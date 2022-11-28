أول حالة طرد لمدرب في مونديال كأس العالم 2022 (فيديو)

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وطن- يعد المدرب البرتغالي باولو بينتو 53 عاماً، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، أول مدرب يتعرض لطرد في مونديال كأس العالم 2022.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه مدرب منتخب كوريا الجنوبية بينتو، مع نهاية دقائق المباراة أمام غانا، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة المثيرة والقوية بين كلا المنتخبين.

أول حالة طرد لمدرب في مونديال كأس العالم 2022

وجاء طرد المدرب البرتغالي باولو بينتو، في الدقيقة ال11 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة أمام غانا، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثانية.

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فقد تحصل منتخب كوريا الجنوبية على ركلة ركنية، إلا أن حكم المباراة لم يسمح للمنتخب بأدائها وأطلق صافرة نهاية المباراة، وهو ما أغضب اللاعبين والمدرب البرتغالي بينتو، الذي أثار الغضب في وجه الحكم. ليتعرض بعدها للطرد بالورقة الحمراء.

البرتغالي باولو بينتو مدرب كوريا الجنوبية حصل على بطاقة حمراء لاعتراضه على حكم اللقاء بنهاية المباراة 🇰🇷🟥#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/F4bp0h6PRZ — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 28, 2022

طرد باولو بينتو

وبحالة الطرد للمدرب بينتو، لن يتمكن من قيادة منتخب كوريا الجنوبية من على دكة البدلاء، في المباراة المقبلة أمام منتخب بلاده البرتغال. مع ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثالثة.

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وتلقى منتخب كوريا الجنوبية الخسارة المثيرة أمام غانا، في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم 2022، بثلاثية ثمينة مقابل هدفين.

📸| الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور يطرد البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب كوريا الجنوبية 🇰🇷 بعد نهاية مباراة #غانا_كوريا اعتراضًا على قرار الحكم بإنهاء المباراة قبل تنفيذ الركنية الأخيرة#FIFAWorldCup | #Qatar2022 #كأس_العالم_قطر_2022 | #نديب_قطر pic.twitter.com/3eaWSR2aYg — نديب قطر (@NadeebQa) November 28, 2022

وسجل أهداف منتخب كوريا الجنوبية، تشوغو سونغ في الدقيقة ال58 وال61، كما وأحرز منتخب غانا أهدافه في الدقيقة 24. عن طريق اللاعب محمد ساليسو، ومحمد قدوس في الدقيقة ال34 وال68.

ترتيب مجموعة منتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب كوريا الجنوبية، في المركز الثالث من ترتيب المجموعة الثامنة. بنقطة وحيدة، بفارق نقطيتن عن الوصيف غانا برصيد 3 نقاط.

بينما يتصدر البرتغال الذي ضم التأهل كثالث المنتخبيات إلى الدور ال16، برصيد 6 نقاط.