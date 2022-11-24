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مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر يلا شوت في مونديال 2022

البرتغال أمام غانا في ختام منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
مشاهدة مباراة البرتغال اليوم بث مباشر watanserb.com
مشاهدة مباراة البرتغال اليوم بث مباشر
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وطن- مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر يلا شوت، الخميس، في ختام الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، على ملعب (استاد 974).

وستنطلق صافرة بداية مباراة البرتغال وغانا بث مباشر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

توقيت مشاهدة مباراة البرتغال وغانا

كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً، ولكن بتوقيت دولة فلسطين ومصر، فستكون في تمام الساعة السادسة مساءً.

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وبتوقيت سلطنة عمان والإمارات، ستكون عند الساعة الثامنة مساءً، لنقل أحداث اللقاء القوي بين كلا المنتخبين في مونديال 2022.

مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر يلا شوت

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وستبث مجريات مباراة البرتغال وغانا، على قناة (beIN sport Max 1) الرياضية القطرية المشفرة، الناقل الحصري لبطولة مونديال كأس العالم 2022.

كما وستنقل على قنوات (الكأس) القطرية المشفرة، التي تملك حقوق بث مباريات كأس العالم 2022 قطر.

ونرفق لكم روابط مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر يلا شوت، بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

مشاهدة مباراة البرتغال وغانا بث مباشر اليوم يلا شوت 

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معلق مباراة البرتغال وغانا اليوم

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة البرتغال أمام غانا، على قناة (beIN sport Max 1)، المعلق اليمني حسن العيدروس.

ويتواجد منتخب البرتغال (الملاحون)، في المجموعة الثامنة، من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برفقة غانا وكوريا الجنوبية والأوروغواي.

وكان منتخب البرتغال قد حقق الانتصار الكبير في المباراة الودية الماضية، أمام نيجيريا، برباعية نظيفة دون رد، في إطار تحضيرات مونديال كأس العالم 2022، الأسبوع الماضي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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