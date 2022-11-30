ضغط الدم: ما المعدل الطبيعي حسب العمر للرجل والمرأة؟

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وطن– في الواقع، يعدّ ارتفاع ضغط الدم هو عامل الخطر الأول للسكتة الدماغية أو أمراض القلب. لذلك من الضروري التحكم في ضغط الدم بشكل منتظم.

وفيما يلي، كشفت مجلة “فام أكتيال” الفرنسية، عن القيم الطبيعية لضغط الدم، وما أعراض التوتر الشديد؟

1. ما هو ضغط الدم؟

ضغط الدم المعروف أيضًا باسم الضغط الشرياني يُعادل الضغط الذي يمارسه الدم على جدران الشرايين. يتم تحديد هذا الضغط من خلال قيمتين: الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي. الأول يتوافق مع أعلى قيمة، والثاني يتوافق مع الأدنى. هذه القيم محددة بالمليمتر زئبقي أو ملليمتر من الزئبق. وبالتالي، فإن الضغط الانقباضي يتوافق مع ضغط الدم عند انقباض القلب، ويشير الضغط الانبساطي إلى ضغط الدم عندما ترتخي عضلة القلب.

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في فرنسا على سبيل المثال، يُعد ارتفاع ضغط الدم الشرياني (ارتفاع ضغط الدم الشديد) أحدَ أمراض القلب والأوعية الدموية الشائعة. ووفقًا للأرقام التي حددتها مؤسسة الأبحاث الطبية، فإن ارتفاع ضغط الدم يصيب 1 من كل 3 بالغين، بالإضافة إلى أن هناك عوامل معينة تؤثر على هذه الحالة المرضية، مثل: استهلاك التبغ والضغط، وزيادة الوزن، ولكن أيضًا العمر أو الجنس.

وفي الواقع، يتأثر الرجال أكثر من النساء بارتفاع ضغط الدم. كل عام، تُعزَى 10 ملايين حالة وفاة في جميع أنحاء العالم إلى هذا المرض. لهذا السبب يجب عليك فحص ضغط الدم بانتظام. ومن أجل قياس ضغط الدم، يستخدم الطبيب مقياس الشد، ولكن من الممكن أيضًا إجراء قياسات ذاتية لضغط الدم في المنزل باستخدام مقياس شد الكفة.

2. ما هي قيمة ضغط الدم الطبيعي حسب العمر؟

يعتبر ضغط الدم طبيعياً عندما تتراوح قيمته بين 100/70 مم زئبق و145/90 مم زئبق. ومع ذلك، يمكن أن تختلف هذه الأرقام حسب عمر المريض وحسب جنسه. وبشكل عام، يكون ضغط الدم أعلى عند الرجال.

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من ناحية أخرى، عند سنّ اليأس، ينعكس هذا الاتجاه، وتظهر أرقام ضغط الدم لدى النساء أكثر أهمية. تؤثر العوامل الأخرى على ضغط الدم، مثل: الحمل. خلال هذه الفترة، تنخفض قيم ضغط الدم لدى المرأة الحامل في الأشهر الأولى، لتعود إلى وضعها الطبيعي مرة أخرى في نهاية الحمل.

وبشكل أكثر تحديدًا، يشير الاتحاد الفرنسي لأمراض القلب إلى أنّ القيمة الطبيعية لضغط الدم هي 120/80 مم زئبق. ثم نتحدث عن ارتفاع ضغط الدم فوق 140/90 مم زئبق. ومع ذلك، يمكن أن تختلف هذه القيم بمقدار 10 إلى 20 مم زئبق، بسبب الإجهاد المحتمل أو تأثير “الغلاف الأبيض”. مع تقدم العمر، يرتفع ضغط الدم. لذلك، بعد 80 عامًا، يكون المعدل الصحيح الذي لا يجب تجاوزه هو 145/85 مم زئبق.

3. ما هي علامات ارتفاع ضغط الدم؟

وفقًا لبيانات من Inserm (المعهد الوطني للبحوث الصحية والطبية)، فإن ارتفاع ضغط الدم هو أكثر أمراض القلب والأوعية الدموية شيوعًا. في فرنسا، يتأثر 65٪ من الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا. وفي معظم الحالات، يكون ارتفاع ضغط الدم اضطرابًا صامتًا لا يسبب أي أعراض. لهذا السبب، لا يدرك الكثير من الناس أنهم مصابون بارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك، بصرف النظر عن الفحوصات المنتظمة مع الطبيب المعالج، يجب تنبيه بعض العلامات التي تشير إلى ارتفاع ضغط الدم، بما في ذلك:

الصداع.

ضيق في التنفس.

اضطرابات بصرية تتجلى في وجود myodesopsia (الذباب الطائر).

دوخة.

العصبية أو التعب.

الأرق.

نزيف الأنف.

4. كيف تخفض أرقام ضغط الدم لدى الرجل والمرأة؟

لا يمكن السيطرة على بعض العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، مثل: العمر أو الجنس. ومع ذلك، فإن بعض التدابير تجعل من الممكن تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم أو تقليل مستويات الضغط المرتفعة للغاية. ابتداءً من سن 65، تتأثر النساء بشكل رئيسي بارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك، يجب على الجميع، بغض النظر عن العمر، اتخاذ الخطوات الصحيحة لمنع ارتفاع ضغط الدم. هذه بعض الأمثلة:

افحص ضغط دمك بانتظام.

اتبع معاملته (علاجه) بجدية.

تقليل استهلاك الملح عن طريق الحدّ من الأطعمة المصنعة أو “الوجبات السريعة”.

تفضيل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم (خضروات، فواكه، منتجات ألبان، إلخ)