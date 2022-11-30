صدمة لـ ليلى غفران بسبب حادثة مضى عليها أكثر من 11 عاما

وطن- بعد أكثر من 11 سنة على الحادثة، قررت النيابة العامة المصرية، أمس الثلاثاء، إحالة الفنانة المغربية ليلى غفران إلى المحكمة الاقتصادية في القاهرة، بتهمة التشهير بمحاميها السابق “حسن أبو العينين” بسبب “خاتم ألماس”.
ليلى غفران أمام القضاء المصري
وكانت ليلى غفران، قد قدمت بلاغاً عام 2011 بسرقة خاتمها الألماس، لكن حُفظت القضية آنذاك بسبب عدم وجود أدلة حول الفاعل.
إحالة #ليلى_غفران إلى المحاكمة بسبب خاتم ألماس#شاهد ⬇️📷https://t.co/sZtP4E2qS4
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 29, 2022
إلا أنها عادت إلى الواجهة، خلال عام 2020، عبر منشور على حسابها في “فيسبوك” اتهمت فيه محاميها حسن أبو العينين بسرقة الخاتم.
إحالة ليلى غفران إلى المحاكمة بسبب خاتم ألماس
وتقدم بعدها المحامي ببلاغ ضد الفنانة المغربية، بالسب والقذف في حقه، خاصة بعد أن ثبت خلال التحقيقات التي أجريت، بعد منشورها أن الخادمة هي من سرقت الخاتم.
تأجيل محاكمة الفنانة #ليلى_غفران بتهمة سب وقذف محاميها
التفاصيل: https://t.co/yCqvVGWWBq pic.twitter.com/JuYN7gyhvR
— مجلة سيدتي (@sayidatynet) November 30, 2022
سرقة خاتم ألماس ليلى غفران
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن “المحامي حسن أبو العينين كان قد تقدم ببلاغ ضد ليلى غفران عام 2020، بعد اتهامها له بسرقة “خاتم ألماس”، الذي سُرق منها عام 2011”.
ليلى غفران خلف القطبان#مشاهير#ليلى_غفران#رادار_نيوز#مرآة_الخبر pic.twitter.com/5prxCB7KX7
— radaar news – رادار نيوز (@Radaar__news) November 29, 2022
وأوضحت المصادر ذاتها أن “بعد اتهامه بالسرقة والسب والقذف في حقه على مواقع التواصل الاجتماعي.. أقام دعواه القضائية ضد الفنانة المغربية وطالب بتعويض مالي قدره مليون جنيه”.
هذا وأجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة الفنانة ليلى غفران في اتهامها بالسبّ والقذف والتشهير بمحاميها الدكتور حسن أبو العينين، لجلسة 14 ديسمبر المقبل.
وقال “أبوالعينين” في تصريحات لموقع “مصراوي“، إن قرار التأجيل صدر ” للاطلاع ولتمكينه من الادعاء المدني المؤقت”.
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وحملت الدعوى رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022 باتهامات تتعلق بالسب والقذف والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة بسبب خاتم ألماس والمطالبة بتعويض مالي قدره مليون جنيه لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية.
يذكر أن ليلى غفران، كما وقع التطرق أعلاه، قد نشرت عبر الفيس بوك منشور بعد مرور أكثر من 11 عاما على غلق قضية سرقة الخاتم الألماس قامت خلاله بسبّ محاميها السابق والتشهير به.