فينسينت أبو بكر .. أول لاعب يُسجل ويطرد بعد زيدان في مونديال 2006 (شاهد)

- Advertisement -

وطن- تلقى النجم الكاميروني المخضرم فينسينت أبو بكر 30 عاماً، لاعب نادي النصر السعودي، البطاقة الحمراء بعد تسجيله هدف الفوز التاريخي على البرازيل، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

ويعد الكاميروني أبو بكر صاحب الهدف التاريخي في شباك البرازيل، أول لاعب يسجل ويطرد في ذات الوقت، بعد الأسطورة زين الدين زيدان مع منتخب فرنسا في مونديال 2006، في تلك الحادثة الشهيرة التي أطاح برأسه لاعب منتخب إيطاليا أرضاً داخل أرضية ملعب المباراة.

طرد فينسينت أبو بكر

وجاء طرد الكاميروني فينسينت أبو بكر، بعد احتفاله بهدف الفوز في شباك البرازيل (السيليساو)، في الدقيقة ال92. من الوقت البديل على نهاية المباراة، بخلع قميصه والاحتفال مع جماهير أسود الكاميرون. ليشهر بعدها حكم المباراة البطاقة الحمراء، والخروج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

- Advertisement -

لكن الكاميروني أبو بكر حطم بهذا الهدف التاريخي الأرقام القياسية على مستوى القارة الأفريقية السمراء، حيث أنه أول لاعب أفريقي يسجل في شباك البرازيل في تاريخ نسخ مونديال كأس العالم.

- Advertisement -

كما ويعد منتخب الكاميرون يعد أول منتخب أفريقي يتمكن من تحقيق الانتصار التاريخي على البرازيل في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وودع منتخب الكاميرون بطولة مونديال كأس العالم 2022 من دور المجموعات، بعد تحقيق الانتصار التاريخي على البرازيل بهدف دون رد، والتعادل المثير أمام صربيا. بثلاثة أهداف لكليهما في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات.

تيتي مدرب البرازيل: مونديال قطر شهد خسارة المنتخبات الكبيرة مثل الأرجنتين أمام السعودية وفرنسا أمام تونس وإسبانيا أمام اليابان والبرتغال أمام كوريا الجنوبية وهذا دليل على تطور كرة القدم.#قطر2022#قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/SdXGe9dS4s — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 3, 2022

ورغم الفوز التاريخي للكاميرون على البرازيل في مونديال كأس العالم قطر 2022، الذي حمل المفاجآت الكثيرة على صعيد الهزائم للمنتخبات الكبيرة في القارة الأوروبية وأمريكا اللاتينية، إلا أن سويسرا حجزت بطاقة الصعود بعد فوزها على صربيا بنتيجة 3-2.

لحظة إقصاء فينسنت أبو بكر لاعب الكاميرون عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية بسبب الإحتفال بهدفه في مرمى البرازيل@FecafootOfficie#قطر2022#قنوات_الكاس#كأس_العالم pic.twitter.com/9nIZvLeinu — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022

من هو فينسينت أبو بكر لاعب الكاميرون؟!

فينسينت أبو بكر، هو لاعب كاميروني محترف مع نادي النصر السعودي في الوقت الحالي. من مواليد شهر يناير عام 1992 (30 عاماً).

بدأ مسيرته الكروية مع نادي القطن الكاميروني عام 2006، لينقل بعدها إلى صفوف نادي فالينسيان الفرنسي، ثم إلى لوريان.

كما ولعب مع نادي بورتو البرتغالي عام 2014، وبعدها إلى بشكتاش التركي. ليوقع في عام 2021 مع نادي النصر السعودي.