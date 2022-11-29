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بعد سنوات من القطيعة.. موعد عودة العلاقات بين مصر وتركيا رسميا

بعد لقاء أردوغان والسيسي في قطر

كتب باسل النجار
مصر وتركيا watanserb.com
السيسي وأردوغان
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وطن- ألمحت تركيا إلى موعد عودة العلاقات الكاملة مع مصر بشكل رسمي، عقب سنوات من القطيعة والأزمة بين البلدين في أعقاب انقلاب عبدالفتاح السيسي ـ وزير الدفاع آنذاك ورئيس مصر الحالي ـ على الرئيس الراحل محمد مرسي في 2013.

موعد عودة العلاقات بين مصر وتركيا

وجاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، حيث أكد أن مصر وتركيا ربما يتبادلان السفراء “في الأشهر القادمة”.

ويأتي ذلك تمهيدًا لتطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة بعد سنوات ممتدة من الخلاف، حينما رفض أردوغان الاعتراف بالسيسي كرئيس وأدان انقلابه على مرسي، وقدم دعما كبيرا لجماعة الإخوان تمثل في فتح تركيا أمامهم للجوء إليها والسماح بانطلاق منصات إعلامية مناهضة للنظام المصري من هناك، والتي تم إيقافها حاليا ومنع أي هجوم على نظام السيسي من داخل تركيا.

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ونقلت قناة “TRT” التركية الرسمية عن “أوغلو” قوله: “يمكن تنظيم مشاورات سياسية مجددًا على مستوى نواب الوزراء قريبًا”، وأنه “قد يُعيَّن سفراء في الأشهر القادمة”.

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وكان وزير الخارجية التركي يتحدث في مؤتمر صحفي مع رشيد ميريدوف، نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان ووزير الخارجية، في العاصمة التركية أنقرة.

تفاصيل لقاء أردوغان والسيسي في قطر

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ويشار إلى أنه قبل يومين، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تفاصيلَ اللقاء الذي تمّ بينه وبين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في قطر أثناء حضورهما افتتاح مونديال قطر 2022 في الدوحة، يوم 20 نوفمبر.

وكانت صور التقطت آنذاك وثّقت مصافحة السيسي وأردوغان في حضرة الشيخ تميم بن حمد، قد أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل، وسْطَ حديث عن دخول العلاقات المصرية التركية مرحلة جديدة.

وبعد كثرةِ الأقاويل بين النفي والإثبات عن لقاءٍ تمّ بين الرئيسين المصري والتركي في قطر، ها هو أردوغان يؤكّد أنه بالفعل تمّ عقد اللقاء المشار إليه، وكشف أيضاً مدته وتفاصيله.

وفي برنامج حواري تلفزيوني تمّ تسجيله في محافظة قونية التركية، السبت، قال الرئيس التركي، إنه بوساطة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قمنا بخطوة لإزالة قطيعة 9 سنوات، “واجتمعتُ ثنائياً مع السيد السيسي لمدة 30 إلى 45 دقيقة”.

وأوضح، أنه أخبر السيسي أنّ تركيا مهتمة بإزالة القطيعة والخلاف مع مصر، ومنع حصول مشكلة بين الجانب المصري والتركي في البحر المتوسط، حسب قوله.

وأشار أردوغان أيضاً، إلى أنّه أخبر الرئيس المصري بأنّه يريد تبادل الزيارات بين وزراء الدولتين الآن، وبعد ذلك نرفع مستوى اللقاءات.

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وشدّد على أنّ علاقات شعبي تركيا ومصر قوية جداً، “وعلينا أن لا نخسرها لصالح الآخرين فتسلل اليونان للمنطقة لن يكون جيدا”.

هذا ولفت الرئيس التركي في حديثه، إلى أنه كما دخلت علاقة تركيا مع مصر طريق التحسّن، فإنه من الممكن أيضاً -حسب قوله- أن يحصل ذلك في علاقة أنقرة بسوريا.

وشدّد الرئيس التركي في حديثه مجدّداً، على أنه ستحدث تطورات إيجابية مع مصر قريباً وبشكل سريع.

المصدرتويتر، قناة "TRT" التركية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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