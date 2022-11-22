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من سوريا.. أغرب احتفال بفوز السعودية على الأرجنتين (فيديو)

المنتخب السعودي دخل التاريخ اليوم

كتب خالد الأحمد
فوز السعودية على الأرجنتين watanserb.com
فوز السعودية على الأرجنتين
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وطن- احتفل مواطنون سوريون من مدينة دير الزور شرق سوريا، بفوز المنتخب السعودية بطريقة حماسية غريبة، مستخدمين السلاح في تعبيرهم عن الفرحة بالفوز الذي اعتبره “الفيفا” واحداً من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم.

أهالي دير الزور يحتفون بفوز الأخضر على طريقتهم

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل، عدداً من الشبان والأطفال السوريين داخل غرفة فيها تتصدرها شاشة بلازما، وعندما يحرز المنتخب الأخضر أحد هدفيه يهيج الحضور ويموجون وتتعالى أصواتهم بهستريا وهم يتراقصون بحماس.

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ويظهر أيضا في المقطع أحد الأشخاص خارج الغرفة وهو يحمل سلاح “كلاشينكوف” ويقوم بإطلاق النار في الهواء، في مشهد أعاد إلى الأذهان مشاهد المعارك التي كان يقودها ثوار المدينة مع قوات نظام الأسد.

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وأفاد نشطاء أن هذه الاحتفالية أقيمت في مدينة “غرانيج” شرقي دير الزور.

وفجر المنتخب السعودي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1 في مباراة جمعتهما اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في مونديال قطر.

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كما أظهرت لقطات أخرى توزيع للحلويات بـ الشمال السوري المحرر من سيطرة الأسد فرحاً بفوز السعودية على الأرجنتين.

وتفاعل مستخدمو “تويتر” مع فيديو تشجيع السوريين لمنتخب السعودية بتعليقات وردود فعل متنوعة.

وعلقت د . فاطمة العبد الفتاح الزعبي : “غالبا ، يعبر السوريون عن فرحهم بإطلاق الأعيرة النارية سواء الانتصارات النجاح والأعراس.. مبروك ودامت أفراح المملكة.”

وعقب السعودي “ابراهيم الجبيل”: “من المناطق المحررة في سوريا ألف مبروك للسعودية الفوز وإطلاق نار فرحاً بريف دير الزور بعد فوز منتخب السعودية على الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022”.

وقال “أحمد محسن”: “من دير الزور بالرصاص خربوها.. بس يستاهلون أهلنا بالسعودية فرحة للأخضر ولشعب المملكة ولنا كعرب جميعاً .. الحمدلله”.

غير أن أغرب تعليق جاء من مؤيد لنظام الأسد لطالما اعتبر أن السعودية لعبت دورا كبيراً في الثورة على النظام وهو “عمر رحمون”.

حيث علق على حسابه في “تويتر” قائلاً:” فرح السوريون بمحافظة دير الزور على طريقته بإطلاق النار فرحاً بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين 2:1 ضمن مباريات كأس العالم2022.” وأضاف: “فرحة عربية جامعة أتمنى أن تستمر وتدوم”.

يذكر أنه في مدينة دير الزور الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية” قسد” ورغم انقطاع التيار الكهربائي فإن الكثيرين تمكنوا من متابعة مباريات مونديال قطر.

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وأشار موقع “أورينت نت” المعارض إلى توفر شبكات محلية لتغطية المونديال ومنها “شبكة فرات للبث الرقمي”، وهي شبكة خاصة للستالايت تغطي ريف دير الزور الشرقي من البصيرة وصولاً للباغوز.

وتعتمد على اشتراك شهري قيمته 30 دولار أمريكي شهرياً، وكل من يمتلك اشتراك في الشبكة يكون وجهة محببة للمهتمين بكرة القدم والمونديال.

الجدير بالذكر أن مجموعة “بي إن سبورت” المالكة للحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم في الشرق الأوسط أعلنت بأنها ستنقل 22 مباراة من بينها الافتتاحية دون تشفير خلال مونديال 2022، وكذلك أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون في تركيا نقل مباريات مونديال قطر عبر قناتي TRT1 وTRT SPOR.

المصدرتويتر، موقع أورينت نت، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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