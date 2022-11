إيفانكا ترامب وابنتها في قطر.. جمال ساحر وإطلالة لافتة (شاهد)

- Advertisement -

وطن– خطفت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأضواء في العاصمة القطرية الدوحة، حيث فاجأت متابعيها بالظهور في مباراة ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

ونشرت ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صورة لها برفقة زوجها جاريد كوشنر وأبنائها الثلاثة، في استاد “لوسيل” في قطر، ليلة الخميس.

وحضرت إيفانكا، مباراة القمة بين صربيا والبرازيل على استاد لوسيل، الذي سيحتضن المباراة النهائية للمونديال بعد أسابيع.

وظهرت ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإطلالة جميلة رفقة زوجها جاريد كوشنر وأبنائها الثلاثة بينما كانت حاضرة في استاد لوسيل، الخميس، من أجل متاعبة المباراة التي جمعت المنتخب البرازيلي مع نظيره المجري.

يذكر أن زيارة إيفانكا إلى قطر، تأتي بعد أيام من زيارتها إلى مصر، حيث قامت رفقة عائلتها بجولات سياحية في أشهر المعالم والآثار السياحية.

ونشرت صورا لها في الأهرامات المصرية وفي مدينة الأقصر، مع العائلة، قبل يوم من حضور مباراة المونديال.

A day at the Pyramids! 🐫

So special to explore the beauty of Egypt for the first time with my family! pic.twitter.com/kNDDK1OGTj

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 21, 2022