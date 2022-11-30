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مونديال قطر 2022

“ستيفاني فرابارت” .. أول حكمة في تاريخ مونديال كأس العالم قطر 2022

الحكمة الفرنسية "ستيفاني فرابارت" ستدير مباراة ألمانيا وكوستاريكا في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات

كتب فارس أبو شيحة
ستيفاني فرابارت أول حكمة في تاريخ كأس العالم قطر 2022 watanserb.com
ستيفاني فرابارت أول حكمة في تاريخ كأس العالم قطر 2022
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وطن- تعدّ الفرنسية ستيفاني فرابارت، الحكَمة الأولى في تاريخ مونديال كأس العالم قطر 2022، والتي ستقود مباراة للرجال في نهائيات منافسات دور المجموعات بالبطولة العالمية، التي تستضيفها دولة قطر بنسختها الـ22.

وبالفعل قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، تعيينَ الفرنسية ستيفاني فرابارت، لإدارة تحكيم مباراة ألمانيا وكوستاريكا، في منافسات الجولة الثالثة والختامية من دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.

ستيفاني فرابارت تدخل تاريخ كأس العالم قطر 2022

وكانت الفرنسية فرابارت، الحكَم الرابع في مباراة بولندا والمكسيك في الجولة الأولى التي انتهت بالتعادل السلبي بين كلا المنتخبين، بدون أي من الأهداف. وكذلك مباراة البرتغال وغانا، التي انتهت بفوز البرتغال بثلاثية ثمينة مقابل هدفين.

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كما وحقّقت الحكم الفرنسية ستيفاني فرابارت، إنجازاً غير مسبوق من قبل على مستوى القارة الأوروبية (العجوز)، بعد إدارتها مباراة في تصفيات كأس العالم للرجال، في شهر مارس/آذار الماضي، بالإضافة إلى تحكيم مباراة في منافسات دوري أبطال أوروبا 2020.

مَن هي ستيفاني فرابارت؟!

ستيفاني فرابارت، فرنسية الجنسية، وهي من مواليد شهر ديسمبر/كانون الأول عام 1983 (38 عاماً)، تم تعيينها في قائمة الحكام الدوليين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في عام 2009.

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كما وحكمت العديد من المباريات خلال مشوارها التحكيمي، لتدخل بعدها في عالم الكرة المستديرة للرجال، بعد إدارة تحكيم كأس السوبر الأوروبي عام 2019، بين فريق ليفربول وتشيلسي.

وتحكم الفرنسية فرابارت في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز للرجال، من إبريل/نيسان عام 2019، كأول حكمة بين فريق أميين وستراسبورغ.

وكانت ستيفاني فرابارت، قد أُدرجت مع الرواندية سليمة موكانسانغا واليابانية يوشيمي ياماشيتا، ضمن الـ36 حكماً الذين اختارهم اتحاد الفيفا في مونديال كأس العالم قطر 2022.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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