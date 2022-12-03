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أغرب وقائع المونديال.. قناة تفصل معلقها بمباراة المغرب وكندا بين الشوطين

المعلق التركي ألبير باكيرجيجيل طردته TRT بسبب هاكان شوكور

كتب باسل النجار
فصل معلق رياضي في مونديال قطر watanserb.com
المعلق الصوتي ألبير باكيرجيجيل
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وطن– في واحدة من أغرب وقائع مونديال 2022 الذي تستضيفه قطر، كشف موقع “duvarenglish” عن قيام قناة بطرد معلق رياضي يعمل لديها كان يعلق على مباراة المغرب وكندا، حيث تم وقفه وإعلانه بالفصل من العمل بين شوطي المباراة التي انتهت لصالح “أسود الأطلس” بتصدرهم المجموعة وصعودهم لدور الـ16.

فصل معلق رياضي لذكره اسم صاحب أسرع هدف بكأس العالم

الواقعة تخص معلق قنوات “TRT” التركية ألبير باكيرجيجيل، وسبب طرده هي كلماته في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة تحديدا.

وكان “باكيرجيجيل” يعلق على الهدف المبكر الذي سجله حكيم زياش لاعب المنتخب المغربي، عندما تحدث بالمناسبة عن أسرع هدف في تاريخ كأس العالم والذي سجله اللاعب التركي السابق هاكان شوكور.

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وكان “شوكور” سجل هدفه في مرمى كوريا الجنوبية في مونديال 2002 بعد 11 ثانية فقط من إطلاق صافرة البداية.

ليتضح أن النجم التركي السابق والذي سجل خلال مسيرته الكروية 51 هدفا في 112 مباراة، وذكر المعلق بهدفه الأسرع في تاريخ كأس العالم، تضعه تركيا على قوائم الإرهاب، وتتهمه بدعم محاولة الانقلاب الفاشلة على أردوغان في العام 2016.

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حيث أن “شوكور” وبعد انتهاء مسيرته الكروية ـ بحسب الموقع ـ تحول إلى السياسة وغادر تركيا واستقر مع عائلته في أمريكا، ويعمل حاليا سائق أوبر.

وهرب “شكور” وهو من أشد المؤيدين لفتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة ، من تركيا في عام 2015 ويستكمل حياته هناك.

وعلق النجم التركي على ما حدث في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، أرفق بها خبر فصل المعلق ” ألبير باكيرجيجيل”، بعد ذكره لاسمه.

وسبق أن رد اللاعب التركي السابق على اتهامات السلطات التركية له فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشل، في حديث لصحيفة “Welt Am Sonntag” الألمانية بالقول: ” لم أفعل أي شيء غير قانوني، أنا لست خائنا، لست إرهابيا”.

وحاول الموقع الحصول على تعليق من شبكة TRT التركية على سبب فصل المعلق دون أن يتمكن من ذلك.

الحزب المعارض استنكر الأمر

من ناحية أخرى، تقدم النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، بسؤال برلماني لنائب الرئيس فؤاد أوكتاي.

وسأل “من الذي سجل أسرع هدف في بطولات كأس العالم؟ إذا كان هكان شكور هو الذي سجله ، فما سبب ذلك؟ لماذا تم فصل المعلق؟

وسجل المهاجم السابق البالغ من العمر 51 عامًا 51 هدفًا في 112 مباراة مع منتخب تركيا بين عامي 1992 و 2007.

وكان جزءًا من الفريق التركي الذي احتل المركز الثالث في مونديال 2002.

أمضى معظم حياته المهنية في نادي غلطة سراي التركي، وبعد تقاعده ، أصبح شوكور نائبًا منتخبًا عن حزب تقول الحكومة إنه تم تنظيمه من قبل أنصار غولن كمؤامرة للإطاحة بالحكومة.

“شكور” صدرت بحقه مذكرة توقيف بحقه، وصودرت أصوله كجزء من قضية جارية في تركيا، حيث فر إلى الولايات المتحدة قبل محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، التي يعتقد على نطاق واسع أن غولن هو العقل المدبر لها.

مونديال قطر 2022 وأول مبارايات دور الـ16

وبدأ اليوم الدور الـ16 من بطولة كأس العالم في قطر والتي تنظم لأول مرة على أرض عربية وفي الشرق الأوسط بشكل عام.

وأقصى منتخب هولندا نظيره الولايات المتحدة الأمريكية، من منافسات دور ال16 اليوم، بعد تحقيق الفوز بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب (استاد خليفة) المونديالي.

ويعد طواحين هولندا أول المنتخبات الأوروبية المتأهلة إلى منافسات دور الـ8، على حساب منتخب أمريكا، حيث لعبت الخبرة والتكتيك طيلة مجريات دقائق المباراة داخل أرضية ملعب المباراة.

ووصل عدد المشجعين الحاضرين لمباراة هولندا وأمريكا، داخل مدرجات ملعب ( استاد خليفة) الدولي، نحو 44.846 ألف مشجع. وفق ما نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

المصدرتويتر ، duvarenglish ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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