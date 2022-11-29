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عميد مخابرات قطري سابق يوجه رسالة نارية لـ”أبو وزار وصندل”.. هل قصد “ابن زايد”؟

شاهين السليطي توعد المقصود بعد انتهاء كأس العالم

كتب سالم حنفي
شاهين السليطي watanserb.com
عميد المخابرات القطرية السابق شاهين السليطي - الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
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وطن – وجه عميد المخابرات القطرية السابق، شاهين السليطي، رسالة نارية لمن وصفه بـ”أبو وزار وصندل”، مؤكدا له بأنه لن ينجح في تخريب مونديال قطر 2022 مهما فعل في تمويل المثليين وتحركاتهم، وذلك عقب اقتحام أحد مشجع الملعب في مباراة البرتغال واوروغواي بعلم المثليين.

وقال “السليطي” في تغريدة له عبر حسبه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“:” نوجه رسالة واضحة الى ( ابو وزار وصندل ) زعيم المثليين ورئيس رابطة المثلية في الخليج والممول لتحركاتهم وحملاتهم الاعلامية ،، لن تنجح في التأثير او تخريب تنظيم قطر الناجح لمونديال قطر2022″.

كما توعد “السليطي” الشخص المذكور بأن الحسب سيكون بعد انتهاء بطولة كأس العالم.

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وعلى الرغم من عدم ذكر “السليطي” اسم من يقصده بتغريدته، إلا أن المغردين أكدوا بوضوح بان المعني هو الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وذلك في إطار ما تم كشفه سابقا عن محاولات إماراتية جمة لسحب المونديال من قطر ودفعها رشاوٍ عديدة لتحقيق هذا الهدف.

وفي هذا السياق، نشر الناشط اليمني عبدالله محمد صورة لـ”ابن زايد” برفقة “جروج نادر” المحبوس في الولايات المتحدة بتهمة اغتصاب الأطفال.

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ليؤكد ذلك الكاتب الصحفي اليمني ورئيس تحرير موقع “هنا عدن” أنيس منصور، عبر وضع إشارة “ok”، ما يعني انه هو الشخص المقصود.

كما نبه أيضا مغرد قطري لنفس الاسم، قائلا:”عرفته الي يغرد وهو متخفي بشخصية حمد المزروعي كبير المثلين رينبوا العرب في الوطن العربي”، وذلك في إشارة للعديد من التقارير السابقة التي تحدثت بأن “ابن زايد” يتحدث من خلال حساب المغرد الإماراتي البذيء “حمد المزروعي” في إيصال رسائله.

وتأتي تغريدة “السليطي” هذه بعد واقعة اقتحام شخص يرفع علم المثلية الجنسية، مباراة أوروغواي والبرتغال في بطولة كأس العالم مساء الاثنين.

وعند الدقيقة 50 من المباراة، شوهد الشخص وهو يقتحم ملعب المباراة، ويرفع علم المثلية الجنسية، فيما لوحظ أن أحد عناصر التأمين أخذ يطارده.

كما تم تداول لقطات تُظهر لحظة إحكام السيطرة على الشخص والإمساك به، ف حين قام حكم المباراة بأخذ العلم وإخراجه خارج الملعب.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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