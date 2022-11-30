الأربعاء, نوفمبر 30, 2022
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الهدهد

ابنة ملك البحرين تغدق على كلبها بالذهب وتثير موجة غضب ضدها (شاهد)

المغردون استنكروا فعلتها مع ارتفاع نسبة الفقر في البلد

كتب سالم حنفي
كلب نورة بنت حمد watanserb.com
نورة بنت حمد ابنة العاهل البحريني
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وطن– نشرت الشيخة البحرينية نورة بنت حمد، كريمة العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، صوراً عبر حسابها على إنستجرام وهي تقوم بتقليد كلبها طوقاً من الذهب.

ورغم ردود الفعل التي أعجبت بما قامت به على حسابها، وتعبيرات متابعيها التي لا تخلو من النفاق أو الخشية من مواجهة مصير مجهول في حال علّقوا بما لا يعجبها، فإنّ الوضع كان مختلفاً على موقع التدوين المصغر “تويتر”.

 

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A post shared by NHK (@noora12hamed)

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وأعاد الصحفي البحريني، يوسف الجمري، نشر الصور عبر حسابه على “تويتر”، إلا أن ردود الأفعال كانت ساخطة، حيث انتقد المغردون قيامها بهذا الأمر الاستفزازي، في الوقت الذي يعاني فيه البحرينيون من الفقر.

وفي هذا السياق، قال المغرد “سلطان اليعربي”: “هناك كلمة قالها عادل إمام في مسرحية الواد سيد الشغال ولكن لن أقولها احتراماً لنفسي”، وذلك في إشارة لقول عادل إمام للعائلة التي كان يعمل لديها: “أما انتو ولاد شحيبر بصحيح”، كنية عن اسم الكلب الذي كانت تملكه العائلة.

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وعبّرت المغردة البحرينية “أم طلال” عن غضبها مما شاهدته قائلة: “خوش شي، من الفسق لبسوه ذهب والمواطن يصيح من الضرايب والعيشة الصعبة اللي قاعد يعيشها”.

أما الناشط البحريني “رضوان الموسوي”، فقال: “جيد قراءة كتاب طبائع الاستبداد… فيه تفاصيل مهمة لو اطلع عليها الحاكم والمحكوم.. للعبرة والاتعاظ”.

من جانبها، وجهت المغردة البحرينية “ام إبراهيم” رسالة للشيخة “نورة” مستنكرة تصرفها: “الناس مو محصله تاكل سمو الشيخة”.

وعبّرت المغردة البحرينية “نور البحرين” عن موقفها بترديد أبيات شعرية للشاعر العراقي أحمد مطر من قصيدة “كلب الوالي”: “والينا المعظم عضني اليوم ومات.. فدعاني حارس الامن لاعدم عندما اثبت تقرير الوفاة ان كلب السيد الوالي تسمم في ..بلادنا يرتدي الكلب الذهب ويرتدي الانسان القيد.. عاش كلب والينا المعظم”.

البحرين الأكثر معاناة خليجياً

ويعتبر الاقتصاد البحريني الأكثر معاناة خليجياً، ما دفع المملكة إلى السعي للحصول على مساعدات خارجية، كانت آخرها تعهدات من السعودية والكويت والإمارات بتقديم دعم مالي للمنامة.

ووفقاً لتقديرات “ستاندرد آند بورز”، فإن نسبة ديون الحكومة البحرينية إلى الناتج المحلي الإجمالي قفزت إلى 81% في عام 2017، مقارنة مع 34% في عام 2012، وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تصل النسبة إلى 98% بحلول عام 2022.

ويأتي ذلك وسط معاناة البحرينيين من قلة فرص العمل مع ارتفاع معدل البطالة إلى 20% بين الشباب، وفق ما أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في وقت سابق.

المصدرانستغرام + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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