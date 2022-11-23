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لقطة طريفة لأمير قطر مع مسؤول سعودي وضحكات عالية (فيديو)

الشيخ تميم دعم الأخضر أمس وتوشح بعلم السعودية

كتب خالد الأحمد
تميم بن حمد watanserb.com
تميم بن حمد
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وطن- مازحَ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزيرَ الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأربعاء، في كواليس كأس العالم بعد فوز مستحق للمنتخب الأخضر على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، أمسِ، في ثاني أيام البطولة.

ممازحة أمير قطر للوزير السعودي

وظهر تميم بن حمد في مقطع فيديو متداوَل وهو يقترب من الأمير عبد العزيز وزير الرياضة، ويشدّ على يده مصافحاً، ويمازحه بالقول: “كيف النومة أمس؟”، في إشارة إلى فرح السعوديين بالفوز، ثم يضحك عالياً محتضِناً إياه بودٍّ وحفاوة.

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وكان أمير قطر قد حرص على دعم ومساندة “الأخضر” من مدرجات ملعب المباراة في استاد لوسيل، وقد رفع وتوشّح علم المملكة العربية السعودية، مما أثار تفاعلاً في الأوساط الإعلامية.

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دعم الشيخ تميم للسعودية

وأظهرت لقطات مصوّرة مشجعين سعوديين يلتقطون الصور مع أمير قطر، الذي قال على إثر ذلك: “عاد مش بس أول مباراة.. كملوها عاد”، في إشارة منه إلى ضرورة استمرار المنتخب السعودي بتحقيق الفوز خلال المباريات التالية.

كما عمّت أوساط المشجعين في قطر والسعودية أجواءٌ عارمة من الفرح، لتجاوز المنتخب السعودي لأول اختباراً له في بطولة كأس العالم، وتحقيقه لانتصار وصفه الفيفا بالتاريخي.

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ورقص المشجعون السعوديون فرِحينَ في حلقات في الشوارع، ولوّحوا بأعلام بلادهم الخضراء من نوافذ السيارات المسرعة بعد فوز فريقهم غير المتوقع.

وفي وسط الدوحة، تجمعُ المئات من جمهور “الصقور الخضر” ملوّحينَ بأعلام بلادهم، ومنشدين أهازيج حماسية دوت عالية، تحت أنظار جمهور الأرجنتين الذي خيّم عليه الحزن والصدمة.

تفاعل النشطاء مع دعابة الأمير تميم

وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع الفديو العفوي، ومشاركة أمير قطر فرحةَ السعوديين، حيث علّق “عبد الرحمن اللاحم”: “كيف النومه امس ما احد نام يا بوحمد -لقب الأمير تميم-“.

وعقب “راشد بن ناصر آل خليفة”: “سمو الأمير الشيخ تميم الله يحفظه يمازح وزير الشباب والرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل يقوله كيف النومه أمس”.

واستدرك: “الله يديم المحبه والود اميرنا يرسم البهجة والحب وين ما حل”.

فيما قال “عبد الله غرمان”: “كيف النومة أمس الفوز العالمي طيّر النوم من الفرح”.

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موجة من البهجة

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قالت، إن فوز المنتخب السعودي غير المتوقع على منتخب الأرجنتين في كأس العالم، أمس الثلاثاء، سرعان ما تحوّل إلى موجة من البهجة تعدّت المملكة العربية السعودية إلى جميع أنحاء المنطقة لتوحّدها بعد انقسام.

وفي لحظة نادرة من النشوة المشتركة، في منطقة مليئة بمشجعي كرة القدم الشغوفين على نحو خاص بمنتخبات أمريكا الجنوبية، شهدت تفوّقَ إحدى دولها على الفريق، الذي أصبحت قمصان لاعبيه موضة يرتديها أطفال العالم العربي.

المصدرتويتر، صحيفة واشنطن بوست، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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