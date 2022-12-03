السبت, ديسمبر 3, 2022
الرئيسيةالهدهدسخرية واسعة من رد "السيسي" على أحد الناشئين سأله كيف يصبح مثل...
الهدهد

سخرية واسعة من رد “السيسي” على أحد الناشئين سأله كيف يصبح مثل محمد صلاح(شاهد)

السيسي زار محافظة الدقهلية وتفقد مشاريع مبادرة حياة كريمة

كتب شيراز ماضي
عبدالفتاح السيسي watanserb.com
عبدالفتاح السيسي
- Advertisement -

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للسخرية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وهو يشرح لأحد ناشئي نادي شربين الرياضي بمحافظة الدقهلية، كيف يصبح مثل محمد صلاح.

وفي حواره مع أحد الناشئين في النادي، سأل الفتى الرئيس المصري كيف يمكن أن يصبح مثل لاعب المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ليرد “السيسي” بالقول:” بقوي اكتافي عشان لو وقعت ما يتخلعش”.

سخرية واسعة من نصيحة “السيسي” لأحد الناشئين

- Advertisement -

إجابة الرئيس المصري على سؤال الفتى أثارت موجة سخرية عارمة بين رواد موقع التدوين المصغر “تويتر”، حيث استنكر البعض تدخله وحديثه في كل شيء رغم عدم التخصص.

وفي هذا السياق، قالت المغردة “منة” معبرة عن عدم تصديقها لما سمعته:” هو رد على السؤال كده بجد وللا ده النت؟”.

- Advertisement -

وسخر المغرد “عمر” من نصيحة “السيسي” بالقول:” ولازم تبعد عن راموس”، في إشارة للإصابة التي تعرض لها “صلاح” سابقا بسبب لاعب ريال مدريد سيرجيو راموس.

وعلق المغرد “محمد سرحان” على الفيديو بالقول:” والله المشكله مش ف الواد ابدا الازمه ان التاني افتكر انه حسن شحاته”.

أما المغرد “محمود” فعلق ساخرا:” ودة رد لشخص مش عارف وبيفتي في اللي ملوش فيه وجنبه كباتن لعبو كاس عالم”.

وقال المغرد “سامح” معبرا عن استيائه مما شاهده:” عشان تصدقوني لما أقولكم عايشين في ترول والله”.

“السيسي” يلتقي ناشئي نادي شربين الرياضي بالدقهلية

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد التقى بالناشئين في ندي شبين وقال لهم مازحا: كلكم محمد صلاح، فأجابوا إن شاء الله”.

سؤال عن السيسي في امتحان الإعدادية بمصر يثير سخرية واسعة

وأعرب “السيسي” خلال اللقاء عن سعادته بلقائهم، قائلا: “إن المهارات هي الأساس، لكن اللياقة البدنية الهائلة والقدرة القوية جدا، ستجعلك لاعبا ليس لك مثيل، لا يوجد غير الرياضة والكرة والمذاكرة”.

وخاطب “السيسي” الناشئين قائلا: “هل تعلموا أنكم ستلعبون في العاصمة الإدارية؟ .. هناك مدينة أولميبية هناك بها استاد يتسع إلى 85 ألف متفرج، وسيتم عمل افتتاح له”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
spot_img
اقرأ أيضاً
حياتنا

بعد إعلانهما ذلك عبر فيسبوك… انتحار شابان في مصر لأسباب مُروعة!

حياتنا

محمد صلاح يرتدي بدلة غريبة وسعرها يَعقِد لسان المصريين!

الهدهد

“حق محمد ضياء”.. هل يغطي النظام المصري على جريمة نجل الدبلوماسي البارز؟

حياتنا

صدمة لـ ليلى غفران بسبب حادثة مضى عليها أكثر من 11 عاما

الهدهد

تفاصيل مثيرة في اشتباك برلماني مصري وضابط شرطة بسبب كمين مخدرات

الهدهد

بعد سنوات من القطيعة.. موعد عودة العلاقات بين مصر وتركيا رسميا

الهدهد

من المغرب.. هذا ما تفعله إسرائيل وقد يحدث أزمة مع مصر

الهدهد

“احترم نفسك انت وهو”.. أبو تريكة يصدم لاعبي ألمانيا ووزيرة داخليتهم

اقتصاد

كم مواطن مصري يملك حسابا بنكيا؟.. إحصاء رسمي يكشف

حياتنا

لقطات مروعة لمصري يطعن طليقته مردداً اسم نيرة أشرف(فيديو)

الهدهد

سقوط طائرة حربية في مصر.. الثانية خلال أشهر ولنفس السبب

حياتنا

علياء عامر.. فتاة مصرية تنهي حياتها بسبب والدها وابن شقيقه! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مشاهدة مباراة هولندا وأمريكا اليوم بث مباشر كورة لايف في الدور ال16

فعالية طريفة بين “الكبسة” و”الطعمية” في سوق واقف في قطر (شاهد)

لماذا نشعر بالقشعريرة في أوقات معينة..؟

صادم.. تمساح يلتهم طفلاً أمام والده بعد أن باغته أثناء الصيد في النهر(شاهد)

تشكيلة منتخب فرنسا ضد بولندا في كأس العالم قطر 2022

ملكة جمال تتعرض لصعقة كهربائية على المسرح أمام الجميع.. وهذا مصيرها (فيديو)

فقد أعصابهُ .. شاهد اعتداء إدينسون كافاني لاعب الأوروغواي على جهاز الVAR

ردة فعل مثيرة للشيخ أحمد فهد الصباح بسبب فوز كوريا الجنوبية على البرتغال(شاهد)

حورية فرغلي تعيش بلا عظام في صدرها.. ماذا حدث؟

جورجينا رودريغيز في ضيافة أمير قطر السابق حمد بن خليفة وزوجته الشيخة موزا(شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC