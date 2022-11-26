حامل اللقب فرنسا إلى دور ال16 بعد فوزه على الدنمارك (شاهد)

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وطن- تأهل حامل اللقب منتخب فرنسا إلى دور ال16 من منافسات كأس العالم 2022، بعد الفوز على الدنمارك بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

ملخص مباراة فرنسا والدنمارك

وجاء هدفي حامل اللقب منتخب فرنسا (الديوك)، داخل شباك نظيره الدنمارك، من توقيع المتألق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في الدقيقة ال61 وال86.

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كما وأحرز منتخب الدنمارك الهدف الوحيد في المباراة عن طريق أندرياس كريستنسن في الدقيقة ال68.

وشهدت اللقاء تفوق حامل اللقب فرنسا على منافسه الدنمارك على صعيد التسديدات برصيد 21 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 9 تسديدات فقط.

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كما وتفوق منتخب الدنمارك في الاستحواذ على الكرة بنسبة 52%، بينما وصل نسبة استحواذ الديوك الفرنسي بنسبة 48%.

ترتيب منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 المجموعات

وتصدر منتخب فرنسا (الديوك)، ترتيب المجموعة الرابعة منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط.

كما وتجمد رصيد الفريق الخاسر الدنمارك عند نقطة واحدة، متساوياً بها مع منتخب تونس (نسور قرطاج) في أدنى ترتيب المجموعة، بعد الخسارة من الوصيف أستراليا صاحب ال3 نقاط.

تشكيلة منتخب فرنسا ضد الدنمارك

ولعب المدرب الفرنسي ديدييه ديشان، المباراة القوية أمام منافسه الدنمارك، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 المجموعات، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: لوريس.

دفاع ديوك فرنسا: تيو هرنانديز، أوباميكانو، رفاييل فاران، جول كوندي.

خط الوسط: رابيو، تشواميني، أنطوان غريزمان.

مركز الهجوم: مبابي، ديمبيلي، أوليفيه جيرو.

ويستعد منتخب فرنسا، للمواجهة القادمة أمام نسور قرطاج التونسي، الأربعاء، في ختام منافسات كأس العالم 2022 لدور المجموعات على ملعب (استاد المدينة التعليمية).