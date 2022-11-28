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مونديال قطر 2022

أول حالة طرد لمدرب في مونديال كأس العالم 2022 (فيديو)

البرتغالي باولو بينتو أول مدرب يتعرض للطرد في مونديال كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
طرد أول مدرب في مونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
طرد المدرب باولو بينتو
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وطن- يعد المدرب البرتغالي باولو بينتو 53 عاماً، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، أول مدرب يتعرض لطرد في مونديال كأس العالم 2022.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه مدرب منتخب كوريا الجنوبية بينتو، مع نهاية دقائق المباراة أمام غانا، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة المثيرة والقوية بين كلا المنتخبين.

أول حالة طرد لمدرب في مونديال كأس العالم 2022

وجاء طرد المدرب البرتغالي باولو بينتو، في الدقيقة ال11 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة أمام غانا، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثانية.

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فقد تحصل منتخب كوريا الجنوبية على ركلة ركنية، إلا أن حكم المباراة لم يسمح للمنتخب بأدائها وأطلق صافرة نهاية المباراة، وهو ما أغضب اللاعبين والمدرب البرتغالي بينتو، الذي أثار الغضب في وجه الحكم. ليتعرض بعدها للطرد بالورقة الحمراء.

طرد باولو بينتو

وبحالة الطرد للمدرب بينتو، لن يتمكن من قيادة منتخب كوريا الجنوبية من على دكة البدلاء، في المباراة المقبلة أمام منتخب بلاده البرتغال. مع ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثالثة.

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وتلقى منتخب كوريا الجنوبية الخسارة المثيرة أمام غانا، في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم 2022، بثلاثية ثمينة مقابل هدفين.

وسجل أهداف منتخب كوريا الجنوبية، تشوغو سونغ في الدقيقة ال58 وال61، كما وأحرز منتخب غانا أهدافه في الدقيقة 24. عن طريق اللاعب محمد ساليسو، ومحمد قدوس في الدقيقة ال34 وال68.

ترتيب مجموعة منتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب كوريا الجنوبية، في المركز الثالث من ترتيب المجموعة الثامنة. بنقطة وحيدة، بفارق نقطيتن عن الوصيف غانا برصيد 3 نقاط.

بينما يتصدر البرتغال الذي ضم التأهل كثالث المنتخبيات إلى الدور ال16، برصيد 6 نقاط.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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