كما أثار هذا الفيديو تفاعلا كبيرا.

فقال “سيد”: “إلي الشيخ تميم يعلم الله أني أحبك في الله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركاً أينما كنت”.

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وكتب حساب باسم “نورة قطر”: “لا ونذر مافيه نادر في الوجود”.

وكتب حساب يُرجح أنه سوري: “تميم المجد والعز والفخر”.

وتفاعل يونس: “من تواضع لله رفعه ونعم الحاكم”.

وقال رامي: “التواضع شيمة الكبار”.

ودعت منى: “حفظه الله وادام حبنا له وحبه للكل”.

ظهور مؤثر لأمير قطر في المونديال

وبات الحضور الدائم لأمير قطر في مباريات المونديال مصدر جذب للأنظار، لا سيما في ظل التفاعل الكبير الذي يبديه الشيخ تميم خلال المباريات، إلى جانب جولاته التي تشهد تلقائية مؤثرة.

وكان نشطاء قد تداولوا مؤخرا، مقطع فيديو يظهر احتفال الشيخ تميم بن حمد ببلوغ المنتخب المغربي دور الـ 16، في نهائيات كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

وأظهرت اللقطات سعادة أمير قطر بتأهل “أسود الأطلس” للدور الثاني، وقد رفع علم المغرب خلال حضوره في مدرجات استاد الثمامة.

وضمن اللقطات المؤثرة كذلك، انتشر مقطع فيديو، يرصد ظهوراً مفاجئاً لأمير قطر أمام مكتب مراسلين قناة KBS من كوريا الجنوبية.

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وبدت معالم الصدمة والذهول، على المراسلين فورَ رؤيتهم أمير قطر، أثناء إجرائه جولة مفاجئة في المنطقة الإعلامية.

وأبدى المعلق ولاعب كوريا الجنوبية السابق كيم دهشته، وسأل إنْ كان بإمكانه التقاط صورة مع الأمير بعد أن أخبره أنه شهير في بلاده.

أجاب الأمير ضاحكاً: “نعم.. أعلم أنك مشهور هناك”، فردّ المعلق باللغة الكورية: “لنتابع المضي قدماً”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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