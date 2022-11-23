لقطة طريفة لأمير قطر مع مسؤول سعودي وضحكات عالية (فيديو)

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وطن- مازحَ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزيرَ الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأربعاء، في كواليس كأس العالم بعد فوز مستحق للمنتخب الأخضر على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، أمسِ، في ثاني أيام البطولة.

ممازحة أمير قطر للوزير السعودي

وظهر تميم بن حمد في مقطع فيديو متداوَل وهو يقترب من الأمير عبد العزيز وزير الرياضة، ويشدّ على يده مصافحاً، ويمازحه بالقول: “كيف النومة أمس؟”، في إشارة إلى فرح السعوديين بالفوز، ثم يضحك عالياً محتضِناً إياه بودٍّ وحفاوة.

امير قطر تميم بن حمد لوزير الرياضة السعودي:

كيف النومه أمس ؟ 😅🤍 pic.twitter.com/y9K5WGq0tp — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) November 23, 2022

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وكان أمير قطر قد حرص على دعم ومساندة “الأخضر” من مدرجات ملعب المباراة في استاد لوسيل، وقد رفع وتوشّح علم المملكة العربية السعودية، مما أثار تفاعلاً في الأوساط الإعلامية.

دعم الشيخ تميم للسعودية

وأظهرت لقطات مصوّرة مشجعين سعوديين يلتقطون الصور مع أمير قطر، الذي قال على إثر ذلك: “عاد مش بس أول مباراة.. كملوها عاد”، في إشارة منه إلى ضرورة استمرار المنتخب السعودي بتحقيق الفوز خلال المباريات التالية.

كما عمّت أوساط المشجعين في قطر والسعودية أجواءٌ عارمة من الفرح، لتجاوز المنتخب السعودي لأول اختباراً له في بطولة كأس العالم، وتحقيقه لانتصار وصفه الفيفا بالتاريخي.

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ورقص المشجعون السعوديون فرِحينَ في حلقات في الشوارع، ولوّحوا بأعلام بلادهم الخضراء من نوافذ السيارات المسرعة بعد فوز فريقهم غير المتوقع.

وفي وسط الدوحة، تجمعُ المئات من جمهور “الصقور الخضر” ملوّحينَ بأعلام بلادهم، ومنشدين أهازيج حماسية دوت عالية، تحت أنظار جمهور الأرجنتين الذي خيّم عليه الحزن والصدمة.

تفاعل النشطاء مع دعابة الأمير تميم

وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع الفديو العفوي، ومشاركة أمير قطر فرحةَ السعوديين، حيث علّق “عبد الرحمن اللاحم”: “كيف النومه امس ما احد نام يا بوحمد -لقب الأمير تميم-“.

( كيف النومه امس) ؟

ما احد نام يابوحمد pic.twitter.com/MNDUta4Dgh — عبدالرحمن اللاحم (@allahimAB) November 23, 2022

وعقب “راشد بن ناصر آل خليفة”: “سمو الأمير الشيخ تميم الله يحفظه يمازح وزير الشباب والرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل يقوله كيف النومه أمس”.

واستدرك: “الله يديم المحبه والود اميرنا يرسم البهجة والحب وين ما حل”.

سمو الأمير الشيخ تميم الله يحفظه يمازح وزير الشباب والرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل يقوله كيف النومه امس الله يديم المحبه والود اميرنا يرسم البهجه والحب وين محل 🇶🇦❤️🇸🇦 pic.twitter.com/Ao7HxVU4wC — راشد بن ناصر آل خليفه (@RN_Alkhalifa) November 23, 2022

فيما قال “عبد الله غرمان”: “كيف النومة أمس الفوز العالمي طيّر النوم من الفرح”.

موجة من البهجة

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قالت، إن فوز المنتخب السعودي غير المتوقع على منتخب الأرجنتين في كأس العالم، أمس الثلاثاء، سرعان ما تحوّل إلى موجة من البهجة تعدّت المملكة العربية السعودية إلى جميع أنحاء المنطقة لتوحّدها بعد انقسام.

وفي لحظة نادرة من النشوة المشتركة، في منطقة مليئة بمشجعي كرة القدم الشغوفين على نحو خاص بمنتخبات أمريكا الجنوبية، شهدت تفوّقَ إحدى دولها على الفريق، الذي أصبحت قمصان لاعبيه موضة يرتديها أطفال العالم العربي.