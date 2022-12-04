تواضع أمير قطر في مدرجات المونديال يلفت الأنظار.. حمل الكرسي بنفسه لسبب إنساني (فيديو)

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وطن- انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه مؤثر، يُظهر تواضعا من قِبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان.

وشوهد أمير قطر في الفيديو، وهو يهم نفسه لإحضار كرسي لطفل في مدرجات إحدى مباريات كأس العالم.

هل هناك رئيس #دولة مثل تواضع الشيخ #تميم حفظه الله . لا أعتقد ذلك . 🇶🇦🇶🇦 pic.twitter.com/mCDTbrbYmq —  دبلوماسي قديم (@Diplomaticqatar) December 3, 2022

تفاعل واسع

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الواقعة التي أظهرت تواضعا من أمير دولة قطر، جذبت الأنظار في مدرجات مونديال قطر، كما أثار هذا الفيديو تفاعلا كبيرا.

فقال “سيد”: “إلي الشيخ تميم يعلم الله أني أحبك في الله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركاً أينما كنت”.

إلي الشيخ تميم يعلم الله أني أحبك في الله

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم

أن يتولاك في الدنيا والآخرة

وأن يجعلك مباركاً أينما كنت — saeydtetra (@TetraSaeyd) December 3, 2022

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وكتب حساب باسم “نورة قطر”: “لا ونذر مافيه نادر في الوجود”.

لا ونذر مافيه نادر في الوجود ❤️😘 — نورة قطر (@NoraQatar001) December 3, 2022

وكتب حساب يُرجح أنه سوري: “تميم المجد والعز والفخر”.

تميم المجد والعز والفخر ❤️🇶🇦 — الدراما السورية (@_syrian_series) December 3, 2022

وتفاعل يونس: “من تواضع لله رفعه ونعم الحاكم”.

من تواضع لله رفعه ونعم الحاكم — يونس العولقي (@YM5Dh2yY15ZChKW) December 3, 2022

وقال رامي: “التواضع شيمة الكبار”.

التواضع شيمة الكبار. — Dr. Ramy Aziz|رامي عزيز (@Ramy_Aziz1) December 3, 2022

ودعت منى: “حفظه الله وادام حبنا له وحبه للكل”.

حفظه الله وادام حبنا له وحبه للكل 🇶🇦🫶🏽 — منى (@Dk0nHc) December 4, 2022

ظهور مؤثر لأمير قطر في المونديال

وبات الحضور الدائم لأمير قطر في مباريات المونديال مصدر جذب للأنظار، لا سيما في ظل التفاعل الكبير الذي يبديه الشيخ تميم خلال المباريات، إلى جانب جولاته التي تشهد تلقائية مؤثرة.

وكان نشطاء قد تداولوا مؤخرا، مقطع فيديو يظهر احتفال الشيخ تميم بن حمد ببلوغ المنتخب المغربي دور الـ 16، في نهائيات كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

وأظهرت اللقطات سعادة أمير قطر بتأهل “أسود الأطلس” للدور الثاني، وقد رفع علم المغرب خلال حضوره في مدرجات استاد الثمامة.

فرحة أمير قطر بفوز المنتخب المغربي خلال مباراة كأس العالم 🇵🇸🇶🇦⚽️ pic.twitter.com/souJ1dmU4E — عصام (@Q1Ud8iCqzNOuDkr) December 1, 2022

وضمن اللقطات المؤثرة كذلك، انتشر مقطع فيديو، يرصد ظهوراً مفاجئاً لأمير قطر أمام مكتب مراسلين قناة KBS من كوريا الجنوبية.

وبدت معالم الصدمة والذهول، على المراسلين فورَ رؤيتهم أمير قطر، أثناء إجرائه جولة مفاجئة في المنطقة الإعلامية.

وأبدى المعلق ولاعب كوريا الجنوبية السابق كيم دهشته، وسأل إنْ كان بإمكانه التقاط صورة مع الأمير بعد أن أخبره أنه شهير في بلاده.

المكسب الحقيقي هو المُفدى❤️سمو الأمير يظهر فجأة أمام مراسلين قناة KBS من كوريا الجنوبية 🇰🇷

وتلومونا في حبه ❤️ pic.twitter.com/cU2w8jMTNh — حمد القحطانيHAMAD 🇶🇦 (@hamdanqtr55500) November 30, 2022

أجاب الأمير ضاحكاً: “نعم.. أعلم أنك مشهور هناك”، فردّ المعلق باللغة الكورية: “لنتابع المضي قدماً”.