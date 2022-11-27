الإثنين, نوفمبر 28, 2022
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اقتصاد

السودان.. ارتفاع كبير في سعر الدولار الاثنين 28 نوفمبر وتوقعات بمواصلة الصعود!

ارتفاع العملة الخضراء رافقها ارتفاع في سعر اليورو والإسترليني

كتب سالم حنفي
سعر الدولار في السودان watanserb.com
سعر الدولار في السودان
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وطن– سجّل سعر الدولار في السودان، اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، ارتفاعاً كبيراً تجاوز الجنيهين، في حين شهد سعر الجنيه الإسترليني واليورو ارتفاعاً أيضاً، وذلك وَفقاً لنشرة صادرة عن بنك الخرطوم، في حين توقّع خبراء ومتعاملون بمواصلة العملة الخضراء ارتفاعَها خلال الفترة المقبلة.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين 578 جنيهاً للشراء، و582.33 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الإثنين، في السودان في البنوك، 601.12 جنيهاً للشراء، و605.62 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

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سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 698.97 جنيهاً للشراء، و704.21 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 152.50 جنيهاً للشراء، و153.65 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 157.92 جنيهاً للشراء، و159.10 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

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كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 158.009 جنيهاً للشراء، و159.19 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1533.56 جنيهاً للشراء، و1545.06 جنيهاً للبيع.

معاناة اقتصادية في السودان

وتتفاقم الأزمة الاقتصادية في السودان بشكل مريع، مع قفزات متواصلة في معدل التضخم إلى أكثر من 200% والبطالة إلى نحو 66%، والديون الخارجية إلى 64 مليار دولار، حتى قبل شهر تقريباً.

وهناك أسباب واضحة للأزمة -كما يحدّدها خبراء- تتمثل في انعدام الإرادة السياسية وضعف الإنتاج والخلل الواضح في السياسات المالية والنقدية، ووجود عدد كبير من الشركات العامة خارج مظلة وزارة المالية.

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

خطر الانكماش الكارثي

ويواجه الاقتصاد السوداني خطرَ الدخول في انكماش كارثي، قد يعيد معدلات النمو إلى ما دون الصفر في المئة.

يأتي ذلك في ظلّ التراجع المريع في الإنتاج، وانخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 80 في المئة خلال الأشهر الأخيرة.

ولجأت الحكومة لمضاعفة أسعار بعض الخدمات الأساسية، بسبب انهيار أسعار الصرف وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ما انعكس سلباً على أسعار السلع والخدمات الأساسية، في بلدٍ يعيش فيه أكثر من 60% من مواطنيه تحت خط الفقر.

المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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