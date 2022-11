مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر يلا شوت في مونديال 2022

- Advertisement -

وطن- مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر يلا شوت، الخميس، في ختام الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، على ملعب (استاد 974).

وستنطلق صافرة بداية مباراة البرتغال وغانا بث مباشر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً، ولكن بتوقيت دولة فلسطين ومصر، فستكون في تمام الساعة السادسة مساءً.

وبتوقيت سلطنة عمان والإمارات، ستكون عند الساعة الثامنة مساءً، لنقل أحداث اللقاء القوي بين كلا المنتخبين في مونديال 2022.

وستبث مجريات مباراة البرتغال وغانا، على قناة (beIN sport Max 1) الرياضية القطرية المشفرة، الناقل الحصري لبطولة مونديال كأس العالم 2022.

كما وستنقل على قنوات (الكأس) القطرية المشفرة، التي تملك حقوق بث مباريات كأس العالم 2022 قطر.

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة البرتغال أمام غانا، على قناة (beIN sport Max 1)، المعلق اليمني حسن العيدروس.

My Guys today is yet another day to prove to the world that we are the only Black star that shines.

The battle may seem tough but remember you are not alone. Ghana and Africa is behind you. Fight with team work, determination and perseverance… It is possible…🇬🇭🇬🇭 pic.twitter.com/91G48F0V8h

— Stephen Appiah (@StephenAppiah) November 24, 2022