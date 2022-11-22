جماهير السعودية تحرج ميسي بما فعلته بعد المباراة (فيديو)

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وطن- احتفل السعوديون على نطاق واسع وبشكل حماسي جدا بالفوز التاريخي لمنتخبهم على نظيره الأرجنتيني، في المباراة التي جمعتهم اليوم في استاد “لوسيل” بالدوحة ضمن نهائيات كأس العالم 2022.

السعودية تقهر الأرجنتين في قطر

وحقق “الأخضر” فوزا ثمينا جدا اليوم، الثلاثاء، وكسر أسطورة الأرجنيتن ورهبة نجومها الكبار خاصة “البرغوث” ميسي.

وأظهرت مقاطع متداولة لحظة احتفال الجماهير السعودية في مدرجات استاد “لوسيل” في العاصمة القطرية الدوحة، بهذا الفوز الكبير والتاريخي.

ميسي وينه .. كسرنا عينه .. 🤣😂🤣😂🤣 pic.twitter.com/1UOUmZpHCO — جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 22, 2022

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وتعمد الجمهور السعودي الذي كان يهتف بحماسة ذكر اسم ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين ضمن هتافاتهم.

وكانوا يصيحون بصوت عال بحسب ما رصدت (وطن):”ميسي وينه.. كسرنا عينه” وكررها المشجعون أكثر من مرة، في هتاف هز الاستاد وزاد من حماسة الجمهور العربي..

مباراة عالمية للأخضر وانتصار تاريخي

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ونجح المنتخب السعودي اليوم، الثلاثاء، في كسر انتصارات الأرجنتين ال36 بدون أي هزيمة، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

وأحرز منتخب الأرجنتين أول أهداف المباراة عند الدقيقة ال10، عن طريق الجوهرة الأرجنتينة ليونيل ميسي، في الدقيقة ال10 من ركلة جزاء تحصّل عليها (راقصو التانغو).

وعاد المنتخب السعودي (الأخضر السعودي)، مع بداية الشوط الثاني، ليدركَ هدف التعادل عن طريق صالح الشهري، في الدقيقة ال48.

كما وسجّل سالم الدوسري على طريقة البرغوث ميسي، هدفَ الانتصار للمنتخب السعودي، في الدقيقة ال53.

كما وشهدت المباراة البسالةَ الواضحة على لاعبي المنتخب السعودي طيلةَ مجريات دقائق المباراة، وصولاً إلى الحارس محمد العويس، الذي تصدى للعديد من الكرات الخطيرة باتجاه مرماه، ليستحق بجدارة جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ووصل عدد تسديدات منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو) في المباراة، إلى 15 تسديدة، على عكس نظيره المنتخب السعودي الذي وصلت تسديداته إلى 3 تسديدات فقط، نجح من خلالها في تسجيل هدفين ثمينين.

وبهذا الفوز يعتلي المنتخب السعودي صدارةَ ترتيب المجموعة في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط غالية.