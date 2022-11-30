ابنة ملك البحرين تغدق على كلبها بالذهب وتثير موجة غضب ضدها (شاهد)

- Advertisement -

وطن– نشرت الشيخة البحرينية نورة بنت حمد، كريمة العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، صوراً عبر حسابها على إنستجرام وهي تقوم بتقليد كلبها طوقاً من الذهب.

ورغم ردود الفعل التي أعجبت بما قامت به على حسابها، وتعبيرات متابعيها التي لا تخلو من النفاق أو الخشية من مواجهة مصير مجهول في حال علّقوا بما لا يعجبها، فإنّ الوضع كان مختلفاً على موقع التدوين المصغر “تويتر”.

View this post on Instagram A post shared by NHK (@noora12hamed)

- Advertisement -

وأعاد الصحفي البحريني، يوسف الجمري، نشر الصور عبر حسابه على “تويتر”، إلا أن ردود الأفعال كانت ساخطة، حيث انتقد المغردون قيامها بهذا الأمر الاستفزازي، في الوقت الذي يعاني فيه البحرينيون من الفقر.

البحرين | ذهب على عنق كلب لمالكته نوره بنت ملك البحرين حمد آل خليفة. pic.twitter.com/Hkxde0nAya — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) November 29, 2022

وفي هذا السياق، قال المغرد “سلطان اليعربي”: “هناك كلمة قالها عادل إمام في مسرحية الواد سيد الشغال ولكن لن أقولها احتراماً لنفسي”، وذلك في إشارة لقول عادل إمام للعائلة التي كان يعمل لديها: “أما انتو ولاد شحيبر بصحيح”، كنية عن اسم الكلب الذي كانت تملكه العائلة.

هناك كلمة قالها عادل إمام في مسرحية الواد سيد الشغال ولكن لن أقولها احتراماً لنفسي. — سـ ـلطـ ـان اليـ ـعربي Sultan (@sultanyarubi20) November 29, 2022

- Advertisement -

وعبّرت المغردة البحرينية “أم طلال” عن غضبها مما شاهدته قائلة: “خوش شي، من الفسق لبسوه ذهب والمواطن يصيح من الضرايب والعيشة الصعبة اللي قاعد يعيشها”.

خوش شي ، من الفسق لبسوه ذهب و المواطن يصيح من الضرايب و العيشه الصعبه اللي قاعد يعيشها — Um Talal (@UmTalal91_) November 30, 2022

أما الناشط البحريني “رضوان الموسوي”، فقال: “جيد قراءة كتاب طبائع الاستبداد… فيه تفاصيل مهمة لو اطلع عليها الحاكم والمحكوم.. للعبرة والاتعاظ”.

جيد قراءة كتاب طبائع الاستبداد… فيه تفاصيل مهمة لو اطلع عليها الحاكم والمحكوم.. للعبرة والاتعاظ — Radhwan AlMosawi (@R_AlMosawi) November 29, 2022

من جانبها، وجهت المغردة البحرينية “ام إبراهيم” رسالة للشيخة “نورة” مستنكرة تصرفها: “الناس مو محصله تاكل سمو الشيخة”.

الناس مو محصله تاكل سمو الشيخة.. — ام ابراهيم (@siidrr) November 29, 2022

وعبّرت المغردة البحرينية “نور البحرين” عن موقفها بترديد أبيات شعرية للشاعر العراقي أحمد مطر من قصيدة “كلب الوالي”: “والينا المعظم عضني اليوم ومات.. فدعاني حارس الامن لاعدم عندما اثبت تقرير الوفاة ان كلب السيد الوالي تسمم في ..بلادنا يرتدي الكلب الذهب ويرتدي الانسان القيد.. عاش كلب والينا المعظم”.

يقول احمد مطر في قصيدته المشهورة كلب الوالي

كلب والينا المعظم

عضني اليوم ومات

فدعاني حارس الامن لاعدم

عندما اثبت تقرير الوفاة

ان كلب السيد الوالي تسمم في بلادنا يرتدي الكلب الذهب ويرتدي الانسان القيد عاش كلب والينا المعظم — نور #البحرين (@nooralbahraini) November 30, 2022

البحرين الأكثر معاناة خليجياً

ويعتبر الاقتصاد البحريني الأكثر معاناة خليجياً، ما دفع المملكة إلى السعي للحصول على مساعدات خارجية، كانت آخرها تعهدات من السعودية والكويت والإمارات بتقديم دعم مالي للمنامة.

ووفقاً لتقديرات “ستاندرد آند بورز”، فإن نسبة ديون الحكومة البحرينية إلى الناتج المحلي الإجمالي قفزت إلى 81% في عام 2017، مقارنة مع 34% في عام 2012، وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تصل النسبة إلى 98% بحلول عام 2022.

ويأتي ذلك وسط معاناة البحرينيين من قلة فرص العمل مع ارتفاع معدل البطالة إلى 20% بين الشباب، وفق ما أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في وقت سابق.