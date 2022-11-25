شيخة قطرية غاضبة تنفعل على لاعبي المنتخب القطري ومدربه

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وطن– استنكرت الشيخة القطرية البارزة على مواقع التواصل مريم آل ثاني، الأداء الضعيف للمنتخب القطري “العنابي” في بطولة كأس العالم 2022.

مريم آل ثاني تعلق على مباراة قطر والسنغال

وبالرغم من كون البطولة على أرض قطر وبين الجمهور القطري والعربي، إلا أن “العنابي” ظهر بمستوى ضعيف جدا غير متوقع بالمرة، فاجأ الجميع وصدمهم.

وقالت الشيخة مريم في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) منتقدة ضعف أداء منتخب بلادها:”- إعداد سيء.. مدرب مستواه ضعيف وفكره عقيم.. لاعبين ليسوا على قدر المسؤولية.”

– إعداد سيء.

– مدرب مستواه ضعيف وفكره عقيم.

– لاعبين ليسوا على قدر المسؤولية، ولا ننسى اللي قال "عبالكم حرب"!

خيبة أمل كبيرة وخروج مبكر من صاحب الأرض والجمهور 💔 — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) November 25, 2022

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وتابعت مشيرة إلى أن ما حدث كان بمثابة خيبة أمل كبيرة للشعب القطري:”ولا ننسى اللي قال “عبالكم حرب”! خيبة أمل كبيرة وخروج مبكر من صاحب الأرض والجمهور.”

وأكدت آل ثاني، في تغريدة أخرى أن الإعداد لكأس العالم من جانب المنتخب القطري لم يكن بالمستوى المأمول، مضيفة “حظ أوفر لجميع عشاق العنابي.. خيبتوا آمالنا.”

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وتلقت قطر ثاني خسارة لها على التوالي في المونديال اليوم، الجمعة، أمام السنغال، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

العنابي خيب آمال القطريين

وبهذه الخسارة، يفقد العنابي القطري آماله في العبور إلى الدور ال16 من منافسات بطولة كأس العالم 2022 قطر، على عكس منافسه أسود التيرانغا الذي أنعش آماله من جديد في منافسات البطولة العالمية من أجل التأهل.

وسجل منتخب السنغال (أسود التيرانغا)، أولى أهداف المباراة داخل شباك العنابي القطري، في الدقيقة ال41 عن طريق اللاعب بولاي ديا.

كما وعزز السنغال هدف التقدم في المباراة عند الدقيقة ال48، من توقيع اللاعب فاراما ديديو.

وعاد العنابي القطري من بعيد، ليسجل الهدف الأول التاريخي في مونديال كأس العالم 2022، في شباك أسود التيرانغا السنغالي، عند الدقيقة ال78 عن طريق محمد مونتاري.

وأحرز أسود التيرانغا بعدها الهدف الثالث في الدقيقة ال84، في شباك منتخب قطر، عن طريق اللاعب شيخ أحمدو دينج.

وخيب العنابي آمال جميع القطريين ومشجعيه العرب أيضا، بهذا الأداء المتواضع جدا والذي لم يكن متوقعا بالمرة من منتخب فاز بلقب بطل آسيا.

ويعتلي منتخب هولندا (الطواحين) صدارة ترتيب المجموعة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع الإكوادور والسنغال في المركزين الثاني والثالث بنفس رصيد النقاط.

كما وتواجد العنابي القطري صاحب الأرض في أدنى جدول ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط.