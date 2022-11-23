موقف محرج جدا للتونسية فاطمة بوعون في الدوحة (فيديو)

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وطن- أثارت المؤثرة وصانعة المحتوى التونسية “فاطمة بوعون”، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ارتكبت خطأً لغوياً، أثناء أدائها للنشيد الوطني التونسي في بداية مواجهة “تونس والدنمارك” أمس، الثلاثاء ضمن الدور الأول من مونديال قطر 2022.

فاطمة بوعون تُخطئ في النشيد الوطني التونسي

وتداول كثيرون عبر مختلف منصات السوشيال ميديا مقطعاً مصوّراً، تظهر فيه “بوعون”، وقد استبدلت جملة من النشيد الوطني التونسي، تقول “ولا بد لليل أن ينجلي”، بـ جملة أخرى “ولا بد للكون ان ينجلي”.

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ضجّت مواقع التواصل بـ التعليقات، وتراوحت ردود الأفعال على هذا الخطأ أو السهو بين النقد والسخرية.

فأشار البعض إلى أن الأخطاء والنسيان أمر عادي وطببعي لدى كل إنسان، خاصة وأن اللحظة التي أخطأت فيها “بوعون” لحظةً تختلط فيها المشاعر والأحاسيس، حتى أنها كانت متأثرة حدَّ البكاء حين أدائها للنشيد الوطني.

فاطمة بوعون : و لا بد للكون ان ينجلي..

الكون : pic.twitter.com/SKxZlBPDpU — ⚔️ اﮨـراۿــٻـݥ ⚔️ (@wakeupcalll1111) November 23, 2022

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لكن وفي المقابل، اعتبر آخرون أنّ ما قامت به صانعة المحتوى خطأٌ لا يغتفر، خاصة وأن فاطمة بوعون شخصية ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولها العديد من المعجبين والمتابعين، وبالتالي يحتم عليها الأمر التروي وعدم الانفعال المبالغ.

كهو توا الناس الكل مركزة في فاطمة بوعون الي غلطت في كلمات النشيد الوطني و الي يزيد و الي يزيد الدقيق آش يحزنا يحبلنا على القليلة 3 أيام يحلو و يناقشو. الكلها تحيرت عليها الروح الوطنية. الطفلة غلطت أكهو نتجاوزو الحكاية و رغم ذلك انا شفتها تغني بكل جوارحها و المهم النية. — Proudly Tunisian, PhD 🇹🇳 (@TUNScientific) November 23, 2022

فاطمة بوعون تثير سخرية السوشيال ميديا

وكانت “بوعون“، قد شاركت في هذا الترند الذي أحدثه مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه أمس، الثلاثاء.

مانيش فاهم علاش الناس الكل تنبر على فاطمة بوعون؟

اوكي نفهم هي غلطت في النشيد الوطني، اما مانيش فاهم الناس لي تبلنجت تحلل وتناقش وتسب فيها خاترها انستغراموز. — Aziz (@0xdefault) November 23, 2022

وشاركت بدورها، مقطعَ فيديو آخرَ مع متابعيها، سخرت فيه من سوء الحظ الذي رافقها في تلك اللحظة.

خاصة وأنها، كما قالت، المرة الأولى في حياتها التي تدخل فيها ملعباً لكرة القدم، من أجل تشجيع المنتخب التونسي.

كما عبّرت عن أسفها من الهفوة التي قامت بها، وطلبت العفو من أبو القاسم الشابي (الشاعر التونسي الذي كتب البيت الذي أخطأت فيه)، بسبب خطأها.

داعيةً الشعب التونسي إلى عدم التقليل “من وطنيتها”، بسبب مثل ذلك الخطأ.

وتعادل المنتخب التونسي مع نظيره الدنماركي بدون أهداف على ملعب “المدينة التعليمية”، في المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بطولة كأس العالم 2022 في قطر.