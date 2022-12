مشاهدة مباراة هولندا وأمريكا اليوم بث مباشر كورة لايف في الدور ال16

- Advertisement -

وطن- مشاهدة مباراة هولندا وأمريكا اليوم بث مباشر كورة لايف، في منافسات الدور ال16 كأس العالم 2022 قطر.

ويستضيف ملعب (استاد خليفة) المونديالي، مباراة هولندا وأمريكا اليوم بث مباشر، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

فيما ستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً، بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب والجزائر في تمام الساعة الرابعة عصراً.

ولكن بتوقيت القدس الشريف وجمهورية مصر العربية، عند الساعة الخامسة مساءً. لنقل المواجهة المنتظرة بين كلا المنتخبين في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022.

وستبث وقائع أحداث مباراة هولندا وأمريكا اليوم بث مباشر، على قنوات ( بين سبورت) و (الكأس)، الناقلتين لمباريات كأس العالم 2022 قطر، في دول الوطن العربي وشمال أفريقيا.

كما ونضع بين يديكم، روابط مشاهد مباراة هولندا وأمريكا اليوم بث مباشر كورة لايف. بدون تقطيع وبجودة عالية، على النحو الآتي:

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث المباراة بين كلا المنتخبين، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف أو الليبي محمد بركات.

وكان منتخب هولندا (الطواحين) قد حقق الفوز على صاحب الأرض قطر (العنابي)، الذي ودع البطولة العالمية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 بهدفين نظيفين دون رد.

Racing into the Round of 16 💨 pic.twitter.com/jYy7Hc4B1S

— U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) December 2, 2022