الخميس, نوفمبر 24, 2022
الرئيسيةالهدهدهاري كين يستفز قطر بساعة تحمل شارة المثليين قيمتها 535 ألف جنيه...
الهدهد

هاري كين يستفز قطر بساعة تحمل شارة المثليين قيمتها 535 ألف جنيه إسترليني!(شاهد)

تم منع المنتخب الألماني من ارتداء شارة المثليين خلال اللعب

كتب سالم حنفي
ساعة هاري كين watanserb.com
لاعب المنتخب الإنجليزي ومهاجم نادي توتنهام هاري كين يرتدي ساعة بألوان قوس قزح دعما للمثلية
- Advertisement -

وطن – في تحد واضح ومحاولة لاستفزاز قطر بعد منع ارتداء شارة المثليين أثناء لعب المباريات، ظهر لاعب المنتخب الإنجليزي ومهاجم نادي توتنهام، هاري كين مرتديا ساعة رولكس دايتونا، تبلغ قيمتها 535000 جنيه إسترليني بألوان “قوس قزح”، تعبيرا عن مساندته للمثليين.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، تم تصوير كابتن إنجلترا هاري كين وهو يرتدي ساعة قوس قزح بقيمة 535000 جنيه إسترليني في قطر قبيل مباراة بلاده ضد إيران على الرغم من ضجة الفيفا.

هاري كين يرتدي ساعة لدعم المثليين

منتخبات أوروبية خططت لارتداء شارة one love

وكانت دول ، بما فيهم إنجلترا وويلز ، يخططون لروادهم لارتداء شارات One Love في مبارياتهم الافتتاحية في كأس العالم تعبيرا عن دعم مجتمع “الميم” حيث تعتبر العلاقات المثلية غير قانونية في قطر.

- Advertisement -

إلى جانب الدولتين المذكورتين، خططت ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وسويسرا جميعًا أن يرتدي قباطنتهم أيضًا شارة دعم المثليين.

لكن الفيفا حذرهم من أنهم سيواجهون بطاقة صفراء كعقوبة “دنيا” لارتدائهم العصابات.

ألمانيا تتحدى الفيفا واللجنة المنظمة

من جانبها، بعثت ألمانيا برسالة تحدٍ إلى الفيفا مع صورة لمنتخبها قبل هزيمتها المدوية في كأس العالم أمام اليابان ، حيث اصطف لاعبو المنتخب لالتقاط صورة الفريق قبل المباراة وقاموا جميعًا بتغطية أفواههم بيدهم اليمنى – وهو عمل يظهر أنه تم إسكاتهم من قبل منظمي البطولة.

- Advertisement -

الآن ظهر أن بطل إنجلترا كين ، الذي عاد إلى التدريبات الجمعة بعد تعرضه للإصابة قبل مواجهة يوم الجمعة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، أدلى بتصريحه الشخصي.

هاري كين

وقاد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا الفريق من مدرب الفريق إلى غرفة تبديل الملابس في استاد خليفة الدولي قبل الفوز 6-2 على إيران مرتديًا ساعة رينبو رولكس التي تبلغ تكلفتها 535 ألف جنيه إسترليني.

ذهب عيار18 مرصعة بألماس وياقوت

وتعتبر ساعة “كين” من الساعات النادرة من الذهب الوردي عيار 18 قيراط ، وهي واحدة من أكثر القطع المرغوبة في السوق لدى مشاهير الغرب.

ساعة هاري كين

ووفقا للصحيفة فإنها مرصعة بـ 36 حجر ياقوت بألوان قوس قزح مقطوعة باغيت على الإطار، و 56 ماسة قطع بريانت على العلبة و 11 حجر ياقوت ملون بألوان قوس قزح بقطع باغيت كمؤشرات للساعات.

ساعة هاري كين

وتم إصدار Daytona Rainbow لأول مرة في عام 2012 من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا والذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا ، في ذلك الوقت الذي لم تكن موضع تقدير كبير في السوق.

المصدرذا صن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

يوتيوبر بريطاني يصفع الإعلام الغربي وينقل هذه المشاهد من مونديال قطر

الهدهد

مفاجأة.. حكومات عربية اشترت تذاكر مونديال قطر وحرمت جماهيرها منها بهدف إفشاله!

الهدهد

رئيس الاتحاد الآسيوي يهاجم الدول والمنظمات المنتقدة لمونديال قطر بمثل عربي صادم!

الهدهد

أقوى تعليق من مفتي عمان على تنظيم المونديال ورسالة خاصة لقطر

الهدهد

“تفجيرات في قطر خلال المونديال”.. تسجيل صوتي خطير لإيدي كوهين

حياتنا

أجمل مشجعة في مونديال قطر.. المنافسة بين مغربية وتونسية (شاهد)

حياتنا

لاعبو المنتخب الألماني يثيرون الجدل بـ”تكميم الأفواه” الجماعي (شاهد)

الهدهد

مونديال قطر.. مشجعات أجنبيات يجربن الحجاب للمرة الأولى ومكسيكي يشهر إسلامه (شاهد)

حياتنا

شاب قطري يتصدر تريند الصين ويصبح الأكثر شهرة فيها.. ما القصة؟!(شاهد)

الهدهد

مراسل إسرائيلي يُجن جنونه بما فعله العرب من أجل فلسطين في المونديال (فيديو)

تقارير

مونديال قطر..الغارديان تفضح ازدواجية الغرب وتُحرج صناع القرار الأوروبيين

حياتنا

علا الفارس تخطف الأنظار بجمال ساحر وسط جماهير المونديال (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو جديد يغزو تويتر.. هل تعرض الرئيس الفرنسي ماكرون لصفعة ثانية؟

الجولة الثانية .. جدول مباريات كأس العالم 2022 والمعلقين عليها

البرازيل يستهل مشواره في كأس العالم 2022 بفوزٍ نظيف على صربيا (فيديو)

تهريب الأسلحة يوقع بمصريين في قبضة إسرائيل داخل مطار بن غوريون

تفاصيل طرد مصر 11 طياراً إسرائيلياً ومنعهم من تزويد طائراتهم بالوقود!

يوتيوبر بريطاني يصفع الإعلام الغربي وينقل هذه المشاهد من مونديال قطر

مفاجأة.. حكومات عربية اشترت تذاكر مونديال قطر وحرمت جماهيرها منها بهدف إفشاله!

رئيس الاتحاد الآسيوي يهاجم الدول والمنظمات المنتقدة لمونديال قطر بمثل عربي صادم!

تحذير بريطاني للمشجعين الإنجليز من ارتداء زي “الحملات الصليبية” في قطر

“ابن سلمان” يعتقل زوجة وابنة المعتقل عبد الكريم النمر من منزلهما في الدمام

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC