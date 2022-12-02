خبر حزين لجماهير منتخب الأرجنتين قبيل مواجهة أستراليا في الدور ال16

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وطن- تلقى جماهير منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، الخبر الحزين، الجمعة، قبيل المواجهة القوية المرتقبة أمام أستراليا في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر.

وقال المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، خلال مؤتمره الصحفي عشية لقاء أستراليا، في منافسات دور ال16 (الأدوار الإقصائية)، ” آنخيل دي ماريا نتمنى أن يكون بحالة جيدة، وعلينا أن ننتظر خلال الساعات القادمة من أجل اتخاذ القرار بشأنه”.

غيابا دي ماريا عن مباراة الأرجنتين وأستراليا

وتابع الأرجنتيني سكالوني، ” دي ماريا خرج مصاباً، نافياً بأن اللاعب قد تعرض للتشنج العضلي”.

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كما واستكمل، ” لقد خصصنا حصة تدريبية من أجل استعادة اللياقة البدنية لمعظم اللاعبين، مع تحليل مباريات أستراليا المرتقبة. كما وسنتدرب وستكون الصورة أوضح بشأن مشاركة دي ماريا في المباراة”.

ويعد النجم الأرجنتيني المخضرم آنخيل دي ماريا لاعب يوفنتوس الإيطالي، أحد العناصر الأساسية. بجانب البرغوث ليونيل ميسي، في تشكيلة منتخب راقصو التانغو في منافسات مونديال كأس العالم 2022.

#Qatar2022 Cuerpo arbitral para @Argentina – #Australia 🇦🇺 Árbitro: Szymon Marciniak 🇵🇱

Asistente 1: Pawel Sokolnicki 🇵🇱

Asistente 2: Tomasz Listkiewicz 🇵🇱

Cuarto árbitro: Mario Escobar 🇬🇹 pic.twitter.com/h6cWgrEn78 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 1, 2022

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وكان دي ماريا، قد خرج مصاباً في المباراة الماضية أمام بولندا، بعد شعوره بالألم على مستوى العضلة الخلفية، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، التي انتهت بفوز الأرجنتين بهدفين دون رد.

مباراة الأرجنتين وأستراليا في دور ال16 كأس العالم 2022

وسيلتقي منتخب الأرجنتين، أمام أستراليا، السبت، في منافسات دور ال16 (الإقصائية)، في مونديال كأس العالم 2022 قطر، على ملعب ( استاد أحمد بن علي).

Unite the nation. Stand together. It's almost time. 🆚 Argentina

⚽️ 6am AEDT (Sunday, 10pm local (Saturday)

🏟 Ahmad Bin Ali Stadium

📺💻📱 SBS, SBS On Demand#Socceroos #GiveIt100 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/DWFfpE0ig9 — Socceroos (@Socceroos) December 3, 2022

وبدأ راقصو التانغو الأرجنتيني، مستهل مشواره في بطولة كأس العالم 2022 قطر، بخسارة أمام السعودية. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، قبل أن يستعيد عافيته بفوز على المكسيك وبولندا في منافسات دور المجموعات الأسبوع الماضي.

ومن الجدير بالذكر، بأن فعاليات مونديال كأس العالم 2022، الذي تستضيفه دولة قطر. بنسخته العربية ال22، سيستمر حتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.