الأربعاء, نوفمبر 23, 2022
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لحظة انفجار العبوة الناسفة في محطة الباصات بالقدس.. واللقطات الأولى للحافلة المستهدفة

قتيل و19 جريحا في انفجارين متزامنين هزا المدينة

كتب خالد السعدي
تفجير محطة باصات في القدس watanserb.com
لحظة وقوع انفجار في محطة انتظار الباصات في القدس أسفر عن وقوع قتيل وعدة إصابات
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وطن – انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة التفجير الذي وقع في محطة حافلات بمدينة القدس المحتلة، والذي تبعه تفجير آخر بعد ذلك بعدة دقائق.

وأظهر الفيديو، أعمدة الدخان وهي تتصاعد من جراء التفجير الذي خلّف قتيلا حتى الآن.

حافلة المستوطنين بعد الانفجار

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كما انتشر مقطع فيديو، يظهر حافلة المستوطنين التي تم تفجيرها بالقرب من محطة الحافلات بالقدس صباح اليوم.

وأسفر التفجير عن مقتل إسرائيلي متأثرا بإصابته في التفجير، فيما وصل عدد الجرحى إلى 19 شخصا، بينهم أربع حالات خطيرة وفق صحيفة “جيروزاليم بوست“.

بيان شرطة الاحتلال بعد تفجير القدس

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وقال بيان لشرطة الاحتلال، إن انفجارين وقعا قرب محطتي حافلات في القدس بفارق زمني 30 دقيقة وأنه يشتبه بأنهما هجوم فلسطيني.

وأجرى خبراء المتفجرات عملية تمشيط واسعة في المكان بحثا عن مزيد من العبوات، كما تم إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس من تل أبيب.

وبثت وسائل إعلام لقطات أظهرت حطاما متناثرا في موقع الانفجار، الذي طوّقته خدمات الطوارئ.

تفجير القدس وقع بدراجة نارية مفخخة

وبحسب رواية إذاعة جيش الاحتلال، فإن الانفجار الأول نجم عن دراجة نارية مفخخة كانت قد وضعت قرب محطة الحافلات، والعبوة الثانية كانت قد وضعت داخل حقيبة في إحدى الحافلات.

ووقع الانفجار الأول، بالقرب من المدخل الرئيسي للقدس في جفعات شاؤول، بعد الساعة السابعة صباحا بقليل، وهي ساعة ذروة في المحطة، وفق وسائل إعلام عبرية.

فيما وقع الانفجار الثاني بعد الساعة 7:30 صباحا بقليل عند مفترق راموت، أحد مداخل القدس.

يأتي هذا فيما عقد وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس جلسة مشاورات أمنية بمشاركة رئيس جهاز الأمن العام رونين بار، ونائب رئيس الأركان ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية؛ لدراسة الوضع وكيفية الرد على الانفجارين.

المصدرجيروزاليم بوست + تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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