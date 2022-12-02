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حورية فرغلي تعيش بلا عظام في صدرها.. ماذا حدث؟

تتمنى حورية أن تعيش قصة حب

كتب رفيف عبدالله
حورية فرغلي تعيش بلا عظام في صدرها.. ماذا حدث؟ watanserb.com
حورية فرغلي
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وطن– كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي، تطورات جديدة حول وضعها الصحي، بعد خضوعها لسلسة عمليات جراحية في الأنف.

لا عظام في القفص الصدري

وقالت حورية في حوار مع صحيفة “القاهرة 24″: “خلاص ما بقاش عندي عضم في القفص الصدري علشان أحطه في مناخيري. والحمد لله إني بقيت أشم وأتذوق، ولسه فاضل لي عملية واحدة في شيكاغو”.

وأكدت الفنانة المصرية أنها راضية عن شكلها، ووصلت لحالة من الصفاء. وعقبت: “اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يغير المحطة”.

حورية اعترفت أنها تعيش حالة من الضياع
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وحول علاقتها بالفنانين، قالت حورية: “محدش بيكلمني زي الأول. لكن رانيا محمود ياسين معايا على طول. وصفية العمري ونبيلة عبيد ولطيفة ومادلين طبر كانوا بيكلموني أول ما رجعت من أمريكا، لكنهم انشغلوا ومابقاش عليا إقبال في الشغل”.

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لم أتلقَّ دعوة

وأشارت حورية إلى أنها تعاني من الوسط الفني، قائلةً: “مش بيتعرض عليا أعمال كتير زي الأول. لأن أنا مشكلتي إني ماليش علاقات في الوسط، وهمَّا كلهم في علاقات وتجمعات وماحدش بيعزمني في أفراح. ومش بحب أروح المهرجانات إلا لو عندي فيلم أو رايحة أتفرج على حاجة”.

وكشفت الفنانة أنها لم تتلقَّ دعوة لحضور مهرجان القاهرة السينمائي، لكنها كانت تتمنى حضوره.

أتعرض للظلم فقط

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وتابعت: “أنا مش بتعرض غير للظلم في حياتي، في العمليات والمرض، والناس اللي بطلت تكلمني وتشغلني. ومحدش هامُّه بمثّل كويس ولا لأ، لكنهم شبهوني بمايكل جاكسون وقالوا مناخيرها شبه أبو الهول”.

تم تشبيه الفنانة المصرية بمايكل جاكسون وأبو الهول

واستطردت فرغلي: “زعلانة إن محدش بيقول إني ممثلة شاطرة، لكنهم بيقولوا شكلها عامل إزاي وعاملة عمليات تجميل ولا لأ. وحطوا صورتي أنا وأبو الهول وقالوا ما الفرق، رغم إن حاجة تشرفني إنهم يشبهوني به، ومايكل جاكسون كانت الناس بتعشقه علشان موهبته وصوته ومحدش كان بيهمُّه شكله”.

ونفت الفنانة المصرية أنها تعيش قصة حب، وقالت: “أنا ماتجوزتش وماخلفتش ونفسي أعيش قصة حب، لكن محدش بيتقدم لي. وأنا أهم حاجة عندي الإنسان من جوه، وعمري ما فكرت في شكله، لكن الأهم يكون قلبه كويس ويراعي ربنا فيا ومايخوّنيش. ومش عارفة لسه موجود الصفات دي ولا لأ لكني سايباها على ربنا”.

27 عملية

وأشارت حورية إلى أنها قد تلجأ إلى عمليات التجميل، في حال ظهرت عليها علامات التقدم في السن.

وأضافت: “كفاية عليا العمليات بتاعة مناخيري، مش عاوزة أشوف عمليات. كفاية البنج اللي شفته لأني عملت 27 عملية، وكل ده علشان أستطعم الأكل”.

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وزادت: “ما كنتش بعرف لو فيه حريقة، وماكنتش بعرف آكل، وحاسة الشم والتذوق كانت ضايعة عندي”.

حالة ضياع

وتحدثت حورية في اللقاء عن الحجاب. وقالت: “حجيت 7 مرات وعلاقتي بربنا كويسة ومش بسيب الصلاة. وبدعي ربنا إنه يديني القدرة على الحجاب لأن نفسي فيه”.

وأضافت: “عاجلًا أو آجلًا هنبطل تمثيل لأن الواحد ابتدى يكبر. وأنا مش عندي عيلة ولا زوج ولا أولاد أنشغل بيهم، ولا أنا كملت اللي نفسي فيه في التمثيل ولا اللي نفسي فيه في الدنيا. وربنا حرمني من الخلفة”.

وترى حورية أنها في حالة ضياع، مردفة: “أنا في النص مش عارفة أكمل اللي عاوزاه في التمثيل ولا عارفة أعيش حياتي. وأتمنى من ربنا إنه يقول لي هيحصل إيه.. هل هكمل في التمثيل وهقدم كل الأدوار اللي بتمناها ولا هقابل شريك حياتي اللي مش هيهمه مناخيري بايظة ولا لأ. ولا هيهمه أنا حلوة ولا وحشة ولا عجزت”.

لا أحد يتواصل مع حورية من الوسط الفني

وكشفت حورية جديدًها قائلةً: “نبيلة عبيد رشحتني لمسلسل في رمضان من إخراج خالد الحجر، ولكن لم أتعاقد بشكل رسمي”.

وتابعت: “اتفقت على عشر حلقات مع رانيا محمود ياسين على مسلسل من المقرر عرضه على منصة إلكترونية، ولكن لا يزال في مرحلة الكتابة. وسعيدة إني هتعاون معها لأول مرة في عمل فني لأننا بيننا علاقة صداقة قوية”.

المصدرالقاهرة 24
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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