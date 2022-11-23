إسلام عائلة برازيلية بالكامل في قطر والأم عاجزة عن وصف شعورها

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وطن- اعتنقت عائلة برازيلية كاملة الدين الإسلامي، أثناء تواجدها في الدوحة، لمتابعة مباريات كأس العالم قطر 2022، في واقعةٍ حازت تفاعلاً كبيراً بأوساط السوشيال ميديا.

وأظهر مقطع فديو تداولَه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أماً برازيلية وبناتها وهي ترتدي وشاحاً على رأسها، وبدا في الفديو الذي لاقى انتشاراً واسعاً، أحدُ الدعاة وهو يسأل الأم عن شعورهم، فقالت: “لا أعرف أن أعبر صعب أن أصفه إنه شعور يلامس قلبي”.

Dünya Kupası için Katar’a giden Brezilyalı ailenin tamamı Müslüman oldu. https://t.co/O99TkNYjJs — إسماعيل ياشا (@ismail_yasa) November 23, 2022

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ثم سأل ابنة لها: “هل أرغمكم أحد أم كان اختياركم؟” لتجيب :”لم يرغمنا أحد الإسلام اختيارنا”.

وظهر الداعية في مشهد تال وهو يلقّن أفراد العائلة الشهادتين، إيذاناً باعتناقهم الإسلام.

دخول 558 شخصاً في الإسلام

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية منذ أيام، خبراً يفيد بدخول 558 شخصاً في الإسلام، خلال الأسبوع الأول قبل بدء مباريات كأس العالم في قطر.

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وبحسب جمعية “ركن الحوار” الدعوية التي تعمل بشكل متواصل منذ سنوات على الدعوة للإسلام، يدخل على يد متطوعي الجمعية نحو 500 شخص أسبوعياً في الإسلام، حيث شهد عام 2021 وحدَه دخولَ نحو 30 ألف شخص في الإسلام، بحسب الموقع الرسمي للجمعية.

جهود دعوية

ويشارك آلاف المتطوعين المسلمين من عدة دول في العالم في الدعوة إلى الإسلام، واستثمار وجود عدد كبير من الناس في المواسم مثل كأس العالم، حيث شهد مونديال كأس العالم في روسيا عام 2018 دخولَ نحو ألف شخص إلى الإسلام، نتيجةَ جهود مؤسسة دعوية واحدة تدعى مؤسسة “الهدهد”، ومقرها الكويت.

التعريف بالإسلام في كأس العالم

ودشّنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، جناحاً للتعريف بالإسلام وتعاليمه أثناء فعاليات كأس العالم قطر 2022.

ويتضمن البرنامج الذي يشارك فيه دعاة من جنسيات عدة، توزيعَ الكتب المطبوعة بلغات عدة للتعريف بالإسلام وعرض الثقافة العربية، وخصوصاً القطرية، والتعريف بها.

مشجع مكسيكي يشهر إسلامه

وكان ناشطون على مواقع التواصل تداولوا تسجيلاً مصوّراً لمشجع مكسيكي يُشهر إسلامه في القرية الثقافية “كتارا” في الدوحة، خلال ثاني أيام كأس العالم في قطر 2022.

وانتشر الفيديو بشكل واسع على المنصات، حيث ظهر المشجع المكسيكي وهو ينطق الشهادتين بتلقين من الداعية “حيان اليافعي”، وسط سعادة غامرة من المشجع.

“منتخب الدعاة”

وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع فيديو اعتناق الأسرة البرازيلية للإسلام.

وعلّق الداعية الكويتي الدكتور “نبيل علي العوضي”، الذي نشر مقطع الفيديو: “ولازال منتخب الدعاة يحقق أجمل الأهداف أسرة برازيلية كاملة تدخل الإسلام”.

Dünya Kupası için Katar’a giden Brezilyalı ailenin tamamı Müslüman oldu. https://t.co/O99TkNYjJs — إسماعيل ياشا (@ismail_yasa) November 23, 2022

وعقب “عبد الله” مخاطباً الداعية الذي ظهر في الفيديو: “حببهم بالاسلام واخبرهم عن أركانه وأركان الإيمان واسأل الله لهم الثبات واترك عنك الإثبات لنا بمقطع”.

حببهم بالاسلام واخبرهم عن اركانه واركان الايمان واسأل الله لهم الثبات واترك عنك الاثبات لنا بمقطع. شكراً. — عبدالله. (@AL7R_1NE) November 23, 2022

وقال “عبد العزيز المغربي: “لو أنفقت قطر كل ما تملك من أموال الدنيا ولم تربح من ذلك إلا إسلام هذه العائلة لكفى”.

أول بشائر الدعوة في #كأس_العالم_قطر_2022

عائلة برازيلية كلها تعتنق الإسلام

الله أكبر

جاء في الحديث الشريف :

" لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا و ما فيها "

لو أنفقت #قطر كل ما تملك من أموال الدنيا و لم تربح من ذلك إلا إسلام هذه العائلة لكفى. pic.twitter.com/GfkIDsgfY7 — عبد العزيز المغربي (@abomariya7) November 23, 2022

فيما عقّب “إسلام”: “عائلة برازيلية كاملة تدخل في الإسلام بارك الله في قطر وفي الدعاة القائمين على هذا العمل المشرف”.