توقع صادم لمذيع بي إن سبورت بهزيمة السعودية أمام الأرجنتين وهكذا كان رد فعل أبو تريكة

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وطن– تداول نشطاء مقطع فيديو لمذيع قناة بي إن سبورت عبد العزيز النصر، وهو يُبدي توقعه لنتيجة مباراة السعودية والأرجنتين قبل انطلاقها.

وفي كواليس البث التلفزيوني قبل المباراة، سأل أحد المشجعين مذيعَ القناة القطرية عن توقعاته لنتيجة المباراة، فأجاب بأنّ المنتخب السعودي سيخسر بنتيجة 7 / 0.

وتوجّه هذا الشخص، بالسؤال إلى نجم مصر السابق “محمد أبو تريكة”، الذي كان يحلّل المباراة من أرض الملعب، لكنه امتنع عن الإجابة، مكتفياً بالتعبير عن ميوله للأخضر السعودي.

المذيع القطرى #عبدالعزيز_النصر يتوقع فوز منتخب الأرجنتين على السعودية🇸🇦 بنتيجة 0/7 يقولها وهو مبتهج بالنتيجة المحتملة التى توقعها، وأبو فتيكة الإخوانجى كان على الحياد نظراً لأنه يعمل بكتالوج تنظيمى، ما كل هذا الحقد.👇👇 pic.twitter.com/OUYR0vPWmd — abouslama (@e_s_100) November 22, 2022

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أبو تريكة يظهر برابطة عنق خضراء

وكان أبو تريكة قد حرص على ارتداء رابطة عنق خضراء؛ دعماً للمنتخب السعودي، الذي حقّق انتصاراً تاريخياً أمام منتخب الأرجنتين، بهدفين لهدف.

وخلال فقرةٍ تحليلية أُجريت من ملعب المباراة، قال المذيع عبد العزيز النصر، إنّ الكثير من مشجعي المنتخب السعودي حرصوا على التقاط صور تذكارية مع تريكة.

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فرَدّ نجم مصر السابق قائلاً: “أنا بحب السعودية والسعوديين عموما من قلبي .. زيهم زي كل الشعوب العربية”.

وأضاف: “أنا الحمد لله أتمنى الخير للجميع ولكل المنتخبات العربية .. إحنا أسرة واحدة.. لازم الروح دي تبقى موجودة بيننا.. صحيح يبقى فيه تنافس إنما على المستوى الفني وخارج المستطيل الأخضر”.

برابطة عنق خضراء.. محمد #أبوتريكة يعبر عن دعمه ومحبته للمنتخب السعودي وجماهير الأخضر#الجزيرة_مونديال22 pic.twitter.com/8PcMJ4Az80 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 22, 2022

تعليق محمد أبو تريكة على فوز السعودية

وبعد المباراة، قال أبو تريكة إن مباراة السعودية والأرجنتين هي أعظم مباراة عربية في تاريخ كأس العالم.

وأضاف: “إحنا كنا محظوظين إننا حضرنا اللحظة التاريخية دي.. المنتخب السعودي قدم ملحمة كروية”.

وأشار إلى أن لاعبي السعودية، قدموا مباراة كبيرة للسعودية تكتيكياً وفنيًا وذهنيًا ومعنويًا.

انتصار تاريخي للسعودية

وحقّق المنتخب السعودي في مستهلّ مشاركته المونديالية، انتصاراً تاريخياً على منتخب الأرجنتين، بهدفين لهدف.

سجّل للأخضر صالح الشهري في الدقيقة الثامنة والأربعين، والثاني أحرزه سالم الدوسري في الدقيقة الثالثة والخمسين، بعدما كان لونيل ميسي قد تقدّم للأرجنتين في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول من ضربة جزاء.

السعودية تقترب من التأهل

وعلى عكس كلّ التوقعات قبل انطلاق البطولة، بات الأخضر السعودي قريباً من الترشّح للدور الثاني، بعد فوزه على الأرجنتين، واحتياجه لثلاث نقاط من مباراتيه أمام بولندا والمكسيك.

وانتهت مباراة بولندا والمكسيك (منافسي السعودية في المباراتين المقبلتين) بالتعادل السلبي، وهي نتيجة تصبّ في صالح الأخضر الذي أنهى الجولة الأولى متسيّداً لمجموعته.