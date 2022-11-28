الإثنين, نوفمبر 28, 2022
الرئيسيةالهدهدفلسطيني يؤدب المراسل الإسرائيلي صاحب فضيحة الجنسية الإكوادورية (مواجهة ساخنة)
الهدهد

فلسطيني يؤدب المراسل الإسرائيلي صاحب فضيحة الجنسية الإكوادورية (مواجهة ساخنة)

حالة النفور من مراسلي الاحتلال تزداد

كتب خالد السعدي
المراسل الإسرائيلي راز شيكنيك watanserb.com
المراسل الإسرائيلي راز شيكنيك
- Advertisement -

وطن- انتشر مقطع فيديو، يوثق محادثة ساخنة بين مشجع فلسطيني والمراسل الإسرائيلي راز شيكنيك، الذي كان قد مارس نوعا من الاحتيال بوصف نفسه بأنه إكوادوري ليتمكن من إجراء مقابلات مع الجمهور.

وسأل المشجع الفلسطيني، المراسل “من أين أنت”، فأجاب “إسرائيل”، فعاد الفلسطيني: “بالأمس كنت من الإكوادور.. اليوم أصبحت من إسرائيل”.

وواصل الفلسطيني بالسؤال: “هل تعتقد أن هناك شيئا يدعى إسرائيل”، فأجاب المراسل “نعم”، فقال له المشجع: “لا أحد يرغب في إجراء مقابلة معك”.

- Advertisement -

سأل المراسل “هل لديك منتخب وطني”، فأجاب المشجع “لدينا أرض اسمها فلسطين.. أنت غير مرحب بك هنا”.

وأشار المشجع أيضا إلى أن الجمهور لا يرغب في التصوير مع الإعلام العبري، لأن الجميع يكره إسرائيل، وطالبه وزملاءه بمغادرة قطر.

صحفي إسرائيلي حاول خداع المشجعين العرب في قطر بحيلة ماكرة فتم كشفه (شاهد)

وكان مقطع فيديو، قد وثق خداع صحفي إسرائيلي ادعى أنه إكوادوري، بعد رفض الجماهير العربية الحديث معه أو المشاركة في لقاءاته الصحفية، وهذا المراسل هو نفسه الذي أجرى المواجهة مع المشجع الفلسطيني.

- Advertisement -

والمراسل ادعى أنه من الإكوادور، حيث كشف أحد المشجعين هويته على الفور، وصرخ أمامه: “فلسطين حرة”.

وبين الفيديو صور الصحفي على العديد من التقارير الصحفية المصورة، التي نشرتها الصحيفة على موقعها منذ أيام، إذ أن حسابه الموثق في “تويتر”، أظهر أنه يعمل في القناة 103 الإسرائيلية أيضا.

غضب إسرائيلي من النفور العربي

وهناك حالة من النفور من قبل العرب وبعض الأجانب، ضد الإسرائيليين في مونديال قطر، لا سيما رفض المشجعين إجراء مقابلات تلفزيونية مع مراسلي إعلام دولة الاحتلال.

وعمّت حالة من الغضب والاستياء في الداخل الإسرائيلي وصلت إلى حدّ مطالباتٍ على المستوى السياسي بالتحرّك ضد قطر، تجاه ما تعرض له المراسلون الإسرائيليون.

واعترفت وسائل إعلام عبرية، بأنّ المشجعين العرب في مونديال قطر، يبتعدون عن الإعلام الإسرائيلي، ويرفضون التطبيع مع الاحتلال.

مراسل إسرائيلي يُجن جنونه بما فعله العرب من أجل فلسطين في المونديال (فيديو)

وقالت عدة قنوات إسرائيلية لوكالة “رويترز”: إنّ “من طُلب منهم إجراء مقابلات أداروا ظهورهم، أو رفضوا، أو صرخوا فلسطين، ولفّوا الأعلام على أكتافهم”.

وأضافت هذه القنوات كذلك، أنّ المشجعين يتجنبون المراسلين من إسرائيل، في خطوةٍ يمكن أن توضّح التحديات الكامنة في وجهٍ جعل العلاقات دافئةً بين الخليج وتل أبيب.

وأعرب المسؤولون الإسرائيليون أعربوا عن أملهم في أن تؤديَ اتفاقيات أبراهام، التي توسّطت فيها الولايات المتحدة مع الإمارات في عام 2020، وبعد ذلك مع السودان والمغرب، إلى مزيدٍ من التطبيع، بما في ذلك مع المملكة العربية السعودية، لكن أحلامها ذهبت سدًى.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
spot_img
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ظهور فاضح لإعلامية تونسية على قناة خاصة يحدث ضجة (شاهد)

مشاهدة مباراة البرتغال والأوروغواي بث مباشر كورة لايف

دخل في غيبوية وخضع لـ30 عملية جراحية..قصة ألماني تعرض للدغة بعوضة

إليك 4 خطوات بسيطة للخروج من الديون المتراكمة

السعودية كابوس ميسي.. لا زال مصدوما ويكشف تأثير المباراة على أسرته

أحدهم مُعقد .. 3 سيناريوهات أمام المنتخب السعودي للعبور إلى الدور ال16

فينسنت أبو بكر يُسجل هدفاً من أجمل أهداف كأس العالم 2022 (شاهد)

هل الشاي الأسود مفيد لصحتك العامة؟ دراسة تجيب

تهريب طفلة معارض وزوج أميرة سعودية خطفت في لبنان بمساعدة “عاهرة مغربية”(شاهد)

هذه العادة من شأنها أن تزيد من القلق والاكتئاب واضطرابات الصحة النفسية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC