من سوريا.. أغرب احتفال بفوز السعودية على الأرجنتين (فيديو)

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وطن- احتفل مواطنون سوريون من مدينة دير الزور شرق سوريا، بفوز المنتخب السعودية بطريقة حماسية غريبة، مستخدمين السلاح في تعبيرهم عن الفرحة بالفوز الذي اعتبره “الفيفا” واحداً من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم.

أهالي دير الزور يحتفون بفوز الأخضر على طريقتهم

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل، عدداً من الشبان والأطفال السوريين داخل غرفة فيها تتصدرها شاشة بلازما، وعندما يحرز المنتخب الأخضر أحد هدفيه يهيج الحضور ويموجون وتتعالى أصواتهم بهستريا وهم يتراقصون بحماس.

وهنا من قلب ريف دير الزور الشرقي السوري تضامنًا معا الاخضر السعودي 🇸🇦🇸🇾 pic.twitter.com/3EVfiuVu6L — . (@h3D23_) November 22, 2022

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ويظهر أيضا في المقطع أحد الأشخاص خارج الغرفة وهو يحمل سلاح “كلاشينكوف” ويقوم بإطلاق النار في الهواء، في مشهد أعاد إلى الأذهان مشاهد المعارك التي كان يقودها ثوار المدينة مع قوات نظام الأسد.

وأفاد نشطاء أن هذه الاحتفالية أقيمت في مدينة “غرانيج” شرقي دير الزور.

وفجر المنتخب السعودي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1 في مباراة جمعتهما اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في مونديال قطر.

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كما أظهرت لقطات أخرى توزيع للحلويات بـ الشمال السوري المحرر من سيطرة الأسد فرحاً بفوز السعودية على الأرجنتين.

لقطات جميلة وتوزيع للحلويات بـ الشمال السوري المحرر من سيطرة الأسد فرحاً بفوز السعودية ع الأرجنتين 😂😂💚💚#سوريا pic.twitter.com/ROOnRZJOxl — Ivar 🇦🇷🇸🇦 (@ivarmm) November 22, 2022

وتفاعل مستخدمو “تويتر” مع فيديو تشجيع السوريين لمنتخب السعودية بتعليقات وردود فعل متنوعة.

وعلقت د . فاطمة العبد الفتاح الزعبي : “غالبا ، يعبر السوريون عن فرحهم بإطلاق الأعيرة النارية سواء الانتصارات النجاح والأعراس.. مبروك ودامت أفراح المملكة.”

وعقب السعودي “ابراهيم الجبيل”: “من المناطق المحررة في سوريا ألف مبروك للسعودية الفوز وإطلاق نار فرحاً بريف دير الزور بعد فوز منتخب السعودية على الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022”.

من المناطق المحررة في سوريا الف مبروك للسعودية الفوز

وإطلاق نار فرحاً بريف دير الزور بعد فوز منتخب السعودية على الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022

🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦#Argentina #Messi #السعوديه_الارجنتين pic.twitter.com/aYmqeEhX9q — ابراهيم الجبيل (@d_tdawl) November 22, 2022

وقال “أحمد محسن”: “من دير الزور بالرصاص خربوها.. بس يستاهلون أهلنا بالسعودية فرحة للأخضر ولشعب المملكة ولنا كعرب جميعاً .. الحمدلله”.

غير أن أغرب تعليق جاء من مؤيد لنظام الأسد لطالما اعتبر أن السعودية لعبت دورا كبيراً في الثورة على النظام وهو “عمر رحمون”.

حيث علق على حسابه في “تويتر” قائلاً:” فرح السوريون بمحافظة دير الزور على طريقته بإطلاق النار فرحاً بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين 2:1 ضمن مباريات كأس العالم2022.” وأضاف: “فرحة عربية جامعة أتمنى أن تستمر وتدوم”.

فرح السوريون بمحافظة دير الزور على طريقته بإطلاق النار فرحاً بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين 2:1 ضمن مباريات #كأس_العالم_2022 .

فرحة عربية جامعة أتمنى أن تستمر وتدوم pic.twitter.com/ZjOcd79zQq — عمر رحمون (@Rahmon83) November 22, 2022

يذكر أنه في مدينة دير الزور الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية” قسد” ورغم انقطاع التيار الكهربائي فإن الكثيرين تمكنوا من متابعة مباريات مونديال قطر.

وأشار موقع “أورينت نت” المعارض إلى توفر شبكات محلية لتغطية المونديال ومنها “شبكة فرات للبث الرقمي”، وهي شبكة خاصة للستالايت تغطي ريف دير الزور الشرقي من البصيرة وصولاً للباغوز.

وتعتمد على اشتراك شهري قيمته 30 دولار أمريكي شهرياً، وكل من يمتلك اشتراك في الشبكة يكون وجهة محببة للمهتمين بكرة القدم والمونديال.

الجدير بالذكر أن مجموعة “بي إن سبورت” المالكة للحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم في الشرق الأوسط أعلنت بأنها ستنقل 22 مباراة من بينها الافتتاحية دون تشفير خلال مونديال 2022، وكذلك أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون في تركيا نقل مباريات مونديال قطر عبر قناتي TRT1 وTRT SPOR.