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مونديال قطر 2022

ليونيل ميسي يضع ليفاندوفسكي في موقف لا يُحسد عليه (فيديو)

البرغوث ميسي تجاهل مصافحة ليفاندوفسكي بعد صراعها على الكرة خلال مباراة الأرجنتين وبولندا

كتب فارس أبو شيحة
ميسي يضع ليفاندوفسكي في موقف محرج watanserb.com
ميسي يضع ليفاندوفسكي في موقف محرج
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وطن- وضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب ال35 عاماً، نظيره البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في موقف لا يحسد عليه أمام عدسات الكاميرات خلال مواجهة الأرجنتين وبولندا، الأربعاء.

ميسي وليفاندوفسكي

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقطع فيديو، لتصرف ميسي مع ليفاندوفسكي، في الدقيقة الخامسة من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة بين الأرجنتين وبولندا، التي انتهت بخسارة الأخير بهدفين دون رد.

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وظهر في مقطع الفيديو المتداول، الصراع في منتصف ملعب المباراة بين ميسي وليفاندوفسكي، على الكرة في منتصف الملعب. انتهت بصافرة حكم المباراة باحتساب خطأ للبرغوث الأرجنتيني.

كما وظهر مقطع آخر، للبولندي ليفاندوفسكي بعد تلك اللقطة وهو يحاول مصافحة ميسي، لكن الأرجنتيني تجاهله ورفض مصافحته. ليضع مكينة بولندا في موقف محرج، قبل أن يعود لأداء دوره الدفاع مع منتخب بلاده.

عناق ميسي وليفاندوفسكي

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لكن مع نهاية المباراة، ظهر ميسي وليفاندفسكي وهما يتحدثان وعناق بعضهما البعض، مع ختام منافسات كأس العالم 2022 لدور المجموعات.

ونجح منتخبا بولندا والأرجنتين من حجز بطاقة العبور إلى منافسات الدور ال16 من كأس العالم 2022 قطر، على حساب السعودية والمكسيك.

مباراة الأرجنتين وبولندا

وحسمت تأهل المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2022 قطر، بفارق هدف وحيد، والتي ابتسمت لصالح بولندا على حساب المكسيك، الذي حقق الفوز على السعودية بهدفين مقابل هدف وحيد.

وسيلتقي الأرجنتين أمام أستراليا الذي حسم تأهله على حساب تونس، عقب تحقيق الفوز على الدنمارك بهدف نظيف دون رد.

وشهدت المباراة إهدار البرغوث ميسي لركلة جزاء تحصل عليها راقصو التانغو خلال المواجهة أمام بولندا، بعد تمكن الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني، وهي الثانية التي يتصدى لها في البطولة العالمية.

كما وسيواجه بولندا أمام حامل اللقب فرنسا (الديوك)، الذي تلقى الخسارة أمام تونس (نسور قرطاج) بهدف نظيف دون رد من توقيع وهبي الخزري.

المصدروطن + روسيا اليوم + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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