ليونيل ميسي يضع ليفاندوفسكي في موقف لا يُحسد عليه (فيديو)

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وطن- وضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب ال35 عاماً، نظيره البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في موقف لا يحسد عليه أمام عدسات الكاميرات خلال مواجهة الأرجنتين وبولندا، الأربعاء.

ميسي وليفاندوفسكي

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقطع فيديو، لتصرف ميسي مع ليفاندوفسكي، في الدقيقة الخامسة من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة بين الأرجنتين وبولندا، التي انتهت بخسارة الأخير بهدفين دون رد.

Necesito tatuarme a Messi esquivando el saludo de Lewandowski pic.twitter.com/pCO4r3WHcU — Emilyk 🇦🇷 (@EmilioRanucoli) November 30, 2022

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وظهر في مقطع الفيديو المتداول، الصراع في منتصف ملعب المباراة بين ميسي وليفاندوفسكي، على الكرة في منتصف الملعب. انتهت بصافرة حكم المباراة باحتساب خطأ للبرغوث الأرجنتيني.

كما وظهر مقطع آخر، للبولندي ليفاندوفسكي بعد تلك اللقطة وهو يحاول مصافحة ميسي، لكن الأرجنتيني تجاهله ورفض مصافحته. ليضع مكينة بولندا في موقف محرج، قبل أن يعود لأداء دوره الدفاع مع منتخب بلاده.

Messi ignoring a Lewandowski handshake from the game yesterday. If this was Cristiano Ronaldo this video would be everywhere… pic.twitter.com/of3JwpoUkI — ‏ً (@erlingtxt) December 1, 2022

عناق ميسي وليفاندوفسكي

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لكن مع نهاية المباراة، ظهر ميسي وليفاندفسكي وهما يتحدثان وعناق بعضهما البعض، مع ختام منافسات كأس العالم 2022 لدور المجموعات.

ونجح منتخبا بولندا والأرجنتين من حجز بطاقة العبور إلى منافسات الدور ال16 من كأس العالم 2022 قطر، على حساب السعودية والمكسيك.

Lionel Messi was not happy with Robert Lewandowski during Argentina vs Poland 😳 pic.twitter.com/iUKGTid4Im — SPORTbible (@sportbible) December 1, 2022

مباراة الأرجنتين وبولندا

وحسمت تأهل المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2022 قطر، بفارق هدف وحيد، والتي ابتسمت لصالح بولندا على حساب المكسيك، الذي حقق الفوز على السعودية بهدفين مقابل هدف وحيد.

وسيلتقي الأرجنتين أمام أستراليا الذي حسم تأهله على حساب تونس، عقب تحقيق الفوز على الدنمارك بهدف نظيف دون رد.

وشهدت المباراة إهدار البرغوث ميسي لركلة جزاء تحصل عليها راقصو التانغو خلال المواجهة أمام بولندا، بعد تمكن الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني، وهي الثانية التي يتصدى لها في البطولة العالمية.

كما وسيواجه بولندا أمام حامل اللقب فرنسا (الديوك)، الذي تلقى الخسارة أمام تونس (نسور قرطاج) بهدف نظيف دون رد من توقيع وهبي الخزري.