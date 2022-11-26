العثور على جثة عارية لسورية في تركيا ومقتلها لغز محير

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وطن- قالت مصادر إعلام تركية، إنه تم العثور أمس على جثة هامدة لامرأة سورية بالقرب من طريق D-100 في مدينة كوجايلي.

وقالت وكالة “DHA” التركية للأنباء، إنه تم العثور على جثة السورية “سارة ش.” (29 عاماً) في منطقة كورفيز بولاية كوجالي، حيث تبيّن أنها قُتلت خنقاً حتى الموت.

وبينت الوكالة إلى أن الجثة وُجِدت عارية في المنطقة، في حين أن التحقيقات الأولية التي أجرتها فرق الشرطة أكدت مقتلها خنقاً وتركها عارية في المنطقة المذكورة.

قدمت عائلتها قدمت بلاغاً مسبقاً عن فقدانها

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وبحسب ما نشرته صحيفة “زمان الوصل” فإن الحادث وقع في منطقة المحطات الرئيسية في حي هيركي، وحسب ما قيل فإنه تم العثور على جثمان امرأة سورية تبلغ من العمر (29 عاماً) عارية من الملابس، ووفقا للتحقيقات الأولية أشارت إلى وفاة المرأة خنقاً وأن عائلتها المتواجدة في مدينة يالوفا قدمت بلاغاً مسبقاً عن فقدان التواصل مع ابنتهم المتزوجة.

وأوضحت التقارير الطبية أن “سارة الشريف” توفيت خنقاً, وأن هناك تركيز على احتمال رميها في الحقل.

وذكرت:” أثناء التحقيق وجدت الفرق 100 ليرة تركية بجوار الجثة في مكان الحادث”.

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وأضافت:”اعتقلت الشرطة 2 من المشتبه بهم، أ. أ. ك. (52) الذي تبين أنه قتل سارة علي شريف خنقا وتم القبض عليه نتيجة مطاردة الشرطة. أ.ك. وتم استجوابه في مديرية أمنيات كوجالي, وبعدها تم إرساله إلى المحكمة, وإيداعه في السجن.

فيما لا تزال أسباب وتفاصيل الجريمة مجهولة حتى الآن.