الجمعة, نوفمبر 25, 2022
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شاهد ما تفعله شمس الكويتية بملابس مثيرة مع خالد يوسف

بدأت تصوير مسلسل "سره الباتع"

كتب وطن
شمس الكويتية watanserb.com
شمس الكويتية
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وطن– نشرت وسائل إعلام مصرية صورا من كواليس تصوير مسلسل “سره الباتع”، الذي يشهد عودة المخرج المصري الشهير خالد يوسف بعد غياب طويل، ووثقت الصور ظهور الفنانة شمس الكويتية في لوكيشن التصوير.

ووقع اختيار “يوسف” على شمس لأداء دور بمسلسله الذي يعده للموسم الرمضاني المقبل، بعد اعتذار العديد من الفنانات عن العمل معه وخاصة الفنانات المصريات، خوفا من ارتباط أسمائهن به بعد فضيحته الجنسية الأخيرة مع منى فاروق وشيما الحاج.

وبحس بالصور التي رصدتها (وطن) فقد حضرت الفنانة الكويتية، داخل موقع تصوير المسلسل، والذي يجمعها لأول مرة مع المخرج المصري المثير للجدل ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2023.

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وظهرت شمس بإطلالة مثيرة وهي ترتدي فستانا مثيرا بلون أسود أبرز مفاتنها بشكل كبير.

وظهرت الفنانة التي قبلت العمل مع خالد يوسف وعبرت عن سعادتها الشديدة بهذه الخطوة، بشعر أسود طويل على عكس شعرها البني القصير.

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وقبل أيام ظهرت شمس الكويتية، رفقة خالد يوسف، والفنانة التونسية رانيا التومي، خلال فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 44.

وسبق وأعلنت الفنانة الكويتية، عن انضمامها لعمل درامي كبير في رمضان 2023 من إخراج خالد يوسف.

وقالت في تغريدة أرفقتها صورة لها في الطائرة: “مسافرة سفرة عمل مهمة جدًا أضخم مشروع درامي عربي قريبًا مع المخرج الكبير الأستاذ خالد يوسف، ادعوا لنا.”

وتلقّت شمس الكثير من عبارات السخرية، فَوْر إعلانها عن هذا العمل المشترك، من قبل النشطاء على موقع “تويتر”.

وتضمّنت التغريدات إشارات واضحة، بأن واقعة المقاطع الإباحية ستتكرر، مع شمس الكويتية.

كوافير شمس يثير الجدل

جدير بالذكر أنه قبل يويمن أيضا أثارت الفنانة المذكورة، جدلاً واسعاً بفيديو مع مصفف الشعر الخاص بها، وهو يتحسس شعرها بطريقة غريبة.

ونشرت شمس الفيديو بنفسها عبر “الريلز”، على حسابها الرسمي في “فيسبوك”.

وكانت شمس تجلس بتوب مكشوف الصدر والأكتاف، وهي تتحدث مع مصفّف الشعر، وتقول: “علي اسماعيل تقصلي؟ نقص بس أطراف”.

فأجاب مصفّف الشعر وهو يتحسس شعر شمس: “إيه بكرة للمهرجان وللوك اللي راح نسويه”.

وسألته الفنانة الكويتية: “شنو اللوك؟”، ليجيب: “بكرة إحنا راح نسوي أميرة”.

شمس الكويتية تثير الجدل بفيديو مع كوافيرها وهو يتحسسها (شاهد)

وتبين أن مصفف الشعر يجلس ملاصقاً لشمس، وهي تجيبه ساخرة: “الأميرة البابلية.. أميرات قبل ما كان شعرهم قصير، أنا كلهم 25 شعرة، كيف بتطلعني أميرة؟”.

وتعرّضت شمس لهجوم من متابعيها بسبب الفيديو، مؤكدينَ أنهم اعتقدوا أنه مصفف الشعر الخاص بها، متحوّل جنسياً.

واستنكر المتابعون لمسَ اسماعيل لشمس بهذه الطريقة، مؤكدينَ أنها ليست بريئة، حسب وصفهم.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
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