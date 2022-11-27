الأحد, نوفمبر 27, 2022
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صدمة لكل محبي الشيخ علي الحذيفي وعملية إنقاذ في الوقت المناسب

يحظى إمام المسجد النبوي بشعبية واسعة

كتب فهمي الورغمي
الشيخ علي الحذيفي watanserb.com
الشيخ علي الحذيفي
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وطن- عَبّر ناشطون عبر مواقع التواصل عن دعمهم وتضامنهم مع إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ علي الحذيفي، الذي يُجري عملية قسطرة في القلب بمركز القلب في مستشفى الملك فهد بـ المدينة المنورة، جراء أزمة صحية تعرض لها.

علي الحذيفي يُجري عملية قسطره في القلب

وتفاعل الكثيرون مع الطارئ الصحي للشيخ علي الحذيفي معبرين عن دعمهم الكبير وحزنهم لما ألم بإمام وخطيب المسجد النبوي.

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وكان “الحذيفي” قد جنح إلى القيام بالعملية في مركز القلب في مستشفى الملك فهد بـ المدينة المنورة، والتي تكللت بالنجاح بحسب بعض المتابعين عبر مواقع التواصل.

فيديو| لهذا السبب لم يتمالك الشيخ علي الحذيفي نفسه من البكاء خلال إمامته صلاة الفجر بالمسجد النبوي

وكتبت مغردة على تويتر بحساب يحمل اسم “ايمان”: “إلهي أذهب البأس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين.”

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وتابعت:”اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية إنّك على كل شي قدير .. يارب أيقظه على صحة يَنسى بها أوجاعه إلى الأبد.”

تضامن السعوديين مع علي الحذيفي

بينما أكد حساب “أبو عتب” أن عملية الشيخ علي الحذيفي قد كللت بالنجاح وهو الآن بخير.

وقال “أُجري لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي امام وخطيب المسجد النبوي الشريف عملية قسطرة في القلب ، وتكللت ولله الحمد بالنجاح.”

موضحا أنه يتواجد “حالياً في المستشفى تحت العناية الطبية ….دعواتنا الصادقة لفضيلته بالشفاء العاجل…لاباس عليه طهور ان شاء الله…والله يجمع له بين الاجر والعافية”.

وكتب الصحفي السعودي “ياسر الضحيان” عبر حسابه على تويتر “نسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيه ويحفظه يارب من كل شر طهور أجر وعافية بإذن الله الشيخ علي الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي وصاحب الصوت الشجي”.

ويحظى الشيخ علي الحذيفي باحترام وتقدير السعوديين بسبب صوته العذب في ترتيل القرآن خلال إمامته في المسجد النبوي الشريف.

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فاخترق بصوته العذب الملائكي قلوب محبيه من السعودية وباقي الدول العربية والإسلامية.

فأُطلق على الحذيفي ألقاب كثيرة، شأن “كبير الأئمة” و”خبير التلاوة” في إشادة واضحة بصوته الجميل وترتيله الشجي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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