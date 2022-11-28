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وطن- مشاهدة مباراة البرتغال والأوروغواي بث مباشر كورة لايف، التي ينتظرها جماهير المستطيل الأخضر في كل مكان، الاثنين، في منافسات كأس العالم 2022 لدو المجموعات.

وستقام مباراة البرتغال والأوروغواي، على أرض ملعب (استاد لوسيل) المونديالي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

توقيت مباراة البرتغال والأوروغواي

فيما ستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر (القاهرة)، عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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كما وبتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً، لنقل أحداث اللقاء المرتقب بين كلا المنتخبين.

مشاهدة مباراة البرتغال والأوروغواي بث مباشر كورة لايف

وتذاع مباراة البرتغال والأوروغواي، على قنوات (بين سبورت) و(الكأس) المشفرة، الرياضيتين القطريتين الناقلتين لأحداث مباريات بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها دولة قطر.

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كما ونستعرض لكم، روابط مباراة البرتغال والأوروغواي بث مباشر كورة لايف اليوم، بجودة عالية وبدون تقطيع، على النحو الآتي:

معلق مباراة البرتغال والأوروغواي

ومن المقرر أن يعلق على المباراة القوية التي ينتظرها العشاق والمحبين لكرة القدم، على قناة (beIN sport Max 1 )، المعلق المصري علي محمد علي.

وكان منتخب البرتغال (الملاحون) قد حقق الفوز في المباراة الماضية على نظيره غانا، في مستهل مشواره في بطولة كأس العالم 2022، بثلاثة ثمينة مقابل هدفين في اللقاء.

ترتيب المجموعة في كأس العالم 2022 قطر

وجاء منتخب البرتغال في صدارة المجموعة الثامنة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط.

كما وآتى المنتخب المنافس الأوروغواي في ثالث جدول الترتيب بنقطة واحدة حتى الآن.