إيلون ماسك يصدم متابعيه بصورة تؤكد امتلاكه سلاح الـ”فاجرا”..ماذا تعرف عنه؟!(شاهد)

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وطن- قدم الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي الجديد لشركة “تويتر” إيلون ماسك لمحة نادرة عن عالمه هذا الأسبوع عندما شارك صورة لطاولته الفوضوية بجانب السرير.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” لم تكن علب الكولا الدايت والبنادق الدعائية هي التي حيرت منتقديه ومعجبيه.

My bedside table pic.twitter.com/sIdRYJcLTK — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

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ووفقا للصورة، فقد تناثرت بين الممتلكات الشخصية للملياردير البالغ من العمر 51 عامًا” فاجرا” ، وهو سلاح طقوسي يرمز إلى “القوة غير القابلة للتدمير” و “التنوير” في البوذية التبتية.

وبحسب الصحيفة، غالبًا ما يوصف “ماسك” بأنه ملحد أو لا ديني ، على الرغم من أنه لم يحدد أبدًا معتقداته الدينية بعبارات معينة، حيث تساءل العديد من مستخدمي تويتر ذوي العيون شديدة الملاحظة كعين الصقر عما كان يحاول نقله من خلال التباهي بالأداة.

وكان بريان روميلي ، مؤسس تطبيق وموقع Multiplex ، من بين أولئك الذين أشاروا إلى الفاجرا على منضدة سريره.

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وكتب على “تويتر”: “بينما يتشتت انتباه معظم العالم، أرى الرمزية الموجودة دائمًا وسوف نفكها أنت وأنا”.

وأضاف: “هذا هو فاجرا (دورجي). يعود هذا الجهاز إلى أكثر من 30000 عام من الثقافات الفيدية والسومرية. نموذج لجهاز “الطاقة الحرة” أو البرق من الآلهة”.

While most of the world is distracted, I see the symbolism that is always present and you and I will decode it. This is the Vajra (Dorje). This device goes back to over 30,000 years from the Vedic and Sumerian cultures. Model of a “free energy” lightening device from the gods pic.twitter.com/j8KUipRinr — Brian Roemmele (@BrianRoemmele) November 30, 2022

ونشر “روميلي” صورا للوحات Enuma Elish من اللثقافة السومرية ، زاعما أنها “هي التي زودت الآلهة مردوخ بسلاح عظيم. هذا السلاح عند تشغيله سيولد ما نسميه اليوم كرة بلازما يمكن تصويبها وإطلاقها. بالنسبة لعامة الناس ، بدا الأمر وكأنه صاعقة”.

The Enuma Elish tablets of the Sumerian culture the gods provided Marduk with a mighty weapon. This weapon when turned on would generate what we would call today a plasma ball that could be aimed and shot. To common people it looked like lightning bolts. pic.twitter.com/K4q8WlN1Ik — Brian Roemmele (@BrianRoemmele) November 30, 2022

ووفقا لموقع “تري سايكل” غالبًا ما تظهر الفاجرا كسلاح وترتبط على نطاق واسع بإندرا ، ملك الآلهة الصاعقة في الأساطير الهندوسية ، والمعروف باسم شاكرا في الثقافة البوذية.

يتم استخدامه للتغلب على “عقبة خارجية أو داخلية” ويُنظر إليه على أنه “أداة للتعاطف والوسائل الماهرة تؤدي إلى حالة التنوير غير القابلة للتدمير”.

كما ظهر في الصورة مسدسا تم تصميمه على غرار Diamond Back .357 من Deus Ex: Human Revolution.

وبحسب “ديلي ميل” فإنه نسخة من مسدس جورج واشنطن فلينتلوك وضع في صندوق خشبي، حيث يعرض الغطاء المفتوح لوحة إيمانويل لوتزي الشهيرة لواشنطن وهي تعبر نهر ديلاوير أثناء الثورة الأمريكية.