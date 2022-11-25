الجمعة, نوفمبر 25, 2022
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مجسم ناري يحلق على شكل نسر.. فيديو غريب يثير حيرة الكويتيين

البعض أكد رؤيته وآخرون شككوا في حقيقته

كتب خالد السعدي
كتلة نارية في سماء الكويت watanserb.com
مجسم ناري في سماء الكويت يثير الحيرة
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وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بالغريب، يوثق كتلة نارية وهي تحلق في سماء الكويت.

وأظهر الفيديو، مجسما ناريا لما يُشبه النسر وهو يحلق في السماء على مسافة بعيدة.

وقال الشاب الذي التقط الفيديو: “أوف أوف شو طاير في السما”، في تعبير عن صدمته من المشهد الغريب.

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أثار هذا الفيديو جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت ردود الأفعال تجاهه.

فقالت هناء: “السما قاعده تسوي ليزر”.

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وكتب ناشط: “شفتها صوب القرين بس اللون كان أبيض عددهم 3”.

كما أكد ناشط آخر رؤيته بالفعل لهذا المشهد الغريب.

وذكر عبد الله: “ممكن يكون سرب حشرات مضيئة ، وهذا شافوه بالكويت مجموعه من مهندسين النفط في السبعينات كان معهم مهندس امريكي وسجلت شهادتهم في المخفر وبعده بسنوات صورة صحفي فلسطيني شافه في نادي القادسية”.

تشكيك في حقيقة الفيديو

لكن شكك البعض في حقيقة هذا الفيديو، فقال حمد: “أقدم حركة ممكن تسويها في برنامج البريمير احد برامج الادوبي .. بالاضافة الى افتر ايفيكت و طبعا بالاليستريتور”.

وأضاف: “لكن الشخص الي قام في هذه الحركة قدر ياخذ حركة التنين من احد الافلام ونظرا لان الهالة الي تحيط فيه كبيرة وحاول يخفي اي خطاء ممكن يصير لذلك تشوفون الايفيكت جدا كبير”.

وتابع: “من دقيقة 7 الى تقريبا نهاية الفيديو وضعت علامة النجمة على الكثير من النوافذ (درايش الفندق) وهذا يدل اما انه المصور او المونتاج مايبي احد فيهم يطلع او سببت خلل بالتصوير مثل الانعاكس .. وممكن سبب اخر… هذا تحليلي. شكرا عفوا”.

وغرد ناشط: “هذا فلتر سناب يسون حركات عشان بطلع طائر”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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