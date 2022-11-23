لحظة انفجار العبوة الناسفة في محطة الباصات بالقدس.. واللقطات الأولى للحافلة المستهدفة

- Advertisement -

وطن – انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة التفجير الذي وقع في محطة حافلات بمدينة القدس المحتلة، والذي تبعه تفجير آخر بعد ذلك بعدة دقائق.

وأظهر الفيديو، أعمدة الدخان وهي تتصاعد من جراء التفجير الذي خلّف قتيلا حتى الآن.

فيديو| لحظة التفجير الذي وقع في محطة الحافلات في القدس صباح اليوم pic.twitter.com/0cX9N51n67 — الشاهد (@shahedcc2) November 23, 2022

حافلة المستوطنين بعد الانفجار

- Advertisement -

كما انتشر مقطع فيديو، يظهر حافلة المستوطنين التي تم تفجيرها بالقرب من محطة الحافلات بالقدس صباح اليوم.

حافلة المستوطنين التي تم تفجيرها بالقرب من محطة الحافلات بالقدس صباح اليوم pic.twitter.com/N60ShJkpM7 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 23, 2022

وأسفر التفجير عن مقتل إسرائيلي متأثرا بإصابته في التفجير، فيما وصل عدد الجرحى إلى 19 شخصا، بينهم أربع حالات خطيرة وفق صحيفة “جيروزاليم بوست“.

بيان شرطة الاحتلال بعد تفجير القدس

- Advertisement -

وقال بيان لشرطة الاحتلال، إن انفجارين وقعا قرب محطتي حافلات في القدس بفارق زمني 30 دقيقة وأنه يشتبه بأنهما هجوم فلسطيني.

وأجرى خبراء المتفجرات عملية تمشيط واسعة في المكان بحثا عن مزيد من العبوات، كما تم إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس من تل أبيب.

وبثت وسائل إعلام لقطات أظهرت حطاما متناثرا في موقع الانفجار، الذي طوّقته خدمات الطوارئ.

انباء اولية عن انفجار في محطة في مدخل اورشليم القدس

اصابة سبعة اشخاص بينهم اصابتان بالغة وخطيرة pic.twitter.com/Qj6fXCbezt — مكان الأخبار (@News_Makan) November 23, 2022

تفجير القدس وقع بدراجة نارية مفخخة

وبحسب رواية إذاعة جيش الاحتلال، فإن الانفجار الأول نجم عن دراجة نارية مفخخة كانت قد وضعت قرب محطة الحافلات، والعبوة الثانية كانت قد وضعت داخل حقيبة في إحدى الحافلات.

ووقع الانفجار الأول، بالقرب من المدخل الرئيسي للقدس في جفعات شاؤول، بعد الساعة السابعة صباحا بقليل، وهي ساعة ذروة في المحطة، وفق وسائل إعلام عبرية.

⭕️ شاهد | اللحظات الأولى من نقل عدد من المصابين بعد انفجار استهدف محطة الحافلات بالقدس. pic.twitter.com/A3yqS7Gsvq — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) November 23, 2022

فيما وقع الانفجار الثاني بعد الساعة 7:30 صباحا بقليل عند مفترق راموت، أحد مداخل القدس.

يأتي هذا فيما عقد وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس جلسة مشاورات أمنية بمشاركة رئيس جهاز الأمن العام رونين بار، ونائب رئيس الأركان ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية؛ لدراسة الوضع وكيفية الرد على الانفجارين.