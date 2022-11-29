مشاهد مباراة قطر بث مباشر أمام هولندا اليوم على بين سبورت

وطن- مشاهدة مباراة قطر بث مباشر اليوم أمام هولندا، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، على ملعب (استاد البيت).
وستبدأ مباراة قطر وهولندا بقرار صافرة حكم المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية.
موعد مباراة قطر وهولندا
وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون عند الساعة الرابعة عصرا، كما وستكون بتوقيت دولة فلسطين ومصر، في تمام الساعة الخامسة مساءً.
فيما ستكون بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، عند الساعة السابعة مساءً، لنقل المباراة المنتظرة بين كلا المنتخبين مع ختام منافسات دور المجموعات.
يـوم الـمـبـاراة⚽️💪
كـل التوفيـق لمنتخبنـا الوطنـي 🇶🇦 .#كلنا_العنابي #قطر2022 pic.twitter.com/AWuuiqhMKN
— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 29, 2022
كيفية مشاهدة مباراة قطر بث مباشر أمام هولندا اليوم
وستبث مباراة قطر وهولندا، على مجموعة قنوات (بين سبورت) المفتوحة، وكذلك قنوات (الكأس)، الناقلتين لمباريات كأس العالم قطر 2022.
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كما ويتزامن في ذات التوقيت مباراة السنغال والإكوادور المثيرة، من أجل حسم أحد المنتخبين بالصعود إلى منافسات دور ال16.
معلق مباراة قطر وهولندا
وسيعلق على مباراة قطر أمام هولندا، في المباراة الختامية للعنابي القطري صاحب الأرض، الذي سيودع البطولة العالمية بعد خسارتين في الجولات الماضية، المعلق الليبي محمد بركات على قنوات (بين سبورت).
العنابي يختتم استعداداته لمباراة غد💪🔚#كلنا_العنابي #قطر2022 pic.twitter.com/dcJuUzIRhW
— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 28, 2022
كما وسيعلق على تلك المبارا على قنوات (الكأس) القطرية، المعلق السعودي سمير المعيرفي.
حضورنـا وتواجدنـا يفرق 🤝
كلنـا مـع منتخبـنـا 🇶🇦
الوعـد غـدًا 18:00 🕖
في استـاد البيـت 🏟️ #كلنا_العنابي#قطر2022 pic.twitter.com/yFF8y1w1pe
— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 28, 2022
ترتيب مجموعة قطر في كأس العالم قطر 2022
ويعتلي منتخب هولندا صدارة ترتيب المجموعة الأولى من منافسات كأس العالم قطر 2022، برصيد 4 نقاط، كما ويليه الإكوادور في المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.
More of this today please! 💥🇳🇱#WorldCup #NEDQAT pic.twitter.com/TpIKHXg8AC
— OnsOranje (@OnsOranje) November 29, 2022
وآتى منتخب السنغال في ثالث جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، كما وجاء في أدنى الترتيب منتخب قطر بدون أي من النقاط.