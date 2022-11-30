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صدمة لـ ليلى غفران بسبب حادثة مضى عليها أكثر من 11 عاما

الفنانة المغربية اتهمت محاميها المصري بسرقة خاتم ألماس

كتب فهمي الورغمي
ليلى غفران watanserb.com
ليلى غفران
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وطن- بعد أكثر من 11 سنة على الحادثة، قررت النيابة العامة المصرية، أمس الثلاثاء، إحالة الفنانة المغربية ليلى غفران إلى المحكمة الاقتصادية في القاهرة، بتهمة التشهير بمحاميها السابق “حسن أبو العينين” بسبب “خاتم ألماس”.

ليلى غفران أمام القضاء المصري

وكانت ليلى غفران، قد قدمت بلاغاً عام 2011 بسرقة خاتمها الألماس، لكن حُفظت القضية آنذاك بسبب عدم وجود أدلة حول الفاعل.

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إلا أنها عادت إلى الواجهة، خلال عام 2020، عبر منشور على حسابها في “فيسبوك” اتهمت فيه محاميها حسن أبو العينين بسرقة الخاتم.

إحالة ليلى غفران إلى المحاكمة بسبب خاتم ألماس

وتقدم بعدها المحامي ببلاغ ضد الفنانة المغربية، بالسب والقذف في حقه، خاصة بعد أن ثبت خلال التحقيقات التي أجريت، بعد منشورها أن الخادمة هي من سرقت الخاتم.

سرقة خاتم ألماس ليلى غفران

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وذكرت وسائل إعلام مصرية أن “المحامي حسن أبو العينين كان قد تقدم ببلاغ ضد ليلى غفران عام 2020، بعد اتهامها له بسرقة “خاتم ألماس”، الذي سُرق منها عام 2011”.

وأوضحت المصادر ذاتها أن “بعد اتهامه بالسرقة والسب والقذف في حقه على مواقع التواصل الاجتماعي.. أقام دعواه القضائية ضد الفنانة المغربية وطالب بتعويض مالي قدره مليون جنيه”.

هذا وأجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة الفنانة ليلى غفران في اتهامها بالسبّ والقذف والتشهير بمحاميها الدكتور حسن أبو العينين، لجلسة 14 ديسمبر المقبل.

وقال “أبوالعينين” في تصريحات لموقع “مصراوي“، إن قرار التأجيل صدر ” للاطلاع ولتمكينه من الادعاء المدني المؤقت”.

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وحملت الدعوى رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022 باتهامات تتعلق بالسب والقذف والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة بسبب خاتم ألماس والمطالبة بتعويض مالي قدره مليون جنيه لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية.

يذكر أن ليلى غفران، كما وقع التطرق أعلاه، قد نشرت عبر الفيس بوك منشور بعد مرور أكثر من 11 عاما على غلق قضية سرقة الخاتم الألماس قامت خلاله بسبّ محاميها السابق والتشهير به.

المصدرتويتر، موقع مصراوي، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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