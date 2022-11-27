(شاهد) .. فرحة لاعبي منتخب المغرب في غرفة الملابس بعد الفوز على بلجيكا

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وطن- شهدت غرفة ملابس احتفال لاعبي منتخب المغرب (أسود الأطلس)، بعد تحقيق أول انتصار لهم في منافسات مونديال كأس العالم 2022 قطر، بعد الفوز على بلجيكا بهدفين دون رد.

واحتفل لاعبو منتخب المغرب مع بعضهم، داخل غرفة خلع الملابس، وصولاً إلى الجماهير المغربية والعربية، التي احتفلت بفوز أسود الأطلس المغربي في أرجاء العالم بأسره.

احتفال لاعبي منتخب المغرب في غرفة الملابس

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشره قنوات (الكأس) القطرية، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أجواء الفرحة العارمة بين لاعبي منتخب المغرب، الذين احتفلوا بالفوز على بلجيكا داخل غرفة الملابس.

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وتُوّج النجم المغربي المتألق حكيم زياش لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، بجائزة رجل المباراة في مباراة المغرب وبلجيكا، بعد الأداء البطولي الذي قدمه في المباراة.

مباراة المغرب وبلجيكا في منافسات كأس العالم 2022

ونجح منتخب المغرب (أسود الأطلس)، في تحقق الفوز النظيف على بلجيكا، بهدفين نظيفين دون مقابل، في منافسات كأس العالم 2022 الجولة الثانية.

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كما وأحرز أول أهداف المغرب في شباك منافسه بلجيكا، اللاعب رومان سايس عند الدقيقة ال73، كما ووقع أسود الأطلس المغربي الهدف الثاني في الدقيقة ال92، عن طريق اللاعب زكريا أبو خلال.

ويستعدّ منتخب المغرب للمواجهة القوية القادمة، الخميس، أمام كندا، في ختام دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثالثة.

ترتيب مجموعة منتخب المغرب في كأس العالم 2022

ويعتلي منتخب كرواتيا صدارة ترتيب المجموعة السادسة من منافسات كأس العالم 2022، برصيد 4 نقاط، متساوياً بذلك مع الوصيف منتخب المغرب بنفس رصيد النقاط.

استمرار الاحتفالات في سوق واقف بفوز المغرب على بلجيكا والأقتراب من التأهل لدور الـ 16#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/14zN5SoLWz — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 27, 2022

وأتى منتخب بلجيكا (أسود الأطلس) في المركز الثالث من الترتيب، برصيد 3 نقاط، كما ويتذيل كندا الذي ودّع مونديال كأس العالم 2022 في أدنى الترتيب بدون أي من النقاط.