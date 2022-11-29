الثلاثاء, نوفمبر 29, 2022
الرئيسيةحياتنازوجة محمد سال تخطف الأنظار بجمالها وناشطون يشككون بصحة عقد قرانهما! (فيديو)
حياتنا

زوجة محمد سال تخطف الأنظار بجمالها وناشطون يشككون بصحة عقد قرانهما! (فيديو)

رغد مسعود مشهورة أيضاً

كتب رفيف عبدالله
زوجة محمد سال تخطف الأنظار بجمالها وناشطون يشككون بصحة عقد قرانهما! (فيديو) watanserb.com
محمد سال
- Advertisement -

وطن- فاجأ الإعلامي والمشهور السعودي محمد سال، متابعيه بإعلان زواجه على المشهورة أيضاً رغد مسعود.

زواج أون لاين

وشارك محمد سال جمهورَه فيديواً، يوثّق لحظة عقد القران مرئياً “أون لاين”.

وظهرت رغد مسعود ترتدي فستاناً أبيض، وغطّت شعرها بوشاح أبيض أيضاً. ولفتت الأنظار إليها بتوترها وخجلها على الرغم من أنّ عقد القران لم يكن وجاهياً.

- Advertisement -

محمد سال محمد سال

كما كان محمد سال متوتراً أيضاً، وما إن تمّ عقد القران حتى قام بالتعبير عن سعادته بالضحك والرقص.

- Advertisement -

محمد سال

وكتب سال عبر حسابه على “تويتر”: “الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات. تم اليوم تاريخ 28/11/2022 عقد قراني بمن اختارها قلبي وعقلي رغد. جعلني الله سنداً وعوناً على سعادتها الحمدلله من قبل ومن بعد و رأصني يا قدع”.

شهود وولي أمر!

بينما شكّك البعض في صحة عقد القران فجاء في التعليقات: “طيب ما يسالون ابوها اخوها يكونون شهود ولا المتابعين شهود ع ذا زواج؟”.

وكتب آخر: “وين الولي ! والشهود ؟؟”.

وشرح ناشط الأمر قائلاً: “عقود النكاح التي تجريها الوزارة عبر الاتصال المرئي تكون بين طرفين. أحدهما سعودي والآخر غير سعودي وأما الطرفين سعوديين فيكون حضوري والطرفين الغير سعوديين أيضا حضوري”.

وردّ عليه آخر: “مو شرط ابد !! اخوي عقد قرانه على زوجته عبر اتصال مرئي لأنها في منطقه غير منطقتنا وكلهم سعوديين غير صحيح هالكلام”.

العقد الإلكتروني للزواج

وكانت وزارة العدل السعودية قد أطلقت خدمة “العقد الإلكتروني للزواج”، عبر بوابة “ناجز” قبل عامين.

وأتمّت في حينها 542 عقد زواج عن بعد في العاصمة الرياض، دون حضور المستفيدين إلى المحاكم لإنهاء الإجراءات.

وتهدف الخدمة إلى التسهيل على المستفيدين بإتمام إجراءات عقود النكاح واعتمادها من الوزارة، دون الحاجة لمراجعة مكاتب الوزارة أو فروعها.

وتوفّر الخدمة أيضاً عدداً من المميزات، منها تسهيل اختيار مأذون الأنكحة، وحجز الموعد المناسب إلكترونياً.

كما يتمّ تسهيل إجراءات مصادقة العقد إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة مكاتب الوزارة، وإمكانية تجهيز بيانات العقد ومراجعة الشروط قبل الموعد.

تتيح الخدمة أيضاً ميزة إمكانية التحقّق من الفحص الطبي إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة المستشفى، بالإضافة إلى أنّها توفّر ميزة تسجيل واقعة الزواج إلكترونياً لدى الأحوال المدنية.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
spot_img
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مدرب البرازيل يبحث عن مشجع عربي متوشحا علم فلسطين ليشكره.. ما القصة؟! (شاهد)

فارس اسكندر يفضح خفايا الوسط الفني.. “من أكبر لأصغر وحدة شرفها حقوا شوية دولارات”(فيديو)

“هل عثمان الخميس أعظم قدرا من آل رسول الله؟”.. باحث كويتي يثير جدلا

من هو هداف كأس العالم قطر 2022؟! .. جدول الترتيب

ميا خليفة تعترف بالسبب الحقيقي الذي جعلها تترك الأفلام الإباحية! (صور)

خبراء يقدمون لك 5 طرق فعالة لحرق الدهون وفقدان الوزن بشكل صحي

اكتشف قوة نظرك..هل يمكنك تحديد مكان الأفعى في أقل من 9 ثوان؟

قطر توقع اتفاقاً لإمداد ألمانيا بالغاز لمدة 15 عاماً.. هل توقف حملاتها الإعلامية ضد الدوحة؟!

مشجعة كرواتية تصلي داخل استاد البيت بلباس غير محتشم.. هل هي مسلمة؟(شاهد)

شبيه نيمار يخدع المنظمين ويدخل أحد ملاعب المونديال ويلتقط صورا (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC