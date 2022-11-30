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“وين موزا؟.. وراك وراك”.. فيديو طريف لأمير قطر السابق وزوجته

كانا يتفقدان منطقة مشيرب

كتب سالم حنفي
الشيخ حمد بن خليفة وزوجته watanserb.com
أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة وزوجته موزا بنت المسند
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر المسند.

وبحسب الفيديو فقد تفقد “الأمير الوالد” والشيخة “موزا” منطقة “مشيرب” أمس الثلاثاء على متن عربة جولف صغيرة، وقبل مغادرة المكان، سأل الشيخ “حمد” الذي كان يجلس على الكرسي الأمامي عن زوجته التي كانت تجلس خلفه دون أنت ينتبه، قائلا:”وين موزا؟”.

وأظهر الفيديو قيام الشيخة “موزا” بتنبيهه قائلة: “وراك وراك”.

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إعجاب المغردين بالعلاقة التي تربط الشيخ “حمد” والشيخة “موزا”

الفيديو أثار إعجاب العديد من المغردين الذين شادوا بالعلاقة العاطفية والإنسانية بين لشيخ “حمد” وزوجته، معبرين عن حبهما لهما باعتبارهما مصدر عز وفخر لقطر.

وفي هذا السياق، قالت الباحثة والاستاذة في العلوم السياسية الدكتورة عبير كايد معبرة عن إعجابها بالفيديو:” تسلم روحك ما اطيبك، بكل حب وتعلق بها يناديها … الله يطول بعمره”.

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كما عبرت المغردة “أم حمزة” عن تأثرها بما شاهدته قائلة:” الله يحفظهم ويطول بعمرهم عزنا وفخرنا وسندنا من بعد الله سبحانه وتعالى”.

وقال آخر:” فديت ابونا العود حمد وفديت امنا وعيونا موزا ربي يحفظكم”.

وأكد المغرد علي الكواري” على عمق العلاقة التي تربط بين الشيخ “حمد” وزوجته الشيخة “موزا” قائلا:” لقطه عفويه تعكس قوة العلاقه بينهم ، عسى الله يحفظكم ويطول بعمركم يارب “.

وقال مغرد آخر:”الله يحفظهم مثال للعائلة المتفاهمة والمتماسكة ولا غرابة ان تتوالى بسببهم نجاحات قطر والحمدلله”.

وعلقت مغردة أخرى الفيديو بالقول:” ماشاء الله الله يبارك في حبهم ويزيدهم حباً ويجمعهم في الجنة مثل ما جمعهم في الدنيا أتعبت الأزواج من بعدك يا سمو الأمير الوالد لعل كل رجال قطر يقدرون ويحبون زوجاتهم مثلك وتستاهل سمو الشيخة موزا الله يحفظكم من كل عين”.

ما هي منطقة مشيرب؟

ومشيرب هي منطقة تقع في بلدية الدوحة في قطر، تعد من أقدم المناطق في الدوحة، يوجد بها شارع الكهرباء كواحد من أقدم الشوارع في الدوحة وهو أول شارع يضاء بالكهرباء في قطر.

منطقة مشيرب من أقدم المناطق في الدوحة

كما يوجد بها مشروع “مشيرب قلب الدوحة” وهو مشروع لإحياء مركز مدينة الدوحة القديم، وبذلك تُمثل مشيرب قلب الدوحة أول مشروع مستدام لتجديد وسط المدينة في العالم.

تقع مشيرب على بعد دقائق معدودة من مطار حمد الدولي، وبالقرب من الديوان الأميري ومتحف الفن الإسلامي وكورنيش الدوحة وسوق واقف، كما يوجد بها متاحف مشيرب.

وتعد مدينة مشيرب مدينة ذكية تطبق فيها العديد من الانظمة الذكية والمستدامة من خلال مشروع مشيرب قلب الدوحة الذي يحتوي على مئة بناية سكنية وتجارية وخمسة أحياء وثمان مائة وحدة سكنية ذات طبيعة مستدامة ذكية وهو مشروع بدأ في العام 2000م، وبلغت تكلفته 5.5 مليار دولار.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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