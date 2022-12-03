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مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة هولندا وأمريكا اليوم بث مباشر كورة لايف في الدور ال16

طواحين هولندا أمام أمريكا في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
مشاهدة مباراة هولندا وأمريكا watanserb.com
مشاهدة مباراة هولندا وأمريكا
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وطن- مشاهدة مباراة هولندا وأمريكا اليوم بث مباشر كورة لايف، في منافسات الدور ال16 كأس العالم 2022 قطر.

ويستضيف ملعب (استاد خليفة) المونديالي، مباراة هولندا وأمريكا اليوم بث مباشر، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

توقيت مشاهدة مباراة هولندا وأمريكا اليوم بث مباشر

فيما ستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً، بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب والجزائر في تمام الساعة الرابعة عصراً.

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ولكن بتوقيت القدس الشريف وجمهورية مصر العربية، عند الساعة الخامسة مساءً. لنقل المواجهة المنتظرة بين كلا المنتخبين في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022.

مشاهدة مباراة هولندا وأمريكا اليوم بث مباشر كورة لايف

وستبث وقائع أحداث مباراة هولندا وأمريكا اليوم بث مباشر، على قنوات ( بين سبورت) و (الكأس)، الناقلتين لمباريات كأس العالم 2022 قطر، في دول الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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معلق مباراة هولندا أمام أمريكا في دور ال16 كأس العالم 2022

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث المباراة بين كلا المنتخبين، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف أو الليبي محمد بركات.

وكان منتخب هولندا (الطواحين) قد حقق الفوز على صاحب الأرض قطر (العنابي)، الذي ودع البطولة العالمية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 بهدفين نظيفين دون رد.

بينما نجح منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، من التأهل إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم 2022 قطر، بعد تحقيق الفوز الشاق على إيران بهدف دون رد.

ويذكر بأن منافسات بطولة كأس العالم 2022 قطر، سيختتم فعالياتها في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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