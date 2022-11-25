الجمعة, نوفمبر 25, 2022
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إيفانكا ترامب وابنتها في قطر.. جمال ساحر وإطلالة لافتة (شاهد)

حضرت إلى الدوحة قادمة من مصر

كتب فهمي الورغمي
إيفانكا ترامب watanserb.com
إيفانكا ترامب
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وطن– خطفت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأضواء في العاصمة القطرية الدوحة، حيث فاجأت متابعيها بالظهور في مباراة ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

ونشرت ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صورة لها برفقة زوجها جاريد كوشنر وأبنائها الثلاثة، في استاد “لوسيل” في قطر، ليلة الخميس.

إيفانكا ترامب في قطر

وحضرت إيفانكا، مباراة القمة بين صربيا والبرازيل على استاد لوسيل، الذي سيحتضن المباراة النهائية للمونديال بعد أسابيع.

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وظهرت ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإطلالة جميلة رفقة زوجها جاريد كوشنر وأبنائها الثلاثة بينما كانت حاضرة في استاد لوسيل، الخميس، من أجل متاعبة المباراة التي جمعت المنتخب البرازيلي مع نظيره المجري.

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يذكر أن زيارة إيفانكا إلى قطر، تأتي بعد أيام من زيارتها إلى مصر، حيث قامت رفقة عائلتها بجولات سياحية في أشهر المعالم والآثار السياحية.

ونشرت صورا لها في الأهرامات المصرية وفي مدينة الأقصر، مع العائلة، قبل يوم من حضور مباراة المونديال.

وكانت إيفانكا قد فاجأت متابعيها، خلال حضورها في قطر، في لقطة حركت ردود فعل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين من قال أنها ستبقى لحضور مباريات أخرى في قطر.

وبين من اعتبر إنها ستكمل جولتها السياحية لدولة أخرى في الشرق الأوسط.

مباراة البرازيل وصربيا

هذا وحقق المنتخب البرازيلي فوزاً صعباً ومثيراً على صربيا (2-0) أمس الخميس، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة ضمن كأس العالم فيقاغ قطر 2022.

وسجل مهاجم توتنهام ريتشارليسون هدفي المباراة (62 و73).

وتاريخيا التقى منتخب البرازيل ضد صربيا في مباراتين بنهائيات كأس العالم، نجح السيليساو في الفوز فيهما وسجل خلالهما 3 أهداف.

كما تواجه الفريقان في مباراة واحدة بكأس العالم وانتهت بفوز السيليساو بهدفين نظيفين.

وسجل 3 لاعبين في مرمى صربيا هما فريد، بالوينيو، تياجو سيلفا المتواجد حالياً في القائمة المشاركة في كأس العالم.

ويتفوق منتخب البرازيل تسويقياً على حساب صربيا بفارق كبير، حيث تبلغ قيمة راقصو السامبا 1.4 مليار يورو مقابل 359 مليون لصالح المنافس.

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وتصدر منتخب البرازيل بهذا الفوز فرق المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن نظيره السويسري، الذي فاز في وقت سابق على الكاميرون بهدف وحيد سجله بريل إيمبولو.

ويواجه البرازيل في الجولة الثانية من دور المجموعات، نظيره السويسري، بينما تلتقي الكاميرون وصربيا، يوم الاثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتتوجه أنظار العالم أجمع حاليا نحو العاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة أهم حدث كروي والذي نجحت قطر في تنظيمه على أعلى مستوى في نسخة غير مسبوقة بتاريخ بطولة كأس العالم.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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