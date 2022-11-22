ياسمين صبري تثير السخرية بملابسها في مونديال قطر والجمهور يحذرها من رونالدو! (شاهد)

- Advertisement -

وطن– تجاهلت الفنانة المصرية ياسمين صبري، سلسلة الفضائح التي كشفها والدها عنها، وتألقت في رحلتها إلى قطر، تزامناً مع بدء نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

ونشرت ياسمين صبري صورها داخل الاستاد عبر حسابها على “انستجرام”، موجهةً شكرها لجزيرة اللؤلؤة التي استضافتها.

- Advertisement -

وارتدت ياسمين ملابس رسمية جداً، عبارة عن تنورة وجاكيت رسمي باللون الأبيض، مع توب ملون.

ليس مناسباً

وهو الأمر الذي أثار الجدل بين متابعيها الذين انتقدوا إطلالتها، فجاء في التعليقات: “اللبس جميل ولكن ليس لمباراة كرة قدم مع إنك رياضية كان لازم تلبسي شي سبور”.

وكتبت ناشطة: “هو طقم تحفة بس مش مناسب للاستاد”.

- Advertisement -

وسخر ناشط: “بلاش يشوفك كريستيانو و يفكرك جورجينا“.

وانتقدتها متابعة بقسوة قائلة: “هادا مونديال كرة القدم مش ايفنت عرض ازياء. شفتي الاجانب ولا متكلفين بس احنا الغرب همنا الوحيد التكلف والمظاهر”.

وسخر آخر: “رايحه تشاهد مباراة ولا حفل اوسكار”.

وشبهتها أخرى بالفنان محمد رمضان. وكتبت: “بصراحه انتى قرفتنيا انتى ومحمد رمضان بام الفشخره المستعرضه بتاعتكوا”.

والد ياسمين صبري

وكان والد ياسمين، أشرف صبري قد كشف الكثير من أسرارها خلال استضافته ببرنامج “قعدة ستات”، على فضائية “القاهرة اليوم”.

وقال أشرف صبري إنّه كان متوقّعا منها أن تترك المجال الفني، بسبب عدم التزامها بالعمل.

وأشار إلى إنه لم يستَأْ من نصيحة الفنان محمود عبد العزيز، لابتعاد ابنته عن الفن. وعقّب: “ما تضايقتش، وأنا كنت متوقع هتشتغل شوية وهتشوف حاجة تانية”.

وتابع: “ياسمين مكنتش مستقرة، لأنها أول ما بدأت كانت بتشتغل في مكتبة الإسكندرية. وكانت بتكون مضايقة أوي وبتقول ما بيعطونيش حاجة أقولها طب اتعلمي. بس أنتي لسة طالعة واحدة واحدة”

بتتفصل مرتين في السنة

واستطرد: “تركت العمل بعدها، واشتغلت في شركة فودافون، وكانت تزوغ. وهي مش فاهمة هما بيجيبوا مكانها إزاي من التليفون.. كانت تقولي بيكلموني يقولولي أنتِ قاعدة في النادي.. كانت تقولي هما إزاي بيعرفوا مكاني.. هي مش بتحب الالتزام.. مش بتاعة قاعدة ومكتب وشغل”.

كما تحدّث صبري عن حياة ابنته الدراسية، وقال: “ياسمين مكنتش بتحب المذاكرة خالص.كانت في جامعة بيروت في الإسكندرية، والعميدة بتتواصل معايا بسبب غيابها عن الجامعة وتروح تلعب رياضة، وهيحصل فصل.. روحت علشان ألحق أصلح الموقف، خصوصًا أنها كانت بتتفصل مرتين في السنة”.