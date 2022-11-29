عميد مخابرات قطري سابق يوجه رسالة نارية لـ”أبو وزار وصندل”.. هل قصد “ابن زايد”؟

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وطن – وجه عميد المخابرات القطرية السابق، شاهين السليطي، رسالة نارية لمن وصفه بـ”أبو وزار وصندل”، مؤكدا له بأنه لن ينجح في تخريب مونديال قطر 2022 مهما فعل في تمويل المثليين وتحركاتهم، وذلك عقب اقتحام أحد مشجع الملعب في مباراة البرتغال واوروغواي بعلم المثليين.

وقال “السليطي” في تغريدة له عبر حسبه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“:” نوجه رسالة واضحة الى ( ابو وزار وصندل ) زعيم المثليين ورئيس رابطة المثلية في الخليج والممول لتحركاتهم وحملاتهم الاعلامية ،، لن تنجح في التأثير او تخريب تنظيم قطر الناجح لمونديال قطر2022″.

كما توعد “السليطي” الشخص المذكور بأن الحسب سيكون بعد انتهاء بطولة كأس العالم.

نوجه رسالة واضحة الى ( ابو وزار وصندل )زعيم المثليين ورئيس رابطة المثلية في الخليج والممول لتحركاتهم وحملاتهم الاعلامية ،، لن تنجح في التأثير او تخريب تنظيم قطر الناجح ل #مونديال_قطر2022 و #الوعد_بعد_كاس_العالم — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) November 28, 2022

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وعلى الرغم من عدم ذكر “السليطي” اسم من يقصده بتغريدته، إلا أن المغردين أكدوا بوضوح بان المعني هو الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وذلك في إطار ما تم كشفه سابقا عن محاولات إماراتية جمة لسحب المونديال من قطر ودفعها رشاوٍ عديدة لتحقيق هذا الهدف.

وفي هذا السياق، نشر الناشط اليمني عبدالله محمد صورة لـ”ابن زايد” برفقة “جروج نادر” المحبوس في الولايات المتحدة بتهمة اغتصاب الأطفال.

هيه بويه شو الرمسه pic.twitter.com/yvSOzNQa1I — عبدالله محمد (@abdullahebb) November 28, 2022

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ليؤكد ذلك الكاتب الصحفي اليمني ورئيس تحرير موقع “هنا عدن” أنيس منصور، عبر وضع إشارة “ok”، ما يعني انه هو الشخص المقصود.

كما نبه أيضا مغرد قطري لنفس الاسم، قائلا:”عرفته الي يغرد وهو متخفي بشخصية حمد المزروعي كبير المثلين رينبوا العرب في الوطن العربي”، وذلك في إشارة للعديد من التقارير السابقة التي تحدثت بأن “ابن زايد” يتحدث من خلال حساب المغرد الإماراتي البذيء “حمد المزروعي” في إيصال رسائله.

عرفته الي يغرد وهو متخفي بشخصية حمد المزروعي كبير المثلين رينبوا 🌈 العرب في الوطن العربي ! — 🇶🇦حدالسيف🇶🇦 (@hadalsaif7) November 28, 2022

وتأتي تغريدة “السليطي” هذه بعد واقعة اقتحام شخص يرفع علم المثلية الجنسية، مباراة أوروغواي والبرتغال في بطولة كأس العالم مساء الاثنين.

وعند الدقيقة 50 من المباراة، شوهد الشخص وهو يقتحم ملعب المباراة، ويرفع علم المثلية الجنسية، فيما لوحظ أن أحد عناصر التأمين أخذ يطارده.

كما تم تداول لقطات تُظهر لحظة إحكام السيطرة على الشخص والإمساك به، ف حين قام حكم المباراة بأخذ العلم وإخراجه خارج الملعب.