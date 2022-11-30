“ستيفاني فرابارت” .. أول حكمة في تاريخ مونديال كأس العالم قطر 2022

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وطن- تعدّ الفرنسية ستيفاني فرابارت، الحكَمة الأولى في تاريخ مونديال كأس العالم قطر 2022، والتي ستقود مباراة للرجال في نهائيات منافسات دور المجموعات بالبطولة العالمية، التي تستضيفها دولة قطر بنسختها الـ22.

وبالفعل قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، تعيينَ الفرنسية ستيفاني فرابارت، لإدارة تحكيم مباراة ألمانيا وكوستاريكا، في منافسات الجولة الثالثة والختامية من دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.

ستيفاني فرابارت تدخل تاريخ كأس العالم قطر 2022

وكانت الفرنسية فرابارت، الحكَم الرابع في مباراة بولندا والمكسيك في الجولة الأولى التي انتهت بالتعادل السلبي بين كلا المنتخبين، بدون أي من الأهداف. وكذلك مباراة البرتغال وغانا، التي انتهت بفوز البرتغال بثلاثية ثمينة مقابل هدفين.

This Thursday, an all-female refereeing trio will take charge of a men’s @FIFAWorldCup match for the first time. Stéphanie Frappart will be joined by assistants Neuza Back and Karen Diaz in overseeing @fedefutbolcrc against @DFB_Team. History in the making! 🙌 pic.twitter.com/KusT7SOUn9 — FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2022

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كما وحقّقت الحكم الفرنسية ستيفاني فرابارت، إنجازاً غير مسبوق من قبل على مستوى القارة الأوروبية (العجوز)، بعد إدارتها مباراة في تصفيات كأس العالم للرجال، في شهر مارس/آذار الماضي، بالإضافة إلى تحكيم مباراة في منافسات دوري أبطال أوروبا 2020.

مَن هي ستيفاني فرابارت؟!

ستيفاني فرابارت، فرنسية الجنسية، وهي من مواليد شهر ديسمبر/كانون الأول عام 1983 (38 عاماً)، تم تعيينها في قائمة الحكام الدوليين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في عام 2009.

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كما وحكمت العديد من المباريات خلال مشوارها التحكيمي، لتدخل بعدها في عالم الكرة المستديرة للرجال، بعد إدارة تحكيم كأس السوبر الأوروبي عام 2019، بين فريق ليفربول وتشيلسي.

وتحكم الفرنسية فرابارت في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز للرجال، من إبريل/نيسان عام 2019، كأول حكمة بين فريق أميين وستراسبورغ.

في حدث تاريخي غير مسبوق ولأول مرة في تاريخ كأس العالم للرجال سيتولى طاقم تحكيمي من النساء تحكيم مباراة كوستاريكا وألمانيا في #كأس_العالم_قطر_2022 ستقود المباراة الحكم الدولي الفرنسية ستيفاني فرابارت مع البرازيلية نيوزا باك، والمكسيكية كارين دياز. pic.twitter.com/4xjRjeYsRT — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) November 30, 2022

وكانت ستيفاني فرابارت، قد أُدرجت مع الرواندية سليمة موكانسانغا واليابانية يوشيمي ياماشيتا، ضمن الـ36 حكماً الذين اختارهم اتحاد الفيفا في مونديال كأس العالم قطر 2022.