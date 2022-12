الملكة رانيا تهنئ المغرب بالإنجاز التاريخي في المونديال بتغريدة مؤثرة.. وتفاعل واسع

- Advertisement -

وطن – هنأت الملكة رانيا العبدالله قرينة العاهل الأردني عبدالله الثاني، منتخب المغرب بتأهل للدور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم.

وقالت الملكة رانيا في تغريدة عبر حسابها على “تويتر“: “مبارك للمغرب الشقيق التأهل للدور ١٦ في مونديال قطر”.

أثارت تغريدة الملكة رانيا تفاعلا كبيرا بين النشطاء الذين احتفوا بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي.

وكتب الفلسطيني جوار علي وهو أسير محرر وباحث سياسي: “أسود أطلس إلى الدور ال 16.. شعبي الفلسطيني يبرق أجمل آيات التهنئة للشعب المغربي الشقيق ويبارك له فوز منتخبهم أسود أطلس على منتخب كندا، ونتمى لأسود أطلس الاستمرار والتقدم والنجاح والفوز في المباريات القادمة.. عاشت الأمة العربية وحدة واحدة موحدة”.

وكتب غلام: “مبروك للشقيق المغرب تأهله للدور الـ16 في مونديال قطر”.

Congratulations to brotherly Morocco 🇲🇦 for qualifying for the 16th round in the Qatar World Cup

— Ghulam Mustafa (@GhulamM40961281) December 2, 2022