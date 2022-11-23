الأربعاء, نوفمبر 23, 2022
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الهدهد

موقف محرج جدا للتونسية فاطمة بوعون في الدوحة (فيديو)

أكدت أنها أول مرة تحضر مباراة لكرة القدم

كتب فهمي الورغمي
فاطمة بوعون watanserb.com
فاطمة بوعون
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وطن- أثارت المؤثرة وصانعة المحتوى التونسية “فاطمة بوعون”، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ارتكبت خطأً لغوياً، أثناء أدائها للنشيد الوطني التونسي في بداية مواجهة “تونس والدنمارك” أمس، الثلاثاء ضمن الدور الأول من مونديال قطر 2022.

فاطمة بوعون تُخطئ في النشيد الوطني التونسي

وتداول كثيرون عبر مختلف منصات السوشيال ميديا مقطعاً مصوّراً، تظهر فيه “بوعون”، وقد استبدلت جملة من النشيد الوطني التونسي، تقول “ولا بد لليل أن ينجلي”، بـ جملة أخرى “ولا بد للكون ان ينجلي”.

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ضجّت مواقع التواصل بـ التعليقات، وتراوحت ردود الأفعال على هذا الخطأ أو السهو بين النقد والسخرية.

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فأشار البعض إلى أن الأخطاء والنسيان أمر عادي وطببعي لدى كل إنسان، خاصة وأن اللحظة التي أخطأت فيها “بوعون” لحظةً تختلط فيها المشاعر والأحاسيس، حتى أنها كانت متأثرة حدَّ البكاء حين أدائها للنشيد الوطني.

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لكن وفي المقابل، اعتبر آخرون أنّ ما قامت به صانعة المحتوى خطأٌ لا يغتفر، خاصة وأن فاطمة بوعون شخصية ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولها العديد من المعجبين والمتابعين، وبالتالي يحتم عليها الأمر التروي وعدم الانفعال المبالغ.

فاطمة بوعون تثير سخرية السوشيال ميديا

وكانت “بوعون“، قد شاركت في هذا الترند الذي أحدثه مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه أمس، الثلاثاء.

وشاركت بدورها، مقطعَ فيديو آخرَ مع متابعيها، سخرت فيه من سوء الحظ الذي رافقها في تلك اللحظة.

خاصة وأنها، كما قالت، المرة الأولى في حياتها التي تدخل فيها ملعباً لكرة القدم، من أجل تشجيع المنتخب التونسي.

كما عبّرت عن أسفها من الهفوة التي قامت بها، وطلبت العفو من أبو القاسم الشابي (الشاعر التونسي الذي كتب البيت الذي أخطأت فيه)، بسبب خطأها.

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داعيةً الشعب التونسي إلى عدم التقليل “من وطنيتها”، بسبب مثل ذلك الخطأ.

وتعادل المنتخب التونسي مع نظيره الدنماركي بدون أهداف على ملعب “المدينة التعليمية”، في المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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