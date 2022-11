مونديال قطر.. صوت ملائكي للمؤذن يجذب المشجعين الأجانب لأحد المساجد (فيديو)

- Advertisement -

وطن– انتشر مقطع فيديو، يرصد ردّ فعل عدد من المشجعين الأجانب، بينهم أنصار للمنتخب الأرجنتيني بعد سماعهم صوت الأذان في مونديال قطر.

وشوهد في الفيديو، الجمهور الأرجنتيني، وقد جذبهم جداً صوت الأذان، وتجمّعوا لسماعه وتصوير المؤذن.

وتبين، أنّه تمّ التقاط الفيديو داخل المساجد.

أثار هذا الفيديو تفاعلاً واسعاً بين النشطاء، فقال محمد: “أكثر من رائع”.

وتفاعلت ناشطة مع صوت المؤذن، الذي بدا رائعاً جداً.

وكتب أمين: “الله اكبر الله اكبر”.

وتفاعل بندر: “لو كان كأس العالم في الإمارات. كان المشجعين حضروا الي المراقص والخمور ودور عبادت المجوس والبقر”.

جمال هذا المشهد لم يمنع عدداً من النشطاء، من إثارة تساؤلات عن جواز دخول غير المسلمين للمسجد.

فقال عبد الوهاب: “هل يجوز دخول الأجانب إلى المساجد بدون طهره”.

وأجاب عليه “عمر”: “نعم”.

وكتب ناشط: “طيب كيف كذا في كفار داخلين المسجد”.

فرد “حسن”: “انهم لا يعلمو شاء عن الدين يجوز لهم حتى ندعوهم للإسلام طالما لايعبثو ولايدنسو المسجد والله اعلم”.

وتحمل النسخة الحالية من مونديال قطر مشهداً استثنائياً بشكل كبير، بالنظر إلى مشاهد التوعية بالإسلام التي تجريها الدوحة.

ومنذ بداية المونديال، حرصت قطر على نشر رسائل توعية بالسلوكيات التي يحض عليها الإسلام، وقد كُتبت على الجدران بمختلف اللغات.

أثار هذا الأمر غضبَ الغرب، الذي شنّ حملات ضد قطر، سعت إلى تشويه الدوحة.

وفي هذا الإطار، قال الصحفي البريطاني روبيرت كارتر، إن قطر تتعرض لحملة إسلاموفوبيا ممنهجة تقف وراءها دول أوربية.

وأضاف، أن هذه الدول وظّفت بطريقة ذكية عددًا من المؤسسات الإسلامية، للنيل من دولة قطر خلال تنظيم فعاليات مونديال 2022.

وتتضمن هذه الحملة جرعات كبيرة من الكراهية الغربية ضد المسلمين، وفق كارتر الذي كان يتحدث لقناة “إسلام تشانيل” البريطانية.

Journalist Robert Carter says Qatar is being a victim of Islamophobia Campaign.#qatar #qatar2022 #worldcup #islamophobia pic.twitter.com/hMvaNsp0V0

— Islam Channel (@Islamchannel) November 27, 2022