“ستيفاني فرابارت” .. أول حكمة في تاريخ مونديال كأس العالم قطر 2022

- Advertisement -

وطن- تعدّ الفرنسية ستيفاني فرابارت، الحكَمة الأولى في تاريخ مونديال كأس العالم قطر 2022، والتي ستقود مباراة للرجال في نهائيات منافسات دور المجموعات بالبطولة العالمية، التي تستضيفها دولة قطر بنسختها الـ22.

وبالفعل قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، تعيينَ الفرنسية ستيفاني فرابارت، لإدارة تحكيم مباراة ألمانيا وكوستاريكا، في منافسات الجولة الثالثة والختامية من دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وكانت الفرنسية فرابارت، الحكَم الرابع في مباراة بولندا والمكسيك في الجولة الأولى التي انتهت بالتعادل السلبي بين كلا المنتخبين، بدون أي من الأهداف. وكذلك مباراة البرتغال وغانا، التي انتهت بفوز البرتغال بثلاثية ثمينة مقابل هدفين.

This Thursday, an all-female refereeing trio will take charge of a men’s @FIFAWorldCup match for the first time.

Stéphanie Frappart will be joined by assistants Neuza Back and Karen Diaz in overseeing @fedefutbolcrc against @DFB_Team.

History in the making! 🙌 pic.twitter.com/KusT7SOUn9

— FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2022