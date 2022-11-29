زوجة محمد سال تخطف الأنظار بجمالها وناشطون يشككون بصحة عقد قرانهما! (فيديو)

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وطن- فاجأ الإعلامي والمشهور السعودي محمد سال، متابعيه بإعلان زواجه على المشهورة أيضاً رغد مسعود.

زواج أون لاين

وشارك محمد سال جمهورَه فيديواً، يوثّق لحظة عقد القران مرئياً “أون لاين”.

وظهرت رغد مسعود ترتدي فستاناً أبيض، وغطّت شعرها بوشاح أبيض أيضاً. ولفتت الأنظار إليها بتوترها وخجلها على الرغم من أنّ عقد القران لم يكن وجاهياً.

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خطيبة محمد سال رغد لحظة عقد قرآنها على محمد سال ❤️ pic.twitter.com/gojf08mIHd — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) November 28, 2022

كما كان محمد سال متوتراً أيضاً، وما إن تمّ عقد القران حتى قام بالتعبير عن سعادته بالضحك والرقص.

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وكتب سال عبر حسابه على “تويتر”: “الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات. تم اليوم تاريخ 28/11/2022 عقد قراني بمن اختارها قلبي وعقلي رغد. جعلني الله سنداً وعوناً على سعادتها الحمدلله من قبل ومن بعد و رأصني يا قدع”.

بعد قصة طويلة… النهاية كانت سعيدة ♥️☀️ الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم اليوم تاريخ 28/11/2022 عقد قراني بمن اختارها قلبي وعقلي رغد ♥️

جعلني الله سنداً وعوناً على سعادتها

الحمدلله من قبل ومن بعد و رأصني يا قدع 🕺🏽 pic.twitter.com/lLuAXR1cTV — محمد سال | Mohammed Sal (@MoaSalem) November 28, 2022

شهود وولي أمر!

بينما شكّك البعض في صحة عقد القران فجاء في التعليقات: “طيب ما يسالون ابوها اخوها يكونون شهود ولا المتابعين شهود ع ذا زواج؟”.

وكتب آخر: “وين الولي ! والشهود ؟؟”.

وشرح ناشط الأمر قائلاً: “عقود النكاح التي تجريها الوزارة عبر الاتصال المرئي تكون بين طرفين. أحدهما سعودي والآخر غير سعودي وأما الطرفين سعوديين فيكون حضوري والطرفين الغير سعوديين أيضا حضوري”.

وردّ عليه آخر: “مو شرط ابد !! اخوي عقد قرانه على زوجته عبر اتصال مرئي لأنها في منطقه غير منطقتنا وكلهم سعوديين غير صحيح هالكلام”.

العقد الإلكتروني للزواج

وكانت وزارة العدل السعودية قد أطلقت خدمة “العقد الإلكتروني للزواج”، عبر بوابة “ناجز” قبل عامين.

وأتمّت في حينها 542 عقد زواج عن بعد في العاصمة الرياض، دون حضور المستفيدين إلى المحاكم لإنهاء الإجراءات.

وتهدف الخدمة إلى التسهيل على المستفيدين بإتمام إجراءات عقود النكاح واعتمادها من الوزارة، دون الحاجة لمراجعة مكاتب الوزارة أو فروعها.

وتوفّر الخدمة أيضاً عدداً من المميزات، منها تسهيل اختيار مأذون الأنكحة، وحجز الموعد المناسب إلكترونياً.

كما يتمّ تسهيل إجراءات مصادقة العقد إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة مكاتب الوزارة، وإمكانية تجهيز بيانات العقد ومراجعة الشروط قبل الموعد.

تتيح الخدمة أيضاً ميزة إمكانية التحقّق من الفحص الطبي إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة المستشفى، بالإضافة إلى أنّها توفّر ميزة تسجيل واقعة الزواج إلكترونياً لدى الأحوال المدنية.