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مونديال قطر 2022

مباراة الأرجنتين والمكسيك بث مباشر اليوم في كأس العالم 2022

الأرجنتين في مواجهة قوية أمام المكسيك في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات

كتب فارس أبو شيحة
مباراة الأرجنتين والمكسيك بث مباشر اليوم watanserb.com
مباراة الأرجنتين والمكسيك بث مباشر اليوم
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وطن- مشاهدة مباراة الأرجنتين والمكسيك بثّاً مباشراً، السبت، في ثاني جولات منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وتذاع كالعادة مباراة الأرجنتين والمكسيك بثّاً مباشراً، في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، على مجموعة قنوات (بين سبورت) و(الكأس)، الناقلتين لمباريات البطولة العالمية بنسختها ال22

توقيت مشاهدة مباراة الأرجنتين والمكسيك

وستقام مباراة القمة بين الأرجنتين والمكسيك، على ملعب “استاد لوسيل”، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

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كما وبتوقيت دولة مصر وفلسطين، ستكون عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، ستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً، لنقل أحداث مباراة القمة المنتظرة بين كلا المنتخبين.

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مشاهدة مباراة الأرجنتين والمكسيك بث مباشر

ونرفق لكم روابط مشاهدة مباراة الأرجنتين والمكسيك بث مباشر اليوم، بجودة عالية وبدون تقطيع، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، كما يلي:

مشاهدة مباراة الأرجنتين والمكسيك بث مباشر (اضغط هنا) 

مباراة الأرجنتين والمكسيك بث مباشر كورة لايف (اضغط هنا)

معلق مباراة الأرجنتين والمكسيك

ومن المقرّر أن يعلق على أحداث مباراة الأرجنتين والمكسيك اليوم، على قناة (beIN sport Max 1)، الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

وكان منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، قد تلقى الخسارة أمام السعودية، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، وهي الأولى بعد سلسلة انتصارات لـ36 مباراة وفق الإحصائيات والأرقام.

بينما تعادل الفريق المنافس المكسيك أمام بولندا، سلبياً بدون أي من الأهداف، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022، الأسبوع المنصرم.

ترتيب الأرجنتين والمكسيك في كأس العالم 2022 المجموعات

ويتذيّل منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، قائمة ترتيب المجموعة الثالث من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، بدون نقاط.

كما ويتواجد المنتخب المنافس المكسيك في المركز الثالث من ترتيب المجموعة، بنقطة واحدة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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