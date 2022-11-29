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مونديال قطر 2022

مشاهد مباراة قطر بث مباشر أمام هولندا اليوم على بين سبورت

العنابي القطري يلتقي أمام هولندا في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
مباراة قطر بث مباشر اليوم watanserb.com
مشاهدة مباراة قطر بث مباشر أمام هولندا
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وطن- مشاهدة مباراة قطر بث مباشر اليوم أمام هولندا، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، على ملعب (استاد البيت).

وستبدأ مباراة قطر وهولندا بقرار صافرة حكم المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية.

موعد مباراة قطر وهولندا

وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون عند الساعة الرابعة عصرا، كما وستكون بتوقيت دولة فلسطين ومصر، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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فيما ستكون بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، عند الساعة السابعة مساءً، لنقل المباراة المنتظرة بين كلا المنتخبين مع ختام منافسات دور المجموعات.

كيفية مشاهدة مباراة قطر بث مباشر أمام هولندا اليوم

وستبث مباراة قطر وهولندا، على مجموعة قنوات (بين سبورت) المفتوحة، وكذلك قنوات (الكأس)، الناقلتين لمباريات كأس العالم قطر 2022.

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كما ونضع بين يديكم، روابط مشاهدة مباراة قطر بث مباشر أمام هولندا اليوم، بجودة عالية وبدون تقطيع، على النحو الآتي:

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كما ويتزامن في ذات التوقيت مباراة السنغال والإكوادور المثيرة، من أجل حسم أحد المنتخبين بالصعود إلى منافسات دور ال16.

معلق مباراة قطر وهولندا

وسيعلق على مباراة قطر أمام هولندا، في المباراة الختامية للعنابي القطري صاحب الأرض، الذي سيودع البطولة العالمية بعد خسارتين في الجولات الماضية، المعلق الليبي محمد بركات على قنوات (بين سبورت).

كما وسيعلق على تلك المبارا على قنوات (الكأس) القطرية، المعلق السعودي سمير المعيرفي.

ترتيب مجموعة قطر في كأس العالم قطر 2022

ويعتلي منتخب هولندا صدارة ترتيب المجموعة الأولى من منافسات كأس العالم قطر 2022، برصيد 4 نقاط، كما ويليه الإكوادور في المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.

وآتى منتخب السنغال في ثالث جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، كما وجاء في أدنى الترتيب منتخب قطر بدون أي من النقاط.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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