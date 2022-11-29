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“لك الحمد والشكر يا الله”.. والد الشهيدين جواد وظافر الريماوي في وداع مؤثر لنجليه

تداول فيديو قديم لأحد الشهيدين يقول: لا نهاب الموت يا صهيونية

كتب خالد السعدي
والد الشهيدين جواد وظافر الريماوي watanserb.com
والد الشهيدين جواد وظافر الريماوي
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وطن– انتشر مقطع فيديو، يوثّق وداعاً مؤثّراً جداً لوالد الشابين جواد وظافر الريماوي، اللذين ارتقيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة رام الله.

والتُقط الفيديو من المستشفى، وشوهد الأب ينهار من البكاء والصراخ قائلاً: “لك الفضل والشكر يا الله.. ولادي الاتنين راحوا.. لك الفضل يا الله”.

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وارتقى الشهيدان إلى جانب شهيد ثالث برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفاد بيان للوزارة، باستشهاد الشاب جواد عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 عاماً) من بلدة كفر عين، شمالي رام الله، جراء تعرضه لرصاصة في الحوض، وإصابة شقيقه ظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (21 عاماً) بجروح خطيرة نتيجة رصاصة في الصدر، بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما.

وبعدها بدقائق فقط، أصدرت الوزارة بياناً ثانياً يُفيد باستشهاد الشاب ظافر متأثراً بإصابته.

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والشهيدان: “ظاهر” طالب بكلية الهندسة والتكنولوجيا، و”جواد” خريج كلية الأعمال والاقتصاد.

لحظة إطلاق النار على الشقيقين

وتداول مغردون مقطعَ فيديو، يرصد لحظة إطلاق النار على الشهيدين اللذينِ ارتقيا برصاص قوات الاحتلال.

كما انتشر مقطع فيديو قديم للشهيد جواد الريماوي، يقول فيه أمام حشدٍ من الناس: “إحنا اللي مش بنهاب الموت.. اسمعوا يا الصهيونية .. جينا اليوم نعلي الصوت حتى تسمعوا.. حتى أمريكا تخرس وتسمع”.

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في بيت أمر

وكانت مواجهات قد اندلعت خلال الساعات الماضية، بين فلسطينيين وقوات الاحتلال؛ إثر محاصرة آليتين عسكريتين في بلدة أمر شمال الخليل، ورشقها بالحجارة والعبوات المتفجرة.

وأسفرت هذه المواجهات كذلك، عن استشهاد الشاب مفيد محمد زعطوط (اخليل)، وإصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي والمغلف بالمطاط بجروح متفاوتة، خلال الاشتباكات مع الاحتلال.

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وفي وقت سابق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع 22 إصابة خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر قرب الخليل.

وأضافت، أن “بين المصابين 9 بالرصاص الحي و5 بالرصاص المعدني و8 بحالات الاختناق جرّاء استنشاق الغاز المسيل للدموع”.

وبحسب شهود عيان، فإن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وقوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمّر، وكذلك أفاد شهود باقتحام قوات الاحتلال قرية كفر عين.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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