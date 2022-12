إيلون ماسك يصدم متابعيه بصورة تؤكد امتلاكه سلاح الـ”فاجرا”..ماذا تعرف عنه؟!(شاهد)

- Advertisement -

وطن- قدم الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي الجديد لشركة “تويتر” إيلون ماسك لمحة نادرة عن عالمه هذا الأسبوع عندما شارك صورة لطاولته الفوضوية بجانب السرير.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” لم تكن علب الكولا الدايت والبنادق الدعائية هي التي حيرت منتقديه ومعجبيه.

ووفقا للصورة، فقد تناثرت بين الممتلكات الشخصية للملياردير البالغ من العمر 51 عامًا” فاجرا” ، وهو سلاح طقوسي يرمز إلى “القوة غير القابلة للتدمير” و “التنوير” في البوذية التبتية.

وبحسب الصحيفة، غالبًا ما يوصف “ماسك” بأنه ملحد أو لا ديني ، على الرغم من أنه لم يحدد أبدًا معتقداته الدينية بعبارات معينة، حيث تساءل العديد من مستخدمي تويتر ذوي العيون شديدة الملاحظة كعين الصقر عما كان يحاول نقله من خلال التباهي بالأداة.

وكان بريان روميلي ، مؤسس تطبيق وموقع Multiplex ، من بين أولئك الذين أشاروا إلى الفاجرا على منضدة سريره.

وكتب على “تويتر”: “بينما يتشتت انتباه معظم العالم، أرى الرمزية الموجودة دائمًا وسوف نفكها أنت وأنا”.

وأضاف: “هذا هو فاجرا (دورجي). يعود هذا الجهاز إلى أكثر من 30000 عام من الثقافات الفيدية والسومرية. نموذج لجهاز “الطاقة الحرة” أو البرق من الآلهة”.

While most of the world is distracted, I see the symbolism that is always present and you and I will decode it.

This is the Vajra (Dorje).

This device goes back to over 30,000 years from the Vedic and Sumerian cultures.

Model of a “free energy” lightening device from the gods pic.twitter.com/j8KUipRinr

— Brian Roemmele (@BrianRoemmele) November 30, 2022