الأربعاء, نوفمبر 30, 2022
الرئيسيةالهدهدمونديال قطر.. صوت ملائكي للمؤذن يجذب المشجعين الأجانب لأحد المساجد (فيديو)
الهدهد

مونديال قطر.. صوت ملائكي للمؤذن يجذب المشجعين الأجانب لأحد المساجد (فيديو)

صحفي بريطاني يفضح حملات الغرب ضد قطر

كتب خالد السعدي
watanserb.com
مشجعون أجانب ينبهرون بصوت الآذان في أحد مساجد قطر
- Advertisement -

وطن– انتشر مقطع فيديو، يرصد ردّ فعل عدد من المشجعين الأجانب، بينهم أنصار للمنتخب الأرجنتيني بعد سماعهم صوت الأذان في مونديال قطر.

وشوهد في الفيديو، الجمهور الأرجنتيني، وقد جذبهم جداً صوت الأذان، وتجمّعوا لسماعه وتصوير المؤذن.

وتبين، أنّه تمّ التقاط الفيديو داخل المساجد.

- Advertisement -

 

تفاعل واسع مع الفيديو

أثار هذا الفيديو تفاعلاً واسعاً بين النشطاء، فقال محمد: “أكثر من رائع”.

- Advertisement -

وتفاعلت ناشطة مع صوت المؤذن، الذي بدا رائعاً جداً.

وكتب أمين: “الله اكبر الله اكبر”.

وتفاعل بندر: “لو كان كأس العالم في الإمارات. كان المشجعين حضروا الي المراقص والخمور ودور عبادت المجوس والبقر”.

جمال هذا المشهد لم يمنع عدداً من النشطاء، من إثارة تساؤلات عن جواز دخول غير المسلمين للمسجد.

فقال عبد الوهاب: “هل يجوز دخول الأجانب إلى المساجد بدون طهره”.

وأجاب عليه “عمر”: “نعم”.

وكتب ناشط: “طيب كيف كذا في كفار داخلين المسجد”.

فرد “حسن”: “انهم لا يعلمو شاء عن الدين يجوز لهم حتى ندعوهم للإسلام طالما لايعبثو ولايدنسو المسجد والله اعلم”.

وتحمل النسخة الحالية من مونديال قطر مشهداً استثنائياً بشكل كبير، بالنظر إلى مشاهد التوعية بالإسلام التي تجريها الدوحة.

ومنذ بداية المونديال، حرصت قطر على نشر رسائل توعية بالسلوكيات التي يحض عليها الإسلام، وقد كُتبت على الجدران بمختلف اللغات.

أثار هذا الأمر غضبَ الغرب، الذي شنّ حملات ضد قطر، سعت إلى تشويه الدوحة.

صحفي بريطاني يفضح حملات الغرب ضد قطر

وفي هذا الإطار، قال الصحفي البريطاني روبيرت كارتر، إن قطر تتعرض لحملة إسلاموفوبيا ممنهجة تقف وراءها دول أوربية.

وأضاف، أن هذه الدول وظّفت بطريقة ذكية عددًا من المؤسسات الإسلامية، للنيل من دولة قطر خلال تنظيم فعاليات مونديال 2022.

وتتضمن هذه الحملة جرعات كبيرة من الكراهية الغربية ضد المسلمين، وفق كارتر الذي كان يتحدث لقناة “إسلام تشانيل” البريطانية.

وقال كارتر: “هذه الحملة مغايرة للواقع وتضمّنت نسبة كبيرة من العداء”.

وقارن الصحفي البريطاني بين الحملة التي تتعرض لها قطر الآن، وتلك التي تعرضت لها روسيا خلال تنظيمها كأس العالم عام 2018.

كما عبّر عن استغرابه من توجيه سهام النقد في هذه الحملة الأوربية ضد قطر على ملفات انتهاكات حقوق الإنسان، دون التطرّق بذات القوة والحجم إلى جميع الانتهاكات أو المواقف التي قامت بها إسرائيل.

وتساءل: “أين كانت الانتقادات للنظام الإسرائيلي عندما نُظمت مسابقة يوروفيجن هناك؟.. في الحقيقة لم يكن هناك أي انتقاد”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
spot_img
اقرأ أيضاً
الهدهد

خروج العنابي ليس هزيمة.. نجاحات قطرية أكبر من “مجرد مباراة كأس عالم”

الهدهد

هتاف جماعي لفلسطين يصدح في مدرجات مباراة قطر وهولندا بكأس العالم (فيديو)

الهدهد

رفع شارة المثليين .. شاهد كيف تعاملت الشرطة القطرية مع مشجع أمريكي بمباراة إيران

حياتنا

رغم توديع المونديال .. مشجعات المنتخب الإيراني يخطفن الأنظار بجمالهنّ (صور)

الهدهد

عناصر من الحرس الثوري الإيراني في ملاعب قطر بشكل سري.. لماذا؟

الهدهد

أجانب يراقبون حركات المصلين داخل مساجد قطر متأثرين بالشعائر (فيديو)

الهدهد

“بها سر خارق”.. لاعبو المكسيك يستعينون “بالكبسة” لمواجهة السعودية

حياتنا

كأس العالم قطر 2022.. جولة في استاد البيت الرياضي (صور)

حياتنا

مشجعة تتعرى وتكشف صدرها في المدرجات.. لقطة فجرت جدلا

الهدهد

إسرائيلي صور نفسه صانع سلام يهرب من قطر بعد “الفضيحة”.. تفاصيل مثيرة

الهدهد

مدرب البرازيل يبحث عن مشجع عربي متوشح علم فلسطين ليشكره.. ما القصة؟! (شاهد)

الهدهد

مشجعة كرواتية تصلي داخل استاد البيت بلباس غير محتشم.. هل هي مسلمة؟(شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“وين موزا؟.. وراك وراك”.. فيديو طريف لأمير قطر السابق وزوجته

خروج العنابي ليس هزيمة.. نجاحات قطرية أكبر من “مجرد مباراة كأس عالم”

لماذا ترفض الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث مصافحة الحشود؟.. السبب سيدهشك

الفيفا يُعاقب منتخب ألمانيا بسبب هذا الفعل

لمعالجة الهالات السوداء والانتفاخ.. 3 منتجات جديدة فعالة حقًا لمحيط العينين

صراع عيال زايد على السلطة يشتعل.. تسريبات تكشف المستور وتفضح الأشقاء!

هتاف جماعي لفلسطين يصدح في مدرجات مباراة قطر وهولندا بكأس العالم (فيديو)

مباراة تونس اليوم بث مباشر ضد فرنسا في كأس العالم 2022

دول غربية تستعد لشن غزو جوي على إيران بعد المونديال.. ماذا يحدث؟

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC