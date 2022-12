خبر حزين لجماهير منتخب الأرجنتين قبيل مواجهة أستراليا في الدور ال16

- Advertisement -

وطن- تلقى جماهير منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، الخبر الحزين، الجمعة، قبيل المواجهة القوية المرتقبة أمام أستراليا في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر.

وقال المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، خلال مؤتمره الصحفي عشية لقاء أستراليا، في منافسات دور ال16 (الأدوار الإقصائية)، ” آنخيل دي ماريا نتمنى أن يكون بحالة جيدة، وعلينا أن ننتظر خلال الساعات القادمة من أجل اتخاذ القرار بشأنه”.

وتابع الأرجنتيني سكالوني، ” دي ماريا خرج مصاباً، نافياً بأن اللاعب قد تعرض للتشنج العضلي”.

كما واستكمل، ” لقد خصصنا حصة تدريبية من أجل استعادة اللياقة البدنية لمعظم اللاعبين، مع تحليل مباريات أستراليا المرتقبة. كما وسنتدرب وستكون الصورة أوضح بشأن مشاركة دي ماريا في المباراة”.

ويعد النجم الأرجنتيني المخضرم آنخيل دي ماريا لاعب يوفنتوس الإيطالي، أحد العناصر الأساسية. بجانب البرغوث ليونيل ميسي، في تشكيلة منتخب راقصو التانغو في منافسات مونديال كأس العالم 2022.

وكان دي ماريا، قد خرج مصاباً في المباراة الماضية أمام بولندا، بعد شعوره بالألم على مستوى العضلة الخلفية، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، التي انتهت بفوز الأرجنتين بهدفين دون رد.

وسيلتقي منتخب الأرجنتين، أمام أستراليا، السبت، في منافسات دور ال16 (الإقصائية)، في مونديال كأس العالم 2022 قطر، على ملعب ( استاد أحمد بن علي).

Unite the nation. Stand together. It's almost time.

🆚 Argentina

⚽️ 6am AEDT (Sunday, 10pm local (Saturday)

🏟 Ahmad Bin Ali Stadium

📺💻📱 SBS, SBS On Demand#Socceroos #GiveIt100 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/DWFfpE0ig9

— Socceroos (@Socceroos) December 3, 2022