الثلاثاء, نوفمبر 29, 2022
الرئيسيةالهدهدمدرب البرازيل يبحث عن مشجع عربي متوشحا علم فلسطين ليشكره.. ما القصة؟!...
الهدهد

مدرب البرازيل يبحث عن مشجع عربي متوشحا علم فلسطين ليشكره.. ما القصة؟! (شاهد)

"تيتي" أشاد بتصرف المشجع العربي

كتب سالم حنفي
مدرب منتخب البرازيل watanserb.com
مشجع عربي يساعد عائلة مدرب منتخب البرازيل
- Advertisement -

وطن – تداول نشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لمدرب المنتخب البرازيلي “تيتي” يشيد فيه بتصرف مشجع عربي قام بمساعدة زوجته وأبنائه.

وكان ناشطون قد تداولوا مقطع فيديو أثار تفاعلا واسعا، يوثق قيام مشجعا عربيا يرتدي العلم الفلسطيني وهو يقوم بمساعدة زوجة المدرب ويقوم بحمل طفلها النائم دون أن يعرفها.

وفي هذا السياق، وتعبيرا عن إعجابه بتصرف المشجع، أكد “تيتي” على أن “الرياضة تمنحنا العديد من الأمور الجميلة وخاصة ما يتعلق بالصغار”.

- Advertisement -

وأوضح أنه “من الناحية التربوية، الرياضة تمنحهم هذه الخصلة”.

وتعليقا على ما حدث مع عائلته، قال: “عائلتي كانت عائدة من المباراة من أجل لوصول للمترو، ولدي اثنين من الاحفاد وأوزانهم ثقيلة بعض الشيء”.

تفاصيل الواقعة

وأوضح أنه “بينما يتم نقل واحد والثاني “لوكا” الأثقل وزنا كان نائما، ظهر رجل عربي وقال “هل أستطيع مساعدتكما؟”

- Advertisement -

وتابع: “أخذ حفيدي ولا أعلم المسافة أو الوقت الذي حمله”، مضيفا بتأثر شديد: “شاهدت تلك الصورة، جميلة جميلة جميلة”.

وأعرب “تيتي” في حديثه عن أمنيته بمعرفة الرجل العربي الذي قام بذلك، لأنه “أظهر لنا شعوره بالتضامن والإنسانية الذي يتجاوز حدود كرة القدم”.

أشياء تتجاوز كرة القدم

وأردف قائلا: ” بالتأكيد نريد الانتصار ونحن هنا (في قطر) كمسؤولين على أن نكون أبطالا، ولكن هناك أشياء تتجاوز ذلك كأن نتضامن مع الآخرين”.

مغردون عرب يؤكدون على سماحة الإسلام وقيمه لدى العرب

وأبدى الكثير من المغردين العرب إعجابهم بحديث المدرب البرازيلي “تيتي”، إلا أن الجميع أكد على أن العرب والمسلمين يمثلون الإنسانية عن حق دون تفرقة بين شخص وآخر.

وفي هذا السياق، قال المغرد أبو السيد محمد:” نعم نحن العرب نحنو المسلمين أهل الإنسانية التي لا تفرق بين كل البشر. قال أمير المؤمنين عليه السلام : الناس اما أخٌ لك في الدين أو شبيه لك في الخلق”.

وعبر مغرد عن شكره لكل من ينقل صورة حضرية عن العرب والمسلمين، قائلا:” شكرا لكل من يستغل هذا الحدث العالمي لنشر صورة إيجابية عن المجتمع العربي والإسلامي”.

من جانبه، قال المغرد أيمن:” عشان تعرفو إن المسلمين العرب هاذي الأشياء عندهم شي طبيعي شي في حياتنا وديننا وثقافتنا إن الشخص يعرض المساعدة لمن يشوف شخص محتاج اتمنى ثقافة الغرب ما تطغي على مجتمعاتنا وتتلاشى هاذي المناظر”.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
spot_img
اقرأ أيضاً
اقتصاد

قطر توقع اتفاقاً لإمداد ألمانيا بالغاز لمدة 15 عاماً.. هل توقف حملاتها الإعلامية ضد الدوحة؟!

الهدهد

مشجعة كرواتية تصلي داخل استاد البيت بلباس غير محتشم.. هل هي مسلمة؟(شاهد)

الهدهد

شبيه نيمار يخدع المنظمين ويدخل أحد ملاعب المونديال ويلتقط صورا (شاهد)

الهدهد

تحرش سعودي بمشجعة مغربية في سوق واقف بقطر.. فيديو يثير جدلاً كبيراً(شاهد)

تقارير

تحالف قطري سعودي لشراء ليفربول.. صحيفة كشفت ما يدور في الكواليس

الهدهد

فيديو “وليمة المونديال” حصد ملايين المشاهدات.. ما القصة؟

الهدهد

بشار الأسد يستغل مونديال قطر.. ما يحدث في سوريا لا يصدق!

الهدهد

مشجعة يابانية وآخر برازيلي يصدمان مراسلاً إسرائيلياً بما فعلاه تضامناً مع فلسطين!(شاهد)

الهدهد

شاهد ماذا فعل أصحاب المنازل المجاورة لاستاد الثمامة بعد فوز المغرب على بلجيكا

الهدهد

فيديو لحريق ضخم في أحد استادات مونديال قطر يشعل مواقع التواصل!

الهدهد

الشرطة القطرية تمنع مشجعا إسرائيليا من حمل علم دولة الاحتلال (شاهد)

تقارير

أردوغان يكشف تفاصيل لقاء الـ45 دقيقة مع السيسي بوساطة أمير قطر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لحظة دهس مجندة اسرائيلية قرب رام الله وإصابتها بجروح خطيرة (شاهد)

لقطة طريفة جداً لرونالدو الظاهرة خلال مباراة البرازيل وسويسرا (فيديو)

فارس اسكندر يفضح خفايا الوسط الفني.. “من أكبر لأصغر وحدة شرفها حقوا شوية دولارات”(فيديو)

“هل عثمان الخميس أعظم قدرا من آل رسول الله؟”.. باحث كويتي يثير جدلا

من هو هداف كأس العالم قطر 2022؟! .. جدول الترتيب

ميا خليفة تعترف بالسبب الحقيقي الذي جعلها تترك الأفلام الإباحية! (صور)

خبراء يقدمون لك 5 طرق فعالة لحرق الدهون وفقدان الوزن بشكل صحي

اكتشف قوة نظرك..هل يمكنك تحديد مكان الأفعى في أقل من 9 ثوان؟

قطر توقع اتفاقاً لإمداد ألمانيا بالغاز لمدة 15 عاماً.. هل توقف حملاتها الإعلامية ضد الدوحة؟!

مشجعة كرواتية تصلي داخل استاد البيت بلباس غير محتشم.. هل هي مسلمة؟(شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC