من قلب الدوحة.. مشجع سعودي يلقن مذيع قناة إسرائيلية درسا قاسيا

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وطن- وثّق مقطع فيديو متداوَل على هامش بطولة كأس العالم 2022 في قطر، لحظةَ انفعال مشجّعٍ سعودي على مراسل لقناة عبرية أراد إجراء حوار معه.

سعودي يهاجم مذيع إسرائيلي

ومنذ وصولهم الدوحة، يعاني مراسلوا القنوات الإسرائيلية نبذاً من قبل الجماهير العربية، ورفض العديد من المشجعين إجراء أيّ لقاءات معهم.

وبحسب المقطع الذي رصدته (وطن)، رفض المشجع السعودي الحديثَ مع المراسل الإسرائيلي، وصرخ في وجهه: “ليس هناك إسرائيل هناك فلسطين فقط”.

مشجع سعودي يرفض الحديث مع مراسل إسرائيلي "ليس هناك إسرائيل هناك فلسطين فقط" …. "انت ليس مرحب بك هنا" pic.twitter.com/1fLzuhRGiM — Haitham El-Tabei التابعي (@Haithamtabei) November 26, 2022

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وتابع وقد بدا على وجه مذيع القناة العبرية القلقُ والتوتر والإحراج الشديد: “أنت ليس مرحب بك هنا”.

وتسبّب هذا الموقف بصدمة للمراسل الإسرائيلي الذي لم ينطق بكلمة وظلّ صامتاً، لينصرف وفريق التصوير من المكان.

صحفي إسرائيلي حاول خداع المشجعين العرب

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وقبل يومين وعقب الرفض الجماهيري العارم من قبل المشجعين العرب الحديثَ معهم أو المشاركةَ في لقاءاتهم الصحفية، لجأ مراسلو القنوات الإسرائيلية المتواجدون في قطر لتغطية فعاليات بطولة كأس العالم، لاتباع حيلٍ مفضوحة من أجل استمالة هؤلاء المشجعين للحديث معهم.

وفي هذا السياق، تداول الناشطون مقطعَ فيديو لمراسل صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية “راز شيكنيك”، يدّعي أنه من الإكوادور.

وأظهر الفيديو نباهةَ وذكاء أحد المشجعين الذي كشف هويته على الفور، وهتف أمامه (فلسطين حرة).

ووفقاً للفيديو، ظهرت صوره على العديد من التقارير الصحفية المصورة، التي نشرتها الصحيفة على موقعها منذ أيام.

#شاهد📷 مشجع سعودي 🇸🇦 يوبّخ مراسلاً إسرائيلياً في #قطر: "لا يوجد شيء اسمه اسرائيل .. وانت غير مرحب بك هنا" pic.twitter.com/1iKPDWebtc — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 26, 2022

ويظهر حسابه الموثّق على موقع التدوين المصغر “تويتر”، بأنّه يعمل في القناة 103 الإسرائيلية أيضاً.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بعشرات الفيديوهات، التي توثّق رفض الجماهير والمشجعين العرب الحديث مع الصحفيين الإسرائيليين، وهو أمر خلقَ حالةً من التذمر بينهم، خلال تقاريرهم التي ينقلونها للمؤسسات اللاتي يعملون بها.

وفي مقابلة مع قناة (كان 11) العبرية، ذكر المراسل الصحفي الإسرائيلي “دور هوفمان”، أن سائق تاكسي قطرياً طرده وقام بإنزاله من السيارة بعدما علم بجنسيته، كما رفض أخذ الأجرة منه قائلاً له: “انزل من السيارة أنتم تقتلون إخواني”، في إشارةٍ إلى الضحايا الفلسطينيين الذي سقطوا بنيران الشرطة الإسرائيلية مؤخراً.

مراسل إسرائيلي في #قطر عن رفض الجماهير العربية للإسرائيليين: "هذا كان يوماً سيئاً… سائق سيارة أجرة طردنا ورفض أخذ الأجرة لأننا نقتل إخوته… وصاحب مطعم فعل الشيء ذاته وطلب منا مسح التصوير".#فلسطين pic.twitter.com/IUyHo4VT7T — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 24, 2022

وتابع المراسل، أنّه بعد هذا الحادث توجّه عبر تاكسي آخر إلى مطعم على الشاطئ في الدوحة لأخذ آراء المشجعين، وعندما عرّفوا أنه من إسرائيل طردوه مجدداً، وأمره صاحب المطعم بمسح كل الصور التي التقطها هناك، مضيفاً أن ذلك اليوم “يوم سيّئ في حياته”، وأن الجماهير العربية ترفض التعامل معه بعد معرفة جنسيته.

🎥☝🏼 *مراسل إسرائيلي للقناة 12*

يقول :

( مع أننا وقعنا على 4 اتفاقيات تطبيع !!

إلا أن غالبية الشعوب العربية لا تحب وجودنا هنا ) ▪الجماهير في كأس العالم قطر 2022 اظهرت وعي و ولاء جماهيري لفلسطين،

ورفض للكيان الصهيوني رغم التطبيع الرسمي.

المراسل في غاية الإحباط ويكاد يبكي . pic.twitter.com/v71ElTE5NM — احمد الدار (@ahmed000aldar) November 25, 2022

وفي مقطع ثانٍ، اشتكى مراسل قناة 12 العبرية من تجاهل العرب له، وإظهارهم عدم الارتياح لوجود مراسلين إسرائيليين لتغطية المونديال، وعندما أراد من أحد المشجعين إجراء مقابلة معه، وعرّف عن نفسه بأنه من إسرائيل، ردّ المشجّع السعودي بأنه لا يوجد شيء اسمه إسرائيل؛ بل فلسطين، وتركه وغادر.