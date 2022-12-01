الخميس, ديسمبر 1, 2022
الرئيسيةحياتناإيلون ماسك يصدم متابعيه بصورة تؤكد امتلاكه سلاح الـ"فاجرا"..ماذا تعرف عنه؟!(شاهد)
حياتنا

إيلون ماسك يصدم متابعيه بصورة تؤكد امتلاكه سلاح الـ”فاجرا”..ماذا تعرف عنه؟!(شاهد)

الفاجرا هو سلاح طقوسي يرمز إلى "القوة غير القابلة للتدمير"

كتب سالم حنفي
إيلون ماسك watanserb.com
إيلون ماسك
- Advertisement -

وطن- قدم الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي الجديد لشركة “تويتر” إيلون ماسك لمحة نادرة عن عالمه هذا الأسبوع عندما شارك صورة لطاولته الفوضوية بجانب السرير.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” لم تكن علب الكولا الدايت والبنادق الدعائية هي التي حيرت منتقديه ومعجبيه.

- Advertisement -

ووفقا للصورة، فقد تناثرت بين الممتلكات الشخصية للملياردير البالغ من العمر 51 عامًا” فاجرا” ، وهو سلاح طقوسي يرمز إلى “القوة غير القابلة للتدمير” و “التنوير” في البوذية التبتية.

خلال عام..إيلون ماسك يفقد 100 مليار دولار من ثروته وإليكم التفاصيل

وبحسب الصحيفة، غالبًا ما يوصف “ماسك” بأنه ملحد أو لا ديني ، على الرغم من أنه لم يحدد أبدًا معتقداته الدينية بعبارات معينة، حيث تساءل العديد من مستخدمي تويتر ذوي العيون شديدة الملاحظة كعين الصقر عما كان يحاول نقله من خلال التباهي بالأداة.

سلاح الفاجرا
سلاح الفاجرا

وكان بريان روميلي ، مؤسس تطبيق وموقع Multiplex ، من بين أولئك الذين أشاروا إلى الفاجرا على منضدة سريره.

سلاح الفاجرا
سلاح الفاجرا
- Advertisement -

وكتب على “تويتر”: “بينما يتشتت انتباه معظم العالم، أرى الرمزية الموجودة دائمًا وسوف نفكها أنت وأنا”.
وأضاف: “هذا هو فاجرا (دورجي). يعود هذا الجهاز إلى أكثر من 30000 عام من الثقافات الفيدية والسومرية. نموذج لجهاز “الطاقة الحرة” أو البرق من الآلهة”.

ونشر “روميلي” صورا للوحات Enuma Elish من اللثقافة السومرية ، زاعما أنها “هي التي زودت الآلهة مردوخ بسلاح عظيم. هذا السلاح عند تشغيله سيولد ما نسميه اليوم كرة بلازما يمكن تصويبها وإطلاقها. بالنسبة لعامة الناس ، بدا الأمر وكأنه صاعقة”.

ووفقا لموقع “تري سايكل” غالبًا ما تظهر الفاجرا كسلاح وترتبط على نطاق واسع بإندرا ، ملك الآلهة الصاعقة في الأساطير الهندوسية ، والمعروف باسم شاكرا في الثقافة البوذية.

إيلون ماسك في رسالة شديدة اللهجة لموظفي “تويتر”.. إما العمل الشاق أو المغادرة فوراً!

يتم استخدامه للتغلب على “عقبة خارجية أو داخلية” ويُنظر إليه على أنه “أداة للتعاطف والوسائل الماهرة تؤدي إلى حالة التنوير غير القابلة للتدمير”.

سلاح الفاجرا
سلاح الفاجرا

كما ظهر في الصورة مسدسا تم تصميمه على غرار Diamond Back .357 من Deus Ex: Human Revolution.

وبحسب “ديلي ميل” فإنه نسخة من مسدس جورج واشنطن فلينتلوك وضع في صندوق خشبي، حيث يعرض الغطاء المفتوح لوحة إيمانويل لوتزي الشهيرة لواشنطن وهي تعبر نهر ديلاوير أثناء الثورة الأمريكية.

المصدرتويتر، موقع تري سايكل، ديلي ميل، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
spot_img
اقرأ أيضاً
حياتنا

خلال عام..إيلون ماسك يفقد 100 مليار دولار من ثروته وإليكم التفاصيل

الهدهد

إيلون ماسك ينشر “صورة لفتاة عارية مع ترامب” .. ماذا قصد!؟

الهدهد

إيلون ماسك في رسالة شديدة اللهجة لموظفي “تويتر”.. إما العمل الشاق أو المغادرة فوراً!

الهدهد

إيلون ماسك يطرد موظفة في “تويتر” على الهواء مباشرة ويشعل مواقع التواصل! (شاهد)

حياتنا

بعد هبوط أسهم تسلا..انخفاض حاد في ثروة إيلون ماسك!

حياتنا

ما قام به ماسك ليس الأول من نوعه..شركات عملاقة قامت بتسريح مئات الموظفين

حياتنا

من هم المشاهير الذين غادروا تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك عليه؟

الهدهد

إيلون ماسك في ورطة.. يشتكي من انخفاض كبير جدا في إيرادات “تويتر” ويكشف السبب!

حياتنا

هذا ما جرى لحساب آمبر هيرد صديقة إيلون ماسك السابقة بعد شرائه للمنصة

حياتنا

إيلون ماسك يشتري طائرة جديدة وسعرها يفوق الخيال (صور)

حياتنا

ماسك يتيح “العلامة الزرقاء” للجميع.. ألوان وأشكال مختلفة حسب الدول

حياتنا

يُطلق عليها بدلة “بطل الشيطان”..هكذا احتفل إيلون ماسك بالهالوين رفقة والدته (صور)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تعليمات رئاسية جزائرية لوسائل الإعلام بتجاهل أداء المنتخب المغربي في مونديال قطر

مسافر عبر الزمن يتوقع الفائز بكأس العالم ويكشف سيناريو قاتلا لموقعة النهائي (شاهد)

7 أشياء أساسية يجب عليك امتلاكها في المنزل لتكون أكثر سعادة

ليونيل ميسي يضع ليفاندوفسكي في موقف لا يُحسد عليه (فيديو)

زوجة عادل إمام.. فيديو نادر يكشف تفاصيل مثيرة حول لقاءهما الأول! (شاهد)

نجل أسامة بن لادن .. معلومات صادمة يعترف بها لأول مرّة ومكان جثته (شاهد)

أنباء عن منع السلطات القطرية دخول المتصهين أمجد طه لأراضيها وترحيله لهذه الدولة!

عروس تطلب الشرطة لعريسها ليلة الزفاف بسبب “بوسة”!

مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر اليوم في مونديال قطر 2022

إنريكي يكشف مفاجأة حول علاقة غافي بالأميرة ليونور ابنة ملك إسبانيا!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC