مشاهد مباراة قطر بث مباشر أمام هولندا اليوم على بين سبورت

وطن- مشاهدة مباراة قطر بث مباشر اليوم أمام هولندا، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، على ملعب (استاد البيت).

وستبدأ مباراة قطر وهولندا بقرار صافرة حكم المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية.

وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون عند الساعة الرابعة عصرا، كما وستكون بتوقيت دولة فلسطين ومصر، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، عند الساعة السابعة مساءً، لنقل المباراة المنتظرة بين كلا المنتخبين مع ختام منافسات دور المجموعات.

وستبث مباراة قطر وهولندا، على مجموعة قنوات (بين سبورت) المفتوحة، وكذلك قنوات (الكأس)، الناقلتين لمباريات كأس العالم قطر 2022.

كما ونضع بين يديكم، روابط مشاهدة مباراة قطر بث مباشر أمام هولندا اليوم، بجودة عالية وبدون تقطيع، على النحو الآتي:

كما ويتزامن في ذات التوقيت مباراة السنغال والإكوادور المثيرة، من أجل حسم أحد المنتخبين بالصعود إلى منافسات دور ال16.

وسيعلق على مباراة قطر أمام هولندا، في المباراة الختامية للعنابي القطري صاحب الأرض، الذي سيودع البطولة العالمية بعد خسارتين في الجولات الماضية، المعلق الليبي محمد بركات على قنوات (بين سبورت).

كما وسيعلق على تلك المبارا على قنوات (الكأس) القطرية، المعلق السعودي سمير المعيرفي.

ويعتلي منتخب هولندا صدارة ترتيب المجموعة الأولى من منافسات كأس العالم قطر 2022، برصيد 4 نقاط، كما ويليه الإكوادور في المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.

