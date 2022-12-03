الأحد, ديسمبر 4, 2022
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حياتنا

عريس المحلة لم تقتله خطيبته مفاجأة غيرت مسار الجريمة

كان زفافهما بعد أيام

كتب رفيف عبدالله
عريس المحلة watanserb.com
عريس المحلة
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وطن– أثارت جريمة قتل شاب على يد خطيبته، ضجة واسعة في مصر، فيما عرفت بـ عريس المحلة

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الفتاة مريم عاطف، قامت بخنق خطيبها أمير ياسر (19 عاماً) قبل أيام من قرانهما. ونقل الشاب للمستشفى العام في المحلة، ليتوفى لاحقا.

تخلص من حياته

وبحسب التصريحات الأولية لأحد أقارب عريس المحلة، فقد تفاجأ الأخير بخطيبته داخل الشقة مع شاب في وضع “مخل”. فما كان منها إلا أن سارعت لخنقه بغطاء رأس خوفا من الفضيحة.

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لكن التحقيقات كشفت أن الشاب تخلص من حياته بنفسه، ولم تقتله.

الشاب أمير ياسر

وأكدت التحريات أن الشاب وخطيبته كانا على خلافات بسبب كثرة خروجها، في الفترة الأخيرة.

“ركزي في الفرح”

وطلب منها الالتزام قبل أيام من الزفاف قائلًا: “ركزي في الفرح”.

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وقالت خطيبة عريس المحلة خلال التحقيقات إنها دخلت عليه الشقة الخاصة وجدته تخلص من حياته شنقا.

وأضافت: “كنت بحبه ودخلت الشقة لقيته شانق نفسه”.

مشادة كلامية

وأقرت الفتاة بأنها كانت برفقة خطيبها بالشقة المشار إليها لتنظيفها لقرب زواجهما، فحدثت بينهما مشادة كلامية وتركته وانصرفت عقب ذلك.

وعند معاودتها الاتصال به أكثر من مرة للاطمئنان عليه لم يتجاوب معها، فقامت بالعودة للشقة مرة أخرى وفوجئت به مُسجى بأرضية الغرفة بجوار سلم خشبي.

عريس المحلة

قامت الفتاة بالاتصال بأحد أصدقائه، والذي حضر وبرفقته نجل عمه، وقاما بمساعدتها ونقله للمستشفى، إلا أنهم فوجئوا بوفاته. وبسؤال المذكوران أيدا ما سبق.

تسببت بسوء حالته النفسية

وبسؤال والدي المتوفى أيدا ما سبق، واتهما خطيبة نجله بالتسبب في سوء حالته النفسية لكثرة الخلافات بينهما مما دفعه للانتحار. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ونقلت صحيفة “القاهرة 24” عن مصدر أمني قوله، إن أسرة عريس المحلة اتهمت خطيبته بالتسبب في وفاته. بأن افتعلت معه عدة أزمات في الفترة الأخيرة، قبل حفل زفافهما بأسبوع. وأن تلك الأزمات والتصرفات غير المسؤولة منها، دفعته للانتحار والتخلص من حياته.

وقال والد خطيبة عريس المحلة للصحيفة، إن ابنته كانت شديدة الحب لخطيبها، والأخير كذلك. لدرجة أنهما تناولا مادة سامة، حينما حاولت الأسرة التفريق بينهما في إحدى الأزمات.

كان غيوراً

وأشار والد الفتاة إلى أن خطيب ابنته كان غيورا. لكنه كان على خلاف معها، بسبب اندفاعه وتهوره في الحديث.

وأضاف: :اتصل بيا مرة وشتمني وقالي روح شوف بنتك فين يا راجل يا كذا”. وذلك عندما كانت في زيارة لوالدتها.

عريس المحلة
كان أمير غيورا
عريس المحلة
صورة نشرتها صحيفة العاصمة لأمير وخطيبته مريم

وعن كيفية علمه بوفاة خطيب ابنته، قال: “تلقيت مكالمة من والد أمير أخبرني أن ابنتي شنقت خطيبها حتى الوفاة وسبني وقذفني”.

المصدرالقاهرة24، وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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