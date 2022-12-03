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مونديال قطر 2022

فينسينت أبو بكر .. أول لاعب يُسجل ويطرد بعد زيدان في مونديال 2006 (شاهد)

الكاميرون تحقق الفوز التاريخي أمام البرازيل في مونديال كأس العالم 2022 على مستوى قارة أفريقيا

كتب فارس أبو شيحة
نجم منتخب الكاميرون فينسينت أبو بكر watanserb.com
طرد فينسينت أبو بكر
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وطن- تلقى النجم الكاميروني المخضرم فينسينت أبو بكر 30 عاماً، لاعب نادي النصر السعودي، البطاقة الحمراء بعد تسجيله هدف الفوز التاريخي على البرازيل، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

ويعد الكاميروني أبو بكر صاحب الهدف التاريخي في شباك البرازيل، أول لاعب يسجل ويطرد في ذات الوقت، بعد الأسطورة زين الدين زيدان مع منتخب فرنسا في مونديال 2006، في تلك الحادثة الشهيرة التي أطاح برأسه لاعب منتخب إيطاليا أرضاً داخل أرضية ملعب المباراة.

طرد فينسينت أبو بكر

وجاء طرد الكاميروني فينسينت أبو بكر، بعد احتفاله بهدف الفوز في شباك البرازيل (السيليساو)، في الدقيقة ال92. من الوقت البديل على نهاية المباراة، بخلع قميصه والاحتفال مع جماهير أسود الكاميرون. ليشهر بعدها حكم المباراة البطاقة الحمراء، والخروج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

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لكن الكاميروني أبو بكر حطم بهذا الهدف التاريخي الأرقام القياسية على مستوى القارة الأفريقية السمراء، حيث أنه أول لاعب أفريقي يسجل في شباك البرازيل في تاريخ نسخ مونديال كأس العالم.

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كما ويعد منتخب الكاميرون يعد أول منتخب أفريقي يتمكن من تحقيق الانتصار التاريخي على البرازيل في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وودع منتخب الكاميرون بطولة مونديال كأس العالم 2022 من دور المجموعات، بعد تحقيق الانتصار التاريخي على البرازيل بهدف دون رد، والتعادل المثير أمام صربيا. بثلاثة أهداف لكليهما في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات.

ورغم الفوز التاريخي للكاميرون على البرازيل في مونديال كأس العالم قطر 2022، الذي حمل المفاجآت الكثيرة على صعيد الهزائم للمنتخبات الكبيرة في القارة الأوروبية وأمريكا اللاتينية، إلا أن سويسرا حجزت بطاقة الصعود بعد فوزها على صربيا بنتيجة 3-2.

من هو فينسينت أبو بكر لاعب الكاميرون؟!

فينسينت أبو بكر، هو لاعب كاميروني محترف مع نادي النصر السعودي في الوقت الحالي. من مواليد شهر يناير عام 1992 (30 عاماً).

بدأ مسيرته الكروية مع نادي القطن الكاميروني عام 2006، لينقل بعدها إلى صفوف نادي فالينسيان الفرنسي، ثم إلى لوريان.

كما ولعب مع نادي بورتو البرتغالي عام 2014، وبعدها إلى بشكتاش التركي. ليوقع في عام 2021 مع نادي النصر السعودي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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