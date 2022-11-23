الأربعاء, نوفمبر 23, 2022
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الهدهد

إسلام عائلة برازيلية بالكامل في قطر والأم عاجزة عن وصف شعورها

جهود كبيرة للدوحة لتعريف الغرب بالإسلام خلال المونديال

كتب خالد الأحمد
إسلام عائلة برازيلية watanserb.com
إسلام عائلة برازيلية
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وطن- اعتنقت عائلة برازيلية كاملة الدين الإسلامي، أثناء تواجدها في الدوحة، لمتابعة مباريات كأس العالم قطر 2022، في واقعةٍ حازت تفاعلاً كبيراً بأوساط السوشيال ميديا.

وأظهر مقطع فديو تداولَه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أماً برازيلية وبناتها وهي ترتدي وشاحاً على رأسها، وبدا في الفديو الذي لاقى انتشاراً واسعاً، أحدُ الدعاة وهو يسأل الأم عن شعورهم، فقالت: “لا أعرف أن أعبر صعب أن أصفه إنه شعور يلامس قلبي”.

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ثم سأل ابنة لها: “هل أرغمكم أحد أم كان اختياركم؟” لتجيب :”لم يرغمنا أحد الإسلام اختيارنا”.

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وظهر الداعية في مشهد تال وهو يلقّن أفراد العائلة الشهادتين، إيذاناً باعتناقهم الإسلام.

دخول 558 شخصاً في الإسلام

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية منذ أيام، خبراً يفيد بدخول 558 شخصاً في الإسلام، خلال الأسبوع الأول قبل بدء مباريات كأس العالم في قطر.

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وبحسب جمعية “ركن الحوار” الدعوية التي تعمل بشكل متواصل منذ سنوات على الدعوة للإسلام، يدخل على يد متطوعي الجمعية نحو 500 شخص أسبوعياً في الإسلام، حيث شهد عام 2021 وحدَه دخولَ نحو 30 ألف شخص في الإسلام، بحسب الموقع الرسمي للجمعية.

جهود دعوية

ويشارك آلاف المتطوعين المسلمين من عدة دول في العالم في الدعوة إلى الإسلام، واستثمار وجود عدد كبير من الناس في المواسم مثل كأس العالم، حيث شهد مونديال كأس العالم في روسيا عام 2018 دخولَ نحو ألف شخص إلى الإسلام، نتيجةَ جهود مؤسسة دعوية واحدة تدعى مؤسسة “الهدهد”، ومقرها الكويت.

التعريف بالإسلام في كأس العالم

ودشّنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، جناحاً للتعريف بالإسلام وتعاليمه أثناء فعاليات كأس العالم قطر 2022.

ويتضمن البرنامج الذي يشارك فيه دعاة من جنسيات عدة، توزيعَ الكتب المطبوعة بلغات عدة للتعريف بالإسلام وعرض الثقافة العربية، وخصوصاً القطرية، والتعريف بها.

مشجع مكسيكي يشهر إسلامه

وكان ناشطون على مواقع التواصل تداولوا تسجيلاً مصوّراً لمشجع مكسيكي يُشهر إسلامه في القرية الثقافية “كتارا” في الدوحة، خلال ثاني أيام كأس العالم في قطر 2022.

وانتشر الفيديو بشكل واسع على المنصات، حيث ظهر المشجع المكسيكي وهو ينطق الشهادتين بتلقين من الداعية “حيان اليافعي”، وسط سعادة غامرة من المشجع.

“منتخب الدعاة”

وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع فيديو اعتناق الأسرة البرازيلية للإسلام.

وعلّق الداعية الكويتي الدكتور “نبيل علي العوضي”، الذي نشر مقطع الفيديو: “ولازال منتخب الدعاة يحقق أجمل الأهداف أسرة برازيلية كاملة تدخل الإسلام”.

وعقب “عبد الله” مخاطباً الداعية الذي ظهر في الفيديو: “حببهم بالاسلام واخبرهم عن أركانه وأركان الإيمان واسأل الله لهم الثبات واترك عنك الإثبات لنا بمقطع”.

وقال “عبد العزيز المغربي: “لو أنفقت قطر كل ما تملك من أموال الدنيا ولم تربح من ذلك إلا إسلام هذه العائلة لكفى”.

فيما عقّب “إسلام”: “عائلة برازيلية كاملة تدخل في الإسلام بارك الله في قطر وفي الدعاة القائمين على هذا العمل المشرف”.

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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