سخرية واسعة من رد “السيسي” على أحد الناشئين سأله كيف يصبح مثل محمد صلاح(شاهد)

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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للسخرية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وهو يشرح لأحد ناشئي نادي شربين الرياضي بمحافظة الدقهلية، كيف يصبح مثل محمد صلاح.

وفي حواره مع أحد الناشئين في النادي، سأل الفتى الرئيس المصري كيف يمكن أن يصبح مثل لاعب المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ليرد “السيسي” بالقول:” بقوي اكتافي عشان لو وقعت ما يتخلعش”.

الواد بيسأله ازاي ابقى زي صلاح😂😂 pic.twitter.com/ujFgh4tZFk — ahmedthanaa (@ahmedhthanaa) December 2, 2022

سخرية واسعة من نصيحة “السيسي” لأحد الناشئين

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إجابة الرئيس المصري على سؤال الفتى أثارت موجة سخرية عارمة بين رواد موقع التدوين المصغر “تويتر”، حيث استنكر البعض تدخله وحديثه في كل شيء رغم عدم التخصص.

وفي هذا السياق، قالت المغردة “منة” معبرة عن عدم تصديقها لما سمعته:” هو رد على السؤال كده بجد وللا ده النت؟”.

هو رد على السؤال كده بجد وللا ده النت؟ — Mana 🐾 (@ManaSaliiim) December 2, 2022

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وسخر المغرد “عمر” من نصيحة “السيسي” بالقول:” ولازم تبعد عن راموس”، في إشارة للإصابة التي تعرض لها “صلاح” سابقا بسبب لاعب ريال مدريد سيرجيو راموس.

ولازم تبعد عن راموس 😂 — Omaя‏ (@Mr_OmarAY) December 2, 2022

وعلق المغرد “محمد سرحان” على الفيديو بالقول:” والله المشكله مش ف الواد ابدا الازمه ان التاني افتكر انه حسن شحاته”.

والله المشكله مش ف الواد ابدا الازمه ان التاني افتكر انه حسن شحاته — محمد سرحان مع حضرتك (@SARHAN2035) December 2, 2022

أما المغرد “محمود” فعلق ساخرا:” ودة رد لشخص مش عارف وبيفتي في اللي ملوش فيه وجنبه كباتن لعبو كاس عالم”.

ودة رد لشخص مش عارف وبيفتي في اللي ملوش فيه وجنبه كباتن لعبو كاس عالم 😂😂😂 — Mahmoud ⚽️ Super 2021 🥇 (@__mSport) December 2, 2022

وقال المغرد “سامح” معبرا عن استيائه مما شاهده:” عشان تصدقوني لما أقولكم عايشين في ترول والله”.

عشان تصدقوني لما أقولكم عايشين في ترول والله https://t.co/G1uwqHsZed — سامح (@sammo7aa) December 2, 2022

“السيسي” يلتقي ناشئي نادي شربين الرياضي بالدقهلية

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد التقى بالناشئين في ندي شبين وقال لهم مازحا: كلكم محمد صلاح، فأجابوا إن شاء الله”.

وأعرب “السيسي” خلال اللقاء عن سعادته بلقائهم، قائلا: “إن المهارات هي الأساس، لكن اللياقة البدنية الهائلة والقدرة القوية جدا، ستجعلك لاعبا ليس لك مثيل، لا يوجد غير الرياضة والكرة والمذاكرة”.

وخاطب “السيسي” الناشئين قائلا: “هل تعلموا أنكم ستلعبون في العاصمة الإدارية؟ .. هناك مدينة أولميبية هناك بها استاد يتسع إلى 85 ألف متفرج، وسيتم عمل افتتاح له”.