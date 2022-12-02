الملكة رانيا تهنئ المغرب بالإنجاز التاريخي في المونديال بتغريدة مؤثرة.. وتفاعل واسع

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وطن – هنأت الملكة رانيا العبدالله قرينة العاهل الأردني عبدالله الثاني، منتخب المغرب بتأهل للدور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم.

وقالت الملكة رانيا في تغريدة عبر حسابها على “تويتر“: “مبارك للمغرب الشقيق التأهل للدور ١٦ في مونديال قطر”.

مبارك للمغرب الشقيق 🇲🇦التأهل للدور ١٦ في مونديال قطر — Rania Al Abdullah (@QueenRania) December 1, 2022

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أثارت تغريدة الملكة رانيا تفاعلا كبيرا بين النشطاء الذين احتفوا بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي.

وكتب الفلسطيني جوار علي وهو أسير محرر وباحث سياسي: “أسود أطلس إلى الدور ال 16.. شعبي الفلسطيني يبرق أجمل آيات التهنئة للشعب المغربي الشقيق ويبارك له فوز منتخبهم أسود أطلس على منتخب كندا، ونتمى لأسود أطلس الاستمرار والتقدم والنجاح والفوز في المباريات القادمة.. عاشت الأمة العربية وحدة واحدة موحدة”.

أسود أطلس إلى الدور ال 16

شعبي الفلسطيني يبرق أجمل آيات التهنئة للشعب المغربي الشقيق ويبارك له فوز منتخبهم أسود أطلس على منتخب كندا، ونتمى ل أسود أطلس

الاستمرار والتقدم والنجاح…..والفوز في المباريات القادمة

عاشت الأمة العربية وحدة واحدة موحدة pic.twitter.com/lLamLUhgqK — د. جواد دار علي/فلسطين (@Jawad_Dar_Ali) December 1, 2022

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وكتب غلام: “مبروك للشقيق المغرب تأهله للدور الـ16 في مونديال قطر”.

Congratulations to brotherly Morocco 🇲🇦 for qualifying for the 16th round in the Qatar World Cup — Ghulam Mustafa (@GhulamM40961281) December 2, 2022

وغرد سمير مخاطبا الملكة رانيا: “بارك الله لسموكم الصحة والسلامة وطول العمر”.

بارك الله لسموكم الصحة والسلامة وطول العمر — Samir Nouidrat (@NouidratSamir) December 2, 2022

وكتب طارق: “الف مليار مبروك جلالة الملكة يارب منتخبنا الاردني يتأهل عام 2026”.

الف مليار مبروك جلالة الملكة يارب منتخبنا الاردني يتأهل عام 2026🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦 — Tareq Awwad (@TareqAwwad19) December 1, 2022

وقال مغرد: “شكرًا بزاف للأميرة الغالية ولكل الشعب الأردني الشقيق . كل التحية والتقدير”.

شكرًا بزاف للأميرة الغالية ولكل الشعب الأردني الشقيق . كل التحية والتقدير — Ahermoumou (@ahermoumou1967) December 1, 2022

وتفاعل ناشط أيضا: “يكفي الاشقاء الاردنيين فخرا إن مليكتهم فازت بقلوبهم جميعا تواضعا ولياقة ومحبة .. حماك الله والعائلة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله”.

يكفي الاشقاء الاردنيين فخرا

ان مليكتهم فازت بقلوبهم جميعا تواضعا و لياقة و محبة

حماك الله و العائله الهاشميه

بقيادة جلالة الملك عبدالله 🌹 — YmWehbe حساب بديل (@WehbeYm2) December 1, 2022

إنجاز المغرب التاريخي

وصنع المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا لتأهله للدور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم، منهيا المجموعة متصدرا برصيد سبع نقاط، ثم كراوتيا (خمس نقاط)، ثم بلجيكا (4 نقاط)، ثم كندا في المركز الأخير بدون نقاط.

وأصبح المغرب أول منتخب عربي يتأهل مرتين إلى دور الـ16 بكأس العالم، وأول منتخب عربي يتصدر مجموعته في كأس العالم مرتين، كما حقق فوزين في دور المجموعات للمرة الأولى في كأس العالم.

كما نجح منتخب المغرب في تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مجموعات كأس العالم (4 أهداف)،و واستقبل أقل عدد من الأهداف (هدف وحيد) للمرة الثانية بعد نسخة 1986.

والمغرب أول منتخب إفريقي يحصد 7 نقاط في دور المجموعات في كأس العالم، كما أصبح وليد الركراكي أول مدرب عربي يتأهل إلى دور الـ16 في تاريخ المونديال.