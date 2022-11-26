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العثور على جثة عارية لسورية في تركيا ومقتلها لغز محير

قتلت خنقاً في مدينة كوجايلي

كتب خالد الأحمد
جثة عارية سورية في تركيا watanserb.com
جثة عارية سورية في تركيا
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وطن- قالت مصادر إعلام تركية، إنه تم العثور أمس على جثة هامدة لامرأة سورية بالقرب من طريق D-100 في مدينة كوجايلي.

وقالت وكالة “DHA” التركية للأنباء، إنه تم العثور على جثة السورية “سارة ش.” (29 عاماً) في منطقة كورفيز بولاية كوجالي، حيث تبيّن أنها قُتلت خنقاً حتى الموت.

وبينت الوكالة إلى أن الجثة وُجِدت عارية في المنطقة، في حين أن التحقيقات الأولية التي أجرتها فرق الشرطة أكدت مقتلها خنقاً وتركها عارية في المنطقة المذكورة.

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قدمت عائلتها قدمت بلاغاً مسبقاً عن فقدانها

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وبحسب ما نشرته صحيفة “زمان الوصل” فإن الحادث وقع في منطقة المحطات الرئيسية في حي هيركي، وحسب ما قيل فإنه تم العثور على جثمان امرأة سورية تبلغ من العمر (29 عاماً) عارية من الملابس، ووفقا للتحقيقات الأولية أشارت إلى وفاة المرأة خنقاً وأن عائلتها المتواجدة في مدينة يالوفا قدمت بلاغاً مسبقاً عن فقدان التواصل مع ابنتهم المتزوجة.

وأوضحت التقارير الطبية أن “سارة الشريف” توفيت خنقاً, وأن هناك تركيز على احتمال رميها في الحقل.

وذكرت:” أثناء التحقيق وجدت الفرق 100 ليرة تركية بجوار الجثة في مكان الحادث”.

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وأضافت:”اعتقلت الشرطة 2 من المشتبه بهم، أ. أ. ك. (52) الذي تبين أنه قتل سارة علي شريف خنقا وتم القبض عليه نتيجة مطاردة الشرطة. أ.ك. وتم استجوابه في مديرية أمنيات كوجالي, وبعدها تم إرساله إلى المحكمة, وإيداعه في السجن.

فيما لا تزال أسباب وتفاصيل الجريمة مجهولة حتى الآن.

المصدرصحيفة زمان الوصل، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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