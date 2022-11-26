السبت, نوفمبر 26, 2022
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من قلب الدوحة.. مشجع سعودي يلقن مذيع قناة إسرائيلية درسا قاسيا

رفض إجراء حوار معه وهاجم الاحتلال ودعم فلسطين

كتب باسل النجار
مشجع سعودي و مذيع قناة إسرائيلية watanserb.com
مشجع سعودي و مذيع قناة إسرائيلية
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وطن- وثّق مقطع فيديو متداوَل على هامش بطولة كأس العالم 2022 في قطر، لحظةَ انفعال مشجّعٍ سعودي على مراسل لقناة عبرية أراد إجراء حوار معه.

سعودي يهاجم مذيع إسرائيلي

ومنذ وصولهم الدوحة، يعاني مراسلوا القنوات الإسرائيلية نبذاً من قبل الجماهير العربية، ورفض العديد من المشجعين إجراء أيّ لقاءات معهم.

وبحسب المقطع الذي رصدته (وطن)، رفض المشجع السعودي الحديثَ مع المراسل الإسرائيلي، وصرخ في وجهه: “ليس هناك إسرائيل هناك فلسطين فقط”.

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وتابع وقد بدا على وجه مذيع القناة العبرية القلقُ والتوتر والإحراج الشديد: “أنت ليس مرحب بك هنا”.

وتسبّب هذا الموقف بصدمة للمراسل الإسرائيلي الذي لم ينطق بكلمة وظلّ صامتاً، لينصرف وفريق التصوير من المكان.

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وقبل يومين وعقب الرفض الجماهيري العارم من قبل المشجعين العرب الحديثَ معهم أو المشاركةَ في لقاءاتهم الصحفية، لجأ مراسلو القنوات الإسرائيلية المتواجدون في قطر لتغطية فعاليات بطولة كأس العالم، لاتباع حيلٍ مفضوحة من أجل استمالة هؤلاء المشجعين للحديث معهم.

وفي هذا السياق، تداول الناشطون مقطعَ فيديو لمراسل صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية “راز شيكنيك”، يدّعي أنه من الإكوادور.

وأظهر الفيديو نباهةَ وذكاء أحد المشجعين الذي كشف هويته على الفور، وهتف أمامه (فلسطين حرة).

ووفقاً للفيديو، ظهرت صوره على العديد من التقارير الصحفية المصورة، التي نشرتها الصحيفة على موقعها منذ أيام.

ويظهر حسابه الموثّق على موقع التدوين المصغر “تويتر”، بأنّه يعمل في القناة 103 الإسرائيلية أيضاً.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بعشرات الفيديوهات، التي توثّق رفض الجماهير والمشجعين العرب الحديث مع الصحفيين الإسرائيليين، وهو أمر خلقَ حالةً من التذمر بينهم، خلال تقاريرهم التي ينقلونها للمؤسسات اللاتي يعملون بها.

وفي مقابلة مع قناة (كان 11) العبرية، ذكر المراسل الصحفي الإسرائيلي “دور هوفمان”، أن سائق تاكسي قطرياً طرده وقام بإنزاله من السيارة بعدما علم بجنسيته، كما رفض أخذ الأجرة منه قائلاً له: “انزل من السيارة أنتم تقتلون إخواني”، في إشارةٍ إلى الضحايا الفلسطينيين الذي سقطوا بنيران الشرطة الإسرائيلية مؤخراً.

وتابع المراسل، أنّه بعد هذا الحادث توجّه عبر تاكسي آخر إلى مطعم على الشاطئ في الدوحة لأخذ آراء المشجعين، وعندما عرّفوا أنه من إسرائيل طردوه مجدداً، وأمره صاحب المطعم بمسح كل الصور التي التقطها هناك، مضيفاً أن ذلك اليوم “يوم سيّئ في حياته”، وأن الجماهير العربية ترفض التعامل معه بعد معرفة جنسيته.

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وفي مقطع ثانٍ، اشتكى مراسل قناة 12 العبرية من تجاهل العرب له، وإظهارهم عدم الارتياح لوجود مراسلين إسرائيليين لتغطية المونديال، وعندما أراد من أحد المشجعين إجراء مقابلة معه، وعرّف عن نفسه بأنه من إسرائيل، ردّ المشجّع السعودي بأنه لا يوجد شيء اسمه إسرائيل؛ بل فلسطين، وتركه وغادر.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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