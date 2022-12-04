الفيفا يزف بشرى سارة للمغاربة قبل مباراة المغرب وإسبانيا

وطن – أدى تأهل المنتخب المغربي لدور الـ16 متصدرا للمجموعة السادسة، لزيادة طلب الجماهير المغربية على تذاكر مباراته القادمة أمام إسبانيا وسط ارتفاع ثمنها في السوق السوداء وغياب تذاكر على موقع الفيفا والبطولة.

الأمر الذي دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لحل أزمة تذاكر مباراة المغرب وإسبانيا بعد احتجاج جماهير أسود الأطلس.

5000 تذكرة للبيع على موقع الفيفا

وذكر حساب المنتخب المغربي على موقع “تويتر” أن الاتحاد الدولي لكرة القدم استجاب لمحاولات الاتحاد المغربي، ووضع 5 آلاف تذكرة رهن إشارة الجماهير المغربية لمباراة إسبانيا للبيع عبر موقعه الرسمي.

وأعلنت “صفحة المنتخبات الوطنية المغربية”: “بعد الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم ، خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم 5000 تذكرة للمباراة التي ستجمع الفريق الوطني ونظيره الإسباني للجماهير المغربية ووضعها في موقعه الرسمي الخاص ببيع التذاكر.

🚨بعد مجهودات كبيرة قامت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم خصص 5000 تذكرة الخاصة بالمباراة التي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الاسباني، للجماهير المغربية ووضعها في موقعه الرسمي الخاص ببيع التذاكر . pic.twitter.com/e21SuzvAqI — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 4, 2022

السوق السوداء

وبلغ ثمن التذاكر أرقاما خيالية في السوق السوداء بعد إقصاء عدة منتخبات.

واضطرت الجماهير المغربية للجوء للسوق السوداء بحثا عن تذاكر مباراة المنتخب أمام إسبانيا، لكنها وجدت أن سعر التذكرة يتراوح بين 500 و900 دولار (5000 و9000 درهم مغربي تقريبا).

واضطر العديد منهم لاقتنائها رغم الثمن الباهظ وبحسب موقع “المغرب وورلد نيوز” من المحتمل أن يحضر المباراة المقررة، الثلاثاء، الآلاف من الجماهير المغربية حيث خصصت شركات الطيران المغربية رحلات جوية يومي، الإثنين والثلاثاء، لنقل الجماهير بأسعار مناسبة بتدخل من الحكومة المغربية.250 دولارًا لكل تذكرة

وقبل أيام من المباراة ، لم يتمكن المغاربة من العثور على تذاكر مباراة فريقهم مع إسبانيا.

ويقول بعض المشجعين، إن سعر السوق السوداء وصل إلى 250 دولارًا لكل تذكرة، بينما يزعم آخرون أن المشجعين الآسيويين حصلوا على تذاكر بدلاً من البلدين المتنافسين.

وألقى آخرون باللوم على الفيفا واتهموها “بالتلاعب” قائلين إن قلة التذاكر المباعة للمغاربة هي خطوة لمنع “المشجعين المغاربة” من حضور الدور الأول من 16 مباراة في البلاد.

وقال أحد مستخدمي “تويتر” للمصدر إن الجماهير المغربية احتجت على غياب تذاكر اللقاء، واتهمت الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنح الأفضلية للجماهير الإسبانية.

وهو ما دفع الاتحاد المغربي لكرة القدم للتدخل والمطالبة بمنح المغاربة تذاكر إضافية.