مدرب البرازيل يبحث عن مشجع عربي متوشحا علم فلسطين ليشكره.. ما القصة؟! (شاهد)

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وطن – تداول نشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لمدرب المنتخب البرازيلي “تيتي” يشيد فيه بتصرف مشجع عربي قام بمساعدة زوجته وأبنائه.

وكان ناشطون قد تداولوا مقطع فيديو أثار تفاعلا واسعا، يوثق قيام مشجعا عربيا يرتدي العلم الفلسطيني وهو يقوم بمساعدة زوجة المدرب ويقوم بحمل طفلها النائم دون أن يعرفها.

وفي هذا السياق، وتعبيرا عن إعجابه بتصرف المشجع، أكد “تيتي” على أن “الرياضة تمنحنا العديد من الأمور الجميلة وخاصة ما يتعلق بالصغار”.

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وأوضح أنه “من الناحية التربوية، الرياضة تمنحهم هذه الخصلة”.

وتعليقا على ما حدث مع عائلته، قال: “عائلتي كانت عائدة من المباراة من أجل لوصول للمترو، ولدي اثنين من الاحفاد وأوزانهم ثقيلة بعض الشيء”.

تفاصيل الواقعة

وأوضح أنه “بينما يتم نقل واحد والثاني “لوكا” الأثقل وزنا كان نائما، ظهر رجل عربي وقال “هل أستطيع مساعدتكما؟”

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وتابع: “أخذ حفيدي ولا أعلم المسافة أو الوقت الذي حمله”، مضيفا بتأثر شديد: “شاهدت تلك الصورة، جميلة جميلة جميلة”.

وأعرب “تيتي” في حديثه عن أمنيته بمعرفة الرجل العربي الذي قام بذلك، لأنه “أظهر لنا شعوره بالتضامن والإنسانية الذي يتجاوز حدود كرة القدم”.

أشياء تتجاوز كرة القدم

وأردف قائلا: ” بالتأكيد نريد الانتصار ونحن هنا (في قطر) كمسؤولين على أن نكون أبطالا، ولكن هناك أشياء تتجاوز ذلك كأن نتضامن مع الآخرين”.

حديث مدرب البرازيل مساعدة الرجل العربي الذي يحمل علم فلسطين و مساعدته لعائلته .#Tite pic.twitter.com/yGivOkbzoA — 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) November 28, 2022

مغردون عرب يؤكدون على سماحة الإسلام وقيمه لدى العرب

وأبدى الكثير من المغردين العرب إعجابهم بحديث المدرب البرازيلي “تيتي”، إلا أن الجميع أكد على أن العرب والمسلمين يمثلون الإنسانية عن حق دون تفرقة بين شخص وآخر.

وفي هذا السياق، قال المغرد أبو السيد محمد:” نعم نحن العرب نحنو المسلمين أهل الإنسانية التي لا تفرق بين كل البشر. قال أمير المؤمنين عليه السلام : الناس اما أخٌ لك في الدين أو شبيه لك في الخلق”.

نعم نحنو العرب نحنو المسلمين أهل الإنسانية التي لا تفرق بين كل البشر.

قال أمير المؤمنين عليه السلام :

الناس اما أخٌ لك في الدين أو شبيه لك في الخلق — ابو السيد محمد (مع الحق) (@qodaihi) November 28, 2022

وعبر مغرد عن شكره لكل من ينقل صورة حضرية عن العرب والمسلمين، قائلا:” شكرا لكل من يستغل هذا الحدث العالمي لنشر صورة إيجابية عن المجتمع العربي والإسلامي”.

شكرا لكل من يستغل هذا الحدث العالمي لنشر صورة إيجابية عن المجتمع العربي والإسلامي ❤️ — sword⭐⭐ (@4849H44) November 28, 2022

من جانبه، قال المغرد أيمن:” عشان تعرفو إن المسلمين العرب هاذي الأشياء عندهم شي طبيعي شي في حياتنا وديننا وثقافتنا إن الشخص يعرض المساعدة لمن يشوف شخص محتاج اتمنى ثقافة الغرب ما تطغي على مجتمعاتنا وتتلاشى هاذي المناظر”.