الثلاثاء, نوفمبر 22, 2022
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جماهير السعودية تحرج ميسي بما فعلته بعد المباراة (فيديو)

المنتخب السعودي حقق فوزا تاريخيا على الأرجنتين في كأس العالم.

كتب باسل النجار
ميسي و السعودية watanserb.com
ميسي و السعودية
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وطن- احتفل السعوديون على نطاق واسع وبشكل حماسي جدا بالفوز التاريخي لمنتخبهم على نظيره الأرجنتيني، في المباراة التي جمعتهم اليوم في استاد “لوسيل” بالدوحة ضمن نهائيات كأس العالم 2022.

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وحقق “الأخضر” فوزا ثمينا جدا اليوم، الثلاثاء، وكسر أسطورة الأرجنيتن ورهبة نجومها الكبار خاصة “البرغوث” ميسي.

وأظهرت مقاطع متداولة لحظة احتفال الجماهير السعودية في مدرجات استاد “لوسيل” في العاصمة القطرية الدوحة، بهذا الفوز الكبير والتاريخي.

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وتعمد الجمهور السعودي الذي كان يهتف بحماسة ذكر اسم ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين ضمن هتافاتهم.

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وكانوا يصيحون بصوت عال بحسب ما رصدت (وطن):”ميسي وينه.. كسرنا عينه” وكررها المشجعون أكثر من مرة، في هتاف هز الاستاد وزاد من حماسة الجمهور العربي..

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ونجح المنتخب السعودي اليوم، الثلاثاء، في كسر انتصارات الأرجنتين ال36 بدون أي هزيمة، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

وأحرز منتخب الأرجنتين أول أهداف المباراة عند الدقيقة ال10، عن طريق الجوهرة الأرجنتينة ليونيل ميسي، في الدقيقة ال10 من ركلة جزاء تحصّل عليها (راقصو التانغو).

وعاد المنتخب السعودي (الأخضر السعودي)، مع بداية الشوط الثاني، ليدركَ هدف التعادل عن طريق صالح الشهري، في الدقيقة ال48.

كما وسجّل سالم الدوسري على طريقة البرغوث ميسي، هدفَ الانتصار للمنتخب السعودي، في الدقيقة ال53.

كما وشهدت المباراة البسالةَ الواضحة على لاعبي المنتخب السعودي طيلةَ مجريات دقائق المباراة، وصولاً إلى الحارس محمد العويس، الذي تصدى للعديد من الكرات الخطيرة باتجاه مرماه، ليستحق بجدارة جائزة أفضل لاعب في المباراة.

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ووصل عدد تسديدات منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو) في المباراة، إلى 15 تسديدة، على عكس نظيره المنتخب السعودي الذي وصلت تسديداته إلى 3 تسديدات فقط، نجح من خلالها في تسجيل هدفين ثمينين.

وبهذا الفوز يعتلي المنتخب السعودي صدارةَ ترتيب المجموعة في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط غالية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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