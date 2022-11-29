بعد سنوات من القطيعة.. موعد عودة العلاقات بين مصر وتركيا رسميا

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وطن- ألمحت تركيا إلى موعد عودة العلاقات الكاملة مع مصر بشكل رسمي، عقب سنوات من القطيعة والأزمة بين البلدين في أعقاب انقلاب عبدالفتاح السيسي ـ وزير الدفاع آنذاك ورئيس مصر الحالي ـ على الرئيس الراحل محمد مرسي في 2013.

موعد عودة العلاقات بين مصر وتركيا

وجاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، حيث أكد أن مصر وتركيا ربما يتبادلان السفراء “في الأشهر القادمة”.

ويأتي ذلك تمهيدًا لتطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة بعد سنوات ممتدة من الخلاف، حينما رفض أردوغان الاعتراف بالسيسي كرئيس وأدان انقلابه على مرسي، وقدم دعما كبيرا لجماعة الإخوان تمثل في فتح تركيا أمامهم للجوء إليها والسماح بانطلاق منصات إعلامية مناهضة للنظام المصري من هناك، والتي تم إيقافها حاليا ومنع أي هجوم على نظام السيسي من داخل تركيا.

وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو: يمكن تنظيم مشاورات سياسية مجدداً على مستوى نواب الوزراء قريباً (مع مصر)، وقد يُعيَّن سفراء في الأشهر القادمة pic.twitter.com/CfgbwUYjVX — TRT عربي (@TRTArabi) November 28, 2022

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ونقلت قناة “TRT” التركية الرسمية عن “أوغلو” قوله: “يمكن تنظيم مشاورات سياسية مجددًا على مستوى نواب الوزراء قريبًا”، وأنه “قد يُعيَّن سفراء في الأشهر القادمة”.

وكان وزير الخارجية التركي يتحدث في مؤتمر صحفي مع رشيد ميريدوف، نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان ووزير الخارجية، في العاصمة التركية أنقرة.

تفاصيل لقاء أردوغان والسيسي في قطر

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ويشار إلى أنه قبل يومين، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تفاصيلَ اللقاء الذي تمّ بينه وبين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في قطر أثناء حضورهما افتتاح مونديال قطر 2022 في الدوحة، يوم 20 نوفمبر.

وكانت صور التقطت آنذاك وثّقت مصافحة السيسي وأردوغان في حضرة الشيخ تميم بن حمد، قد أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل، وسْطَ حديث عن دخول العلاقات المصرية التركية مرحلة جديدة.

وبعد كثرةِ الأقاويل بين النفي والإثبات عن لقاءٍ تمّ بين الرئيسين المصري والتركي في قطر، ها هو أردوغان يؤكّد أنه بالفعل تمّ عقد اللقاء المشار إليه، وكشف أيضاً مدته وتفاصيله.

وفي برنامج حواري تلفزيوني تمّ تسجيله في محافظة قونية التركية، السبت، قال الرئيس التركي، إنه بوساطة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قمنا بخطوة لإزالة قطيعة 9 سنوات، “واجتمعتُ ثنائياً مع السيد السيسي لمدة 30 إلى 45 دقيقة”.

وأوضح، أنه أخبر السيسي أنّ تركيا مهتمة بإزالة القطيعة والخلاف مع مصر، ومنع حصول مشكلة بين الجانب المصري والتركي في البحر المتوسط، حسب قوله.

وأشار أردوغان أيضاً، إلى أنّه أخبر الرئيس المصري بأنّه يريد تبادل الزيارات بين وزراء الدولتين الآن، وبعد ذلك نرفع مستوى اللقاءات.

وشدّد على أنّ علاقات شعبي تركيا ومصر قوية جداً، “وعلينا أن لا نخسرها لصالح الآخرين فتسلل اليونان للمنطقة لن يكون جيدا”.

هذا ولفت الرئيس التركي في حديثه، إلى أنه كما دخلت علاقة تركيا مع مصر طريق التحسّن، فإنه من الممكن أيضاً -حسب قوله- أن يحصل ذلك في علاقة أنقرة بسوريا.

وشدّد الرئيس التركي في حديثه مجدّداً، على أنه ستحدث تطورات إيجابية مع مصر قريباً وبشكل سريع.