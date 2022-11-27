صدمة لكل محبي الشيخ علي الحذيفي وعملية إنقاذ في الوقت المناسب

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وطن- عَبّر ناشطون عبر مواقع التواصل عن دعمهم وتضامنهم مع إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ علي الحذيفي، الذي يُجري عملية قسطرة في القلب بمركز القلب في مستشفى الملك فهد بـ المدينة المنورة، جراء أزمة صحية تعرض لها.

علي الحذيفي يُجري عملية قسطره في القلب

وتفاعل الكثيرون مع الطارئ الصحي للشيخ علي الحذيفي معبرين عن دعمهم الكبير وحزنهم لما ألم بإمام وخطيب المسجد النبوي.

اللهم اشفِ إمام مسجد نبيك ﷺ الشيخ #علي_الحذيفي وألبسه لباس الصحة والعافية pic.twitter.com/ARl3jpYRUh — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) November 27, 2022

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وكان “الحذيفي” قد جنح إلى القيام بالعملية في مركز القلب في مستشفى الملك فهد بـ المدينة المنورة، والتي تكللت بالنجاح بحسب بعض المتابعين عبر مواقع التواصل.

اللهم إنّا نسألك العافية والشفاء العاجل للشيخ الجليل الدكتور #علي_الحذيفي ، إمام وخطيب المسجد النبوي،

جمع الله له بين الأجر والعافية🌹 pic.twitter.com/KuKcsEYKqt — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) November 27, 2022

وكتبت مغردة على تويتر بحساب يحمل اسم “ايمان”: “إلهي أذهب البأس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين.”

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وتابعت:”اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية إنّك على كل شي قدير .. يارب أيقظه على صحة يَنسى بها أوجاعه إلى الأبد.”

إلهي أذهب البأس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين ..اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية إنّك على كل شي قدير .. يارب أيقظه على صحة يَنسى بها أوجاعه إلى الأبد 🤲🏾🥺♥️💐#علي_الحذيفي https://t.co/9aQAVfnfWU — Eman ♋ (@EmoOonh) November 27, 2022

تضامن السعوديين مع علي الحذيفي

بينما أكد حساب “أبو عتب” أن عملية الشيخ علي الحذيفي قد كللت بالنجاح وهو الآن بخير.

وقال “أُجري لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي امام وخطيب المسجد النبوي الشريف عملية قسطرة في القلب ، وتكللت ولله الحمد بالنجاح.”

موضحا أنه يتواجد “حالياً في المستشفى تحت العناية الطبية ….دعواتنا الصادقة لفضيلته بالشفاء العاجل…لاباس عليه طهور ان شاء الله…والله يجمع له بين الاجر والعافية”.

أُجري لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي امام وخطيب المسجد النبوي الشريف عملية قسطرة في القلب ، وتكللت ولله الحمد بالنجاح ، وحالياً في المستشفى تحت العناية الطبية .

دعواتنا الصادقة لفضيلته بالشفاء العاجل

لاباس عليه طهور ان شاء الله

والله يجمع له بين الاجر والعافية — ابو عتب 😙 (@atop511) November 27, 2022

وكتب الصحفي السعودي “ياسر الضحيان” عبر حسابه على تويتر “نسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيه ويحفظه يارب من كل شر طهور أجر وعافية بإذن الله الشيخ علي الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي وصاحب الصوت الشجي”.

نسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيه ويحفظه يارب من كل شر طهور أجر وعافية بإذن الله الشيخ #علي_الحذيفي إمام وخطيب #المسجد_النبوي وصاحب الصوت الشجي.🤲🏻 — ياسر الضحيان (@Yalduhaiyan) November 27, 2022

ويحظى الشيخ علي الحذيفي باحترام وتقدير السعوديين بسبب صوته العذب في ترتيل القرآن خلال إمامته في المسجد النبوي الشريف.

فاخترق بصوته العذب الملائكي قلوب محبيه من السعودية وباقي الدول العربية والإسلامية.

فأُطلق على الحذيفي ألقاب كثيرة، شأن “كبير الأئمة” و”خبير التلاوة” في إشادة واضحة بصوته الجميل وترتيله الشجي.