ليونيل ميسي يضع ليفاندوفسكي في موقف لا يُحسد عليه (فيديو)

وطن- وضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب ال35 عاماً، نظيره البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في موقف لا يحسد عليه أمام عدسات الكاميرات خلال مواجهة الأرجنتين وبولندا، الأربعاء.

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقطع فيديو، لتصرف ميسي مع ليفاندوفسكي، في الدقيقة الخامسة من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة بين الأرجنتين وبولندا، التي انتهت بخسارة الأخير بهدفين دون رد.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول، الصراع في منتصف ملعب المباراة بين ميسي وليفاندوفسكي، على الكرة في منتصف الملعب. انتهت بصافرة حكم المباراة باحتساب خطأ للبرغوث الأرجنتيني.

كما وظهر مقطع آخر، للبولندي ليفاندوفسكي بعد تلك اللقطة وهو يحاول مصافحة ميسي، لكن الأرجنتيني تجاهله ورفض مصافحته. ليضع مكينة بولندا في موقف محرج، قبل أن يعود لأداء دوره الدفاع مع منتخب بلاده.

Messi ignoring a Lewandowski handshake from the game yesterday.

If this was Cristiano Ronaldo this video would be everywhere… pic.twitter.com/of3JwpoUkI

— ‏ً (@erlingtxt) December 1, 2022