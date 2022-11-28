وطن- مشاهدة مباراة البرتغال والأوروغواي بث مباشر كورة لايف، التي ينتظرها جماهير المستطيل الأخضر في كل مكان، الاثنين، في منافسات كأس العالم 2022 لدو المجموعات.
وستقام مباراة البرتغال والأوروغواي، على أرض ملعب (استاد لوسيل) المونديالي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.
توقيت مباراة البرتغال والأوروغواي
فيما ستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر (القاهرة)، عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً.
#FIFAWorldCup, Level 2⃣: Let's play! 🎮🇵🇹
⏳: 🇵🇹✖🇺🇾 #VesteABandeira #WearTheFlag #FIFAWorldCup pic.twitter.com/aJ5ZZmvckQ
— Portugal (@selecaoportugal) November 27, 2022
كما وبتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً، لنقل أحداث اللقاء المرتقب بين كلا المنتخبين.
مشاهدة مباراة البرتغال والأوروغواي بث مباشر كورة لايف
وتذاع مباراة البرتغال والأوروغواي، على قنوات (بين سبورت) و(الكأس) المشفرة، الرياضيتين القطريتين الناقلتين لأحداث مباريات بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها دولة قطر.
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مشاهدة مباراة البرتغال والأوروغواي بث مباشر كورة لايف (اضغط هنا)
مباراة البرتغال والأوروغواي بث مباشر اليوم (اضغط هنا)
معلق مباراة البرتغال والأوروغواي
ومن المقرر أن يعلق على المباراة القوية التي ينتظرها العشاق والمحبين لكرة القدم، على قناة (beIN sport Max 1 )، المعلق المصري علي محمد علي.
🫂😂 @Cristiano 🔗 @officialpepe #VesteABandeira #WearTheFlag #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Z3cEA3tzpy
— Portugal (@selecaoportugal) November 27, 2022
وكان منتخب البرتغال (الملاحون) قد حقق الفوز في المباراة الماضية على نظيره غانا، في مستهل مشواره في بطولة كأس العالم 2022، بثلاثة ثمينة مقابل هدفين في اللقاء.
A #FIFAWorldCup classic from 2018 ⏪
🇺🇾 🆚 🇵🇹 #Qatar2022 pic.twitter.com/wTuyDH3CSD
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2022
ترتيب المجموعة في كأس العالم 2022 قطر
وجاء منتخب البرتغال في صدارة المجموعة الثامنة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط.
🇺🇾 𝐔𝐫𝐮𝐠𝐮𝐚𝐲 𝐞𝐬 𝐟𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥
Terminó la espera.#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/5R2kzhD8qd
— Selección Uruguaya (@Uruguay) November 23, 2022
كما وآتى المنتخب المنافس الأوروغواي في ثالث جدول الترتيب بنقطة واحدة حتى الآن.