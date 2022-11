مباراة الأرجنتين والمكسيك بث مباشر اليوم في كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- مشاهدة مباراة الأرجنتين والمكسيك بثّاً مباشراً، السبت، في ثاني جولات منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وتذاع كالعادة مباراة الأرجنتين والمكسيك بثّاً مباشراً، في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، على مجموعة قنوات (بين سبورت) و(الكأس)، الناقلتين لمباريات البطولة العالمية بنسختها ال22

وستقام مباراة القمة بين الأرجنتين والمكسيك، على ملعب “استاد لوسيل”، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

كما وبتوقيت دولة مصر وفلسطين، ستكون عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، ستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً، لنقل أحداث مباراة القمة المنتظرة بين كلا المنتخبين.

ونرفق لكم روابط مشاهدة مباراة الأرجنتين والمكسيك بث مباشر اليوم، بجودة عالية وبدون تقطيع، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، كما يلي:

ومن المقرّر أن يعلق على أحداث مباراة الأرجنتين والمكسيك اليوم، على قناة (beIN sport Max 1)، الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

وكان منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، قد تلقى الخسارة أمام السعودية، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، وهي الأولى بعد سلسلة انتصارات لـ36 مباراة وفق الإحصائيات والأرقام.

بينما تعادل الفريق المنافس المكسيك أمام بولندا، سلبياً بدون أي من الأهداف، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022، الأسبوع المنصرم.

ويتذيّل منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، قائمة ترتيب المجموعة الثالث من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، بدون نقاط.

