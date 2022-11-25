مجسم ناري يحلق على شكل نسر.. فيديو غريب يثير حيرة الكويتيين

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وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بالغريب، يوثق كتلة نارية وهي تحلق في سماء الكويت.

وأظهر الفيديو، مجسما ناريا لما يُشبه النسر وهو يحلق في السماء على مسافة بعيدة.

وقال الشاب الذي التقط الفيديو: “أوف أوف شو طاير في السما”، في تعبير عن صدمته من المشهد الغريب.

فيديو / شاب يوثق وجود مجسم في السماء ليلاً ! pic.twitter.com/5gzkj7vAzm — المجلس (@Almajlliss) November 24, 2022

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أثار هذا الفيديو جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت ردود الأفعال تجاهه.

فقالت هناء: “السما قاعده تسوي ليزر”.

السما قاعده تسوي ليزر 🤭🤭🤭🤭 — ‏﮼هناء، (@HanaBahhar) November 24, 2022

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وكتب ناشط: “شفتها صوب القرين بس اللون كان أبيض عددهم 3”.

شفتها صوب القرين بس اللون كان أبيض عددهم 3 — Alotaibi salem (@salemq8salem) November 24, 2022

كما أكد ناشط آخر رؤيته بالفعل لهذا المشهد الغريب.

شفت ٢ منهم ع الدائري الخامس بأتجاه الري بس اصغر من هذا — ؟ (@is45R) November 24, 2022

وذكر عبد الله: “ممكن يكون سرب حشرات مضيئة ، وهذا شافوه بالكويت مجموعه من مهندسين النفط في السبعينات كان معهم مهندس امريكي وسجلت شهادتهم في المخفر وبعده بسنوات صورة صحفي فلسطيني شافه في نادي القادسية”.

ممكن يكون سرب حشرات مضيئة ، وهذا شافوه بالكويت مجموعه من مهندسين النفط في السبعينات كان معهم مهندس امريكي وسجلت شهادتهم في المخفر

وبعده بسنوات صورة صحفي فلسطيني شافه في نادي القادسية — Abdullah S. (@Abdullahq8q) November 25, 2022

تشكيك في حقيقة الفيديو

لكن شكك البعض في حقيقة هذا الفيديو، فقال حمد: “أقدم حركة ممكن تسويها في برنامج البريمير احد برامج الادوبي .. بالاضافة الى افتر ايفيكت و طبعا بالاليستريتور”.

وأضاف: “لكن الشخص الي قام في هذه الحركة قدر ياخذ حركة التنين من احد الافلام ونظرا لان الهالة الي تحيط فيه كبيرة وحاول يخفي اي خطاء ممكن يصير لذلك تشوفون الايفيكت جدا كبير”.

اقدم حركة ممكن تسويها في برنامج البريمير احد برامج الادوبي .. بالاضافة الى افتر ايفيكت و طبعا بالاليستريتور … ولكن الشخص الي قام في هذه الحركة قدر ياخذ حركة التنين من احد الافلام ونظرا لان الهالة الي تحيط فيه كبيرة وحاول يخفي اي خطاء ممكن يصير لذلك تشوفون الايفيكت جدا كبير — حمد العتيبي (@HamadALDahash) November 25, 2022

وتابع: “من دقيقة 7 الى تقريبا نهاية الفيديو وضعت علامة النجمة على الكثير من النوافذ (درايش الفندق) وهذا يدل اما انه المصور او المونتاج مايبي احد فيهم يطلع او سببت خلل بالتصوير مثل الانعاكس .. وممكن سبب اخر… هذا تحليلي. شكرا عفوا”.

من دقيقة 7 الى تقريبا نهاية الفيديو وضعت علامة النجمة على الكثير من النوافذ (درايش الفندق) وهذا يدل اما انه المصور او المونتاج مايبي احد فيهم يطلع او سببت خلل بالتصوير مثل الانعاكس .. وممكن سبب اخر… هذا تحليلي. شكرا عفوا. — حمد العتيبي (@HamadALDahash) November 25, 2022

وغرد ناشط: “هذا فلتر سناب يسون حركات عشان بطلع طائر”.