“لك الحمد والشكر يا الله”.. والد الشهيدين جواد وظافر الريماوي في وداع مؤثر لنجليه

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وطن– انتشر مقطع فيديو، يوثّق وداعاً مؤثّراً جداً لوالد الشابين جواد وظافر الريماوي، اللذين ارتقيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة رام الله.

والتُقط الفيديو من المستشفى، وشوهد الأب ينهار من البكاء والصراخ قائلاً: “لك الفضل والشكر يا الله.. ولادي الاتنين راحوا.. لك الفضل يا الله”.

"لك الحمد والشكر يا الله"..

شاهد| وداع مؤثر لوالد الشابين جواد وظافر الريماوي، اللذين ارتقيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في كفر عين برام الله، فجر اليوم. pic.twitter.com/Hni8wAiULn — بدون رقابة (@bedounraqabah) November 29, 2022

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وارتقى الشهيدان إلى جانب شهيد ثالث برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفاد بيان للوزارة، باستشهاد الشاب جواد عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 عاماً) من بلدة كفر عين، شمالي رام الله، جراء تعرضه لرصاصة في الحوض، وإصابة شقيقه ظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (21 عاماً) بجروح خطيرة نتيجة رصاصة في الصدر، بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما.

وبعدها بدقائق فقط، أصدرت الوزارة بياناً ثانياً يُفيد باستشهاد الشاب ظافر متأثراً بإصابته.

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والشهيدان: “ظاهر” طالب بكلية الهندسة والتكنولوجيا، و”جواد” خريج كلية الأعمال والاقتصاد.

لحظة إطلاق النار على الشقيقين

وتداول مغردون مقطعَ فيديو، يرصد لحظة إطلاق النار على الشهيدين اللذينِ ارتقيا برصاص قوات الاحتلال.

لحظة إصابة الشقيقين ظافر وجواد الريماوي خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية كفر عين، حيث أعلنت وزارة الصحة استشهادهما. pic.twitter.com/mQmhRxvMl2 — الشاهد (@shahedcc2) November 29, 2022

كما انتشر مقطع فيديو قديم للشهيد جواد الريماوي، يقول فيه أمام حشدٍ من الناس: “إحنا اللي مش بنهاب الموت.. اسمعوا يا الصهيونية .. جينا اليوم نعلي الصوت حتى تسمعوا.. حتى أمريكا تخرس وتسمع”.

كلمات للشهيد جواد الريماوي الذي ارتقى برفقة شقيقه ظافر أثناء اقتحام قوات الاحتلال قرية كفر عين برام الله. pic.twitter.com/2IE8rh3Oek — 🇵🇸 𓂆 Elina O Helles (@HellesElina) November 29, 2022

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في بيت أمر

وكانت مواجهات قد اندلعت خلال الساعات الماضية، بين فلسطينيين وقوات الاحتلال؛ إثر محاصرة آليتين عسكريتين في بلدة أمر شمال الخليل، ورشقها بالحجارة والعبوات المتفجرة.

تغطية صحفية: "صورتان من المواجهات العنيفة في بلدة بيت أمر بالخليل". pic.twitter.com/SZCSAi7kj5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 28, 2022

وأسفرت هذه المواجهات كذلك، عن استشهاد الشاب مفيد محمد زعطوط (اخليل)، وإصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي والمغلف بالمطاط بجروح متفاوتة، خلال الاشتباكات مع الاحتلال.

الفيديو الثاني

جنون الاحتلال بعد محاصرة مقاومين لاثنتين من آلياته في بيت أمر شمال الخليل

تعزيزات عسكرية هرعت لإنقاذ الجنود المحاصرين

١١ إصابة في صفوف شبابنا، ٨ بالرصاص الحي، اثنان بحال الخطر

الأوغاد اقتحموا عيادة حيث يعالج الجرحى واحتجزوا طبيباً pic.twitter.com/PPOrp9A6Ii — Katia Nasser كاتيا ناصر (@katyushia2) November 28, 2022

وفي وقت سابق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع 22 إصابة خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر قرب الخليل.

وأضافت، أن “بين المصابين 9 بالرصاص الحي و5 بالرصاص المعدني و8 بحالات الاختناق جرّاء استنشاق الغاز المسيل للدموع”.

عاجل| وزارة الصحة: استــــــشهاد الشاب جواد عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي 22 عاماً (رصاصة في الحوض)، وشقيقه ظافر 21 عاماً بجروح خطيرة (رصاصة في الصدر)، بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في كفر عين. pic.twitter.com/Oc7dTzlzLj — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 29, 2022

وبحسب شهود عيان، فإن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وقوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمّر، وكذلك أفاد شهود باقتحام قوات الاحتلال قرية كفر عين.