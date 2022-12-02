الجمعة, ديسمبر 2, 2022
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الملكة رانيا تهنئ المغرب بالإنجاز التاريخي في المونديال بتغريدة مؤثرة.. وتفاعل واسع

أسود أطلس تأهل أول مجموعته الصعبة

كتب خالد السعدي
تأهل منتخب المغرب إلى الدور 16 watanserb.com
الملكة رانيا تهنئ منتخب المغرب بالتأهل إلى الدور 16
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وطن – هنأت الملكة رانيا العبدالله قرينة العاهل الأردني عبدالله الثاني، منتخب المغرب بتأهل للدور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم.

وقالت الملكة رانيا في تغريدة عبر حسابها على “تويتر“: “مبارك للمغرب الشقيق التأهل للدور ١٦ في مونديال قطر”.

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أثارت تغريدة الملكة رانيا تفاعلا كبيرا بين النشطاء الذين احتفوا بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي.

وكتب الفلسطيني جوار علي وهو أسير محرر وباحث سياسي: “أسود أطلس إلى الدور ال 16.. شعبي الفلسطيني يبرق أجمل آيات التهنئة للشعب المغربي الشقيق ويبارك له فوز منتخبهم أسود أطلس على منتخب كندا، ونتمى لأسود أطلس الاستمرار والتقدم والنجاح والفوز في المباريات القادمة.. عاشت الأمة العربية وحدة واحدة موحدة”.

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وكتب غلام: “مبروك للشقيق المغرب تأهله للدور الـ16 في مونديال قطر”.

وغرد سمير مخاطبا الملكة رانيا: “بارك الله لسموكم الصحة والسلامة وطول العمر”.

وكتب طارق: “الف مليار مبروك جلالة الملكة يارب منتخبنا الاردني يتأهل عام 2026”.

وقال مغرد: “شكرًا بزاف للأميرة الغالية ولكل الشعب الأردني الشقيق . كل التحية والتقدير”.

وتفاعل ناشط أيضا: “يكفي الاشقاء الاردنيين فخرا إن مليكتهم فازت بقلوبهم جميعا تواضعا ولياقة ومحبة .. حماك الله والعائلة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله”.

إنجاز المغرب التاريخي

وصنع المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا لتأهله للدور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم، منهيا المجموعة متصدرا برصيد سبع نقاط، ثم كراوتيا (خمس نقاط)، ثم بلجيكا (4 نقاط)، ثم كندا في المركز الأخير بدون نقاط.

وأصبح المغرب أول منتخب عربي يتأهل مرتين إلى دور الـ16 بكأس العالم، وأول منتخب عربي يتصدر مجموعته في كأس العالم مرتين، كما حقق فوزين في دور المجموعات للمرة الأولى في كأس العالم.

كما نجح منتخب المغرب في تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مجموعات كأس العالم (4 أهداف)،و واستقبل أقل عدد من الأهداف (هدف وحيد) للمرة الثانية بعد نسخة 1986.

والمغرب أول منتخب إفريقي يحصد 7 نقاط في دور المجموعات في كأس العالم، كما أصبح وليد الركراكي أول مدرب عربي يتأهل إلى دور الـ16 في تاريخ المونديال.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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